Nghe kể về người đàn ông lạ mặt, 2 người phụ nữ tung tin có “bắt cóc”

Chiều 16-4, thông tin từ Phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đã ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với hai người phụ nữ về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Cơ quan công an làm việc với 2 người phụ nữ liên quan

Trước đó, tối 7-4 qua theo dõi Phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện tài khoản Facebook N.H. (T.A.Q.) đăng tải thông tin phản ánh hiện tượng bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu.

Người này chia sẻ nội dung: "Bắt cóc đã xuất hiện trục đường nhà em, mọi người, có con em cẩn thận đừng để chơi hay đi một mình...". Cùng thời điểm này, tài khoản Facebook N.T. cũng phát trực tiếp sự việc với nội dung tương tự.

Sau khi các thông tin được đăng tải thu hút nhiều lượt tương tác, chia sẻ, bình luận khiến dư luận hoang mang.

Tại cơ quan công an, bà T. và bà H., thừa nhận tối 7-4, thấy một số người trong xóm tụ tập, bàn tán về việc một người đàn ông lạ mặt, biểu hiện bất thường xuất hiện tại địa phương.

Mặc dù chưa kiểm chứng thông tin nhưng cả hai người phụ nữ này đã dùng điện thoại phát trực tiếp, đăng tải thông tin cho rằng trên địa bàn xuất hiện người bắt cóc trẻ em khiến dư luận hoang mang.

Căn cứ hành vi vi phạm, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Nghệ An đã ra quyết định xử phạt bà H. và bà T., mỗi người 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin bịa đặt về vụ bắt cóc trẻ em gây hoang mang dư luận.

Công an Nghệ An khuyến cáo người dân phải nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ các thông tin không chính thống, chưa kiểm chứng.