Ngày Thẻ Việt Nam 2025 thúc đẩy thanh toán số

Ngày 26-9, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức họp báo công bố chương trình Ngày Thẻ Việt Nam 2025 với chủ đề "Một chạm - Vạn niềm tin". Đây là sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, khẳng định vai trò của ngân hàng số trong đời sống, đồng thời tổng kết 5 năm triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021–2025.

Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (NHNN), cho biết nhiều nhà băng ghi nhận hơn 95% giao dịch qua kênh số

Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (NHNN), nhấn mạnh sự kiện là dịp ghi nhận thành tựu chuyển đổi số ngành ngân hàng, từ hoàn thiện cơ chế chính sách đến nâng cấp hạ tầng, ứng dụng công nghệ mới, bảo đảm an ninh và an toàn cho khách hàng.

Hiện nay, gần 87% người trưởng thành tại Việt Nam có tài khoản ngân hàng; nhiều nhà băng ghi nhận hơn 95% giao dịch qua kênh số. Giá trị thanh toán không tiền mặt đã gấp 25 lần GDP, trong khi hệ sinh thái ngân hàng số ngày càng đa dạng, thông minh, từ chuyển tiền, thanh toán hóa đơn đến gửi tiết kiệm, vay vốn trực tuyến. Việt Nam cũng tiên phong trong kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với Thái Lan, Lào và Campuchia.

Phát biểu tại họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, cho rằng Ngày Thẻ Việt Nam không chỉ là sự kiện truyền thông, mà còn là hoạt động cụ thể đưa tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vào cuộc sống. "Chỉ một cú chạm qua thẻ, QR hay sinh trắc học có thể mở ra vạn kết nối, từ đó xây dựng vạn niềm tin vào công nghệ tài chính hiện đại, minh bạch và an toàn"- ông nhấn mạnh.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, phát biểu

Điểm nhấn của Ngày Thẻ Việt Nam 2025 là chuỗi sự kiện diễn ra xuyên suốt tháng 10: Tọa đàm hướng nghiệp "Bảo vệ tài chính cá nhân - Làm chủ đồng tiền" tại Đại học Bách Khoa Hà Nội; hội thảo chuyên đề "Một chạm - Vạn niềm tin - Kiến tạo tương lai thanh toán số thông minh và bền vững"; và đặc biệt là Sóng Festival trong hai ngày 18, 19-10 tại sân vận động Bách Khoa, nơi khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp công nghệ thanh toán hiện đại từ 24 ngân hàng và các tổ chức thẻ quốc tế. Lần đầu tiên, một concert "Chạm Việt Nam" sẽ được tổ chức trong khuôn khổ chương trình, dự kiến thu hút hàng chục ngàn khán giả trẻ.

Đại sứ của Ngày Thẻ Việt Nam 2025 là Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, đại diện cho thế hệ trẻ năng động, am hiểu công nghệ. Cô chia sẻ: "Thanh toán số đã đi vào đời sống nhanh chóng và sâu rộng, từ chuyển khoản, quét mã QR đến thẻ số hóa trên điện thoại. Tôi tin rằng thanh toán số là chìa khóa của tương lai, giúp cuộc sống tiện ích, văn minh và an toàn hơn".

Ra mắt dịch vụ mới như NAPAS Tap and Pay

Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng giám đốc NAPAS, cho biết với vai trò cung cấp hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia, đơn vị mong muốn mang đến cho người dùng cơ hội trải nghiệm các dịch vụ mới như NAPAS Tap and Pay, thanh toán VietQR và VietQR Global, góp phần hình thành thói quen tài chính số chủ động và hiệu quả.