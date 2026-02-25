HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Ngày thơ Việt Nam 2026: "Tiếng gọi đô thị mới"

Kim Ngân

(NLĐO) - Ngày thơ Việt Nam 2026 tại TP HCM diễn ra từ 27-2 đến 1-3, tôn vinh thi ca đô thị với chủ đề "Tiếng gọi đô thị mới".

Sáng 25-2, tại TP HCM, Hội Nhà văn TP HCM công bố chương trình Ngày thơ Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Tiếng gọi đô thị mới". Sự kiện diễn ra trong 3 ngày, từ 27-2 đến 1-3 (nhằm 11, 12 và 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Năm 2026 đánh dấu 50 năm Sài Gòn chính thức mang tên TP HCM và 40 năm đất nước thực hiện công cuộc đổi mới, trong đó TP HCM được xem là địa phương điển hình. 

Bước vào giai đoạn mới, khi mở rộng địa giới sau sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM trở thành một siêu đô thị năng động, tiếp tục khơi nguồn cảm hứng sáng tạo. 

Trong dòng chảy ấy, thi ca TP HCM cũng cất lên "tiếng gọi đô thị mới", đồng hành và bồi đắp đời sống tinh thần của người dân thành phố.

TP HCM tổ chức Ngày thơ Việt Nam 2026 với chủ đề "Tiếng gọi đô thị mới" - Ảnh 1.

Nhà văn Trịnh Bích Ngân thông tin tại buổi họp báo Ngày thơ Việt Nam 2026

Theo nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP HCM, chủ đề năm nay phản ánh diện mạo, nhịp sống và khát vọng phát triển của một đô thị năng động. 

Sau những thay đổi về không gian và tầm vóc, TP HCM đang mở ra nhiều cơ hội mới cho đời sống văn hóa - nghệ thuật, trong đó có thi ca.

TIN LIÊN QUAN

Ngày thơ năm nay gồm nhiều hoạt động: tọa đàm "Đô thị thi ca"; triển lãm thơ dịch "Cây tâm hồn" giới thiệu các tác phẩm được chuyển ngữ sang tiếng Anh, Pháp, Trung, Hàn, Nhật; hội trại thơ quy tụ 36 trại thơ của 12 câu lạc bộ; đường thơ gồm triển lãm 12 poster, với 12 tác giả tiêu biểu qua 40 năm đổi mới đất nước như Chế Lan Viên, Chim Trắng, Nguyễn Thái Sơn, Lê Xuân Đố, Triệu Từ Truyền, Nguyễn Vũ Tiềm, Nguyễn Thị Ánh Huỳnh, Thanh Nguyên, Lê Huy Mậu…

TP HCM tổ chức Ngày thơ Việt Nam 2026 với chủ đề "Tiếng gọi đô thị mới" - Ảnh 2.
TP HCM tổ chức Ngày thơ Việt Nam 2026 với chủ đề "Tiếng gọi đô thị mới" - Ảnh 3.

Một số bài thơ được giới thiệu tại đường thơ

Chương trình thơ nhạc "Tiếng gọi đô thị mới" diễn ra sáng chủ nhật (1-3) trình diễn các tác phẩm thơ và ca khúc phổ thơ của Trầm Hương, Hoàng Quý, Cát Du, Trần Đức Tín, Trần Mai Hường…

Chương trình do Nhà hát kịch TP HCM phối hợp dàn dựng, có sự góp mặt của các ca sĩ Thanh Ngọc, Quốc Đại, Phạm Khánh Ngọc, Lam Tuyền, nhóm Lạc Việt…

Dịp này, ban tổ chức cũng phát động cuộc thi thơ "Tiếng gọi đô thị mới", dành cho công dân Việt Nam trong và ngoài nước, với tổng giá trị giải thưởng 100 triệu đồng. 

Nội dung phản ánh đời sống tinh thần của con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới, đề cao sự tôn trọng văn hóa truyền thống và vẻ đẹp bản sắc dân tộc.

Đặc biệt, khuyến khích những tác phẩm viết về sức sống năng động nghĩa tình của siêu đô thị TP HCM sau khi hợp nhất. 

Tác phẩm dự thi là thơ chưa công bố, nhận bài đến hết ngày 31-12.


Tin liên quan

Khai mạc "Ngày thơ Việt Nam 2025" tại TP HCM

Khai mạc "Ngày thơ Việt Nam 2025" tại TP HCM

(NLĐO) - Lễ khai mạc "Ngày thơ Việt Nam 2025" tại TP HCM đã diễn ra sáng ngày 12-2 tại số 81 Trần Quốc Thảo, Quận 3, TP HCM.

Sau Ngày thơ, rồi phải làm gì?

Từ năm 2003 đến nay, Ngày thơ Việt Nam tổ chức vào rằm tháng giêng trở thành sự kiện văn hóa quen thuộc với công chúng

Ngày thơ Việt Nam 2025: "Tổ quốc bay lên"

(NLĐO)- Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 lấy cảm hứng từ câu thơ "Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân" trong bài thơ "Dáng đứng Việt Nam"

TP HCM đô thị đời sống văn hóa ngày thơ việt nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo