Nghệ An có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều 3-1, tại TP Vinh (tỉnh Nghệ An), HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 26 (Kỳ họp chuyên đề) để thực hiện công tác nhân sự và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Ông Lê Hồng Vinh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Với 100% đại biểu dự họp tán thành bằng hình thức bỏ phiếu kín, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026, thay thế người tiền nhiệm là ông Nguyễn Đức Trung đã nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy hôm 11-11-2024.

Ông Lê Hồng Vinh, 51 tuổi, quê xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, là thạc sĩ chuyên ngành quản lý khoa học công nghệ.

Trước khi làm Chủ tịch UBND tỉnh, ông từng giữ chức Trưởng phòng Kế hoạch Ban quản lý giao thông Nghệ An, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Phó chủ tịch thường trực, Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

UBND tỉnh Nghệ An hiện nay có 3 Phó chủ tịch, gồm các ông Bùi Thanh An, Bùi Đình Long và Nguyễn Văn Đệ.

Nghệ An có diện tích lớn nhất cả nước (16.490 km2), đứng thứ tư về quy mô dân số với hơn 3,3 triệu người, nằm trên trục giao thông chính nối liền Bắc Nam và có hệ thống đường bộ, đường sắt phát triển, xuyên quốc gia. Năm 2024, thu ngân sách của Nghệ An đạt 25.096 tỉ đồng, tăng 16,7% so với năm 2023.