Ngày thơ Việt Nam 2026: "Tiếng gọi đô thị mới"

Sáng 25-2, tại TP HCM, Hội Nhà văn TP HCM công bố chương trình Ngày thơ Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Tiếng gọi đô thị mới". Sự kiện diễn ra trong 3 ngày, từ 27-2 đến 1-3 (nhằm 11, 12 và 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Năm 2026 đánh dấu 50 năm Sài Gòn chính thức mang tên TP HCM và 40 năm đất nước thực hiện công cuộc đổi mới, trong đó TP HCM được xem là địa phương điển hình.

Bước vào giai đoạn mới, khi mở rộng địa giới sau sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM trở thành một siêu đô thị năng động, tiếp tục khơi nguồn cảm hứng sáng tạo.

Trong dòng chảy ấy, thi ca TP HCM cũng cất lên "tiếng gọi đô thị mới", đồng hành và bồi đắp đời sống tinh thần của người dân thành phố.

Nhà văn Trịnh Bích Ngân thông tin tại buổi họp báo Ngày thơ Việt Nam 2026

Theo nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP HCM, chủ đề năm nay phản ánh diện mạo, nhịp sống và khát vọng phát triển của một đô thị năng động.

Sau những thay đổi về không gian và tầm vóc, TP HCM đang mở ra nhiều cơ hội mới cho đời sống văn hóa - nghệ thuật, trong đó có thi ca.

Ngày thơ năm nay gồm nhiều hoạt động: tọa đàm "Đô thị thi ca"; triển lãm thơ dịch "Cây tâm hồn" giới thiệu các tác phẩm được chuyển ngữ sang tiếng Anh, Pháp, Trung, Hàn, Nhật; hội trại thơ quy tụ 36 trại thơ của 12 câu lạc bộ; đường thơ gồm triển lãm 12 poster, với 12 tác giả tiêu biểu qua 40 năm đổi mới đất nước như Chế Lan Viên, Chim Trắng, Nguyễn Thái Sơn, Lê Xuân Đố, Triệu Từ Truyền, Nguyễn Vũ Tiềm, Nguyễn Thị Ánh Huỳnh, Thanh Nguyên, Lê Huy Mậu…

Một số bài thơ được giới thiệu tại đường thơ

Chương trình thơ nhạc "Tiếng gọi đô thị mới" diễn ra sáng chủ nhật (1-3) trình diễn các tác phẩm thơ và ca khúc phổ thơ của Trầm Hương, Hoàng Quý, Cát Du, Trần Đức Tín, Trần Mai Hường…

Chương trình do Nhà hát kịch TP HCM phối hợp dàn dựng, có sự góp mặt của các ca sĩ Thanh Ngọc, Quốc Đại, Phạm Khánh Ngọc, Lam Tuyền, nhóm Lạc Việt…

Dịp này, ban tổ chức cũng phát động cuộc thi thơ "Tiếng gọi đô thị mới", dành cho công dân Việt Nam trong và ngoài nước, với tổng giá trị giải thưởng 100 triệu đồng. Nội dung phản ánh đời sống tinh thần của con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới, đề cao sự tôn trọng văn hóa truyền thống và vẻ đẹp bản sắc dân tộc. Đặc biệt, khuyến khích những tác phẩm viết về sức sống năng động nghĩa tình của siêu đô thị TP HCM sau khi hợp nhất. Tác phẩm dự thi là thơ chưa công bố, nhận bài đến hết ngày 31-12.



