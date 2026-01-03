HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Ngày thứ ba nghỉ Tết Dương lịch 2026, tai nạn giao thông làm 16 người tử vong

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Trong ngày thứ ba nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026, toàn quốc xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông làm chết 16 người, bị thương 27 người.

Ngày 3-1, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết cùng ngày trên toàn quốc xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông làm chết 16 người, bị thương 27 người. So cùng ngày năm 2025, giảm 20 vụ, giảm 14 người chết, giảm 2 người bị thương.

Tai nạn giao thông Tết Dương lịch 2026 làm 16 người tử vong Trong 35 vụ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn ở Hà Nội hôm 1-1

Trong đó, đường bộ xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông làm chết 16 người, bị thương 27 người, tổng thiệt hại tài sản ước tính 363,7 triệu đồng. Đường thuỷ, đường sắt không xảy ra vụ tai nạn nào.

Về xử lý vi phạm giao thông, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 11.590 trường hợp vi phạm; tạm giữ 116 xe ô tô, 3.605 xe mô tô, 183 phương tiện khác; tước 404 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 2.119 trường hợp. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 3.472 trường hợp; vi phạm về tốc độ 1.966 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 111 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 98 trường hợp…

Ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2026, tai nạn giao thông làm 18 người tử vong

Ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2026, tai nạn giao thông làm 18 người tử vong

(NLĐO)- Trong ngày đầu năm 2026, toàn quốc xảy ra 49 vụ tai giao thông làm chết 18 người, bị thương 41 người.

Vụ tai nạn thảm khốc 9 người tử vong: Kiểm tra công ty có xe hợp đồng xảy ra tai nạn

(NLĐO)- Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu kiểm tra việc chấp hành các quy định của công ty sở hữu xe trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 9 người tử vong tại Lào Cai

Thông tin mới vụ tai nạn thảm khốc khiến 9 người tử vong

(NLĐO) - Nhà trường đề xuất xây dựng công trình tưởng niệm để tri ân tấm lòng nhân ái của những người đã mất trong vụ tai nạn tại Lào Cai.

