Ngày trả giá thích đáng của 14 đối tượng nổ 9 phát súng ở An Giang

Ngày 30-7, sau gần một tuần nghị án, TAND tỉnh An Giang đã tuyên tổng cộng 92 năm 6 tháng tù đối với 14 bị cáo liên quan đến vụ hỗn chiến nghiêm trọng bằng súng.

Các bị cáo tại phiên toà

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn từ trước nên tối 12-1-2024, hai nhóm đối tượng do Phạm Văn Trinh và Trần Văn Vũ cầm đầu đã lên kế hoạch hẹn nhau "nói chuyện" tại xã Bình Sơn, tỉnh An Giang.

Hai bên huy động thêm 13 đối tượng (trong đó 1 đối tượng không bị bắt) mang theo 5 cây dao và 4 khẩu súng rồi di chuyển bằng xe máy và thực hiện hành vi đuổi chém, bắn nhau trên tuyến Quốc lộ 80 gây náo loạn, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn cộng đồng.

Cả 2 nhóm đã nổ 9 phát súng khiến Trinh bị trúng đạn ở ngực (tỷ lệ thương tích 2%) và một người dân đứng gần hiện trường bị đạn lạc trúng chân với thương tích 1%.

Điều tra cũng cho thấy nhiều bị cáo đã tự mua vũ khí quân dụng qua mạng xã hội mang về cất giấu tại nhà để phục vụ việc thanh toán mâu thuẫn.

Hội đồng xét xử xác định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, có tổ chức, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Do đó, tòa đã tuyên phạt Trần Văn Vũ 11 năm tù tội "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng"; Trần Hữu Lộc 11 năm tù tội "Giết người" và "Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng". Các bị cáo còn lại bị phạt từ 2 đến 10 năm tù về các tội giết người; tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng.