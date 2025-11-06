Nghe nhạc thường xuyên có thể giúp bạn thoát một bệnh nan y

Viết trên tạp chí khoa học International Journal of Geriatric Psychiatry, nhóm tác giả từ Đại học Monash cho biết họ đã nghiên cứu trên hơn 10.800 người lớn tuổi và phát hiện ra rằng duy trì thói quen nghe nhạc, chơi nhạc sau tuổi 70 có thể giúp giảm mạnh nguy cơ mất trí nhớ.

Thói quen nghe nhạc có thể giúp bạn tránh thoát bệnh Alzheimer và các dạng mất trí nhớ khác, nhất là sau tuổi 70 - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Cụ thể hơn, việc nghe nhạc rất thường xuyên có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ nhiều nhất, với tỉ lệ mắc chứng mất trí nhớ thấp hơn 39% và tỉ lệ suy giảm nhận thức thấp hơn 17%, cũng như điểm số cao hơn về nhận thức tổng thể và trí nhớ sự kiện.

Trong khi đó nghe nhạc và chơi nhạc khá thường xuyên giúp giảm 33% nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ và 2% nguy cơ suy giảm nhận thức.

Theo các tác giả, kết quả trên cho thấy các hoạt động âm nhạc có thể là một chiến lược dễ tiếp cận để duy trì sức khỏe nhận thức ở người lớn tuổi, mặc dù chưa xác định được nguyên nhân.

Theo SciTech Daily, lão hóa dân số đã trở thành mối quan ngại toàn cầu về sức khỏe cộng đồng, trong bối cảnh các tiến bộ y học và công nghệ đang giúp kéo dài tuổi thọ của con người, nhưng chưa giúp giải quyết tốt nhiều căn bệnh.

Mất trí nhớ - trong đó phổ biến nhất là bệnh Alzheimer - nằm trong số các nhóm bệnh nan y đó.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp Alzheimer và các bệnh mất trí nhớ khác là nhóm nguyên nhân gây tử vong hàng thứ 7 thế giới; trong khi thống kê từ một số quốc gia phát triển như Anh và Úc thậm chí cho thấy nó là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu.

Trong vài năm qua, có vài thuốc trị Alzheimer được một số quốc gia phê duyệt, nhưng tác dụng còn rất hạn chế và chỉ có ý nghĩa ở bệnh nhân được phát hiện sớm. Vì vậy, các biện pháp giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và làm chậm tiến triển của bệnh luôn là ưu tiên.