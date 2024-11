Nghệ An có tân Bí thư Tỉnh ủy 50 tuổi

Sáng 16-11, tại TP Vinh, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự hội nghị có ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tại hội nghị, ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, công bố Quyết định số 1674 ngày 12-11-2024 của Bộ Chính trị chuẩn y ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 4, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Lê Minh Hưng (bên phải), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao Quyết định cho ông Nguyễn Đức Trung, tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An



Thay mặt Bộ Chính trị, ông Lê Minh Hưng đã trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng chúc mừng ông Nguyễn Đức Trung và nêu rõ đây là tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với cá nhân ông Nguyễn Đức Trung sau hơn 4 năm được điều động, luân chuyển về tỉnh Nghệ An; đồng thời cũng thể hiện sự tín nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với ông Nguyễn Đức Trung. Ông Lê Minh Hưng tin tưởng với kinh nghiệm trưởng thành qua thực tiễn công việc và tình cảm gắn bó với tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Đức Trung sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Đức Trung (SN 1974, quê xã Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa), là Thạc sĩ kinh tế, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ ngày 28-1-2019. Trước đó, ông từng giữ các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Tháng 2-2020, ông được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Tháng 3-2020, HĐND tỉnh Nghệ An khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021, bầu ông Nguyễn Đức Trung giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Ngày 4-7-2021, ông Nguyễn Đức Trung được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII.

Ngày 11-11-2024, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX đã bầu ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025.