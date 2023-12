Dự buổi lễ về phía Bộ Công an có Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an.

Về phía tỉnh Nghệ An có các ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư thư Tỉnh ủy và các ông, bà trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng các ban ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Công an cung cấp

Tham dự buổi lễ còn có các lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, Ban Giám đốc, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, các tỉnh Đắk Nông, Nghệ An, Quảng Bình, Đắk Lắk…

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an (phải), trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Bùi Quang Thanh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Công an cung cấp

Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long chúc mừng Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an.

Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả trên các mặt công tác của Thiếu tướng Phạm Thế Tùng trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Đồng thời, Thứ trưởng cũng giao nhiệm vụ cho Đại tá Bùi Quang Thanh, tân Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, khẩn trương tiếp nhận bàn giao, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, phục vụ nhiệm vụ phát triển của tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung.

Tặng hoa và phát biểu chúc mừng Giám đốc Công an tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý bày tỏ sự tin tưởng với phẩm chất, bản lĩnh, năng lực, trình độ, Đại tá Bùi Quang Thanh sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc, toàn lực lượng Công an tỉnh tiếp tục triển khai, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng tân Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Công an cung cấp

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, khẳng định đây là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Đồng thời, Đại tá Bùi Quang Thanh mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Lãnh đạo Tỉnh ủy, chính quyền địa phương, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Được biết, Đại tá Bùi Quang Thanh, tân Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An sinh năm 1977, quê quán tại xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình từng giữ các chức vụ Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông; Trưởng công an Thị xã Ba Đồn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình. Năm 2021, Đại tá Bùi Quang Thanh được điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.