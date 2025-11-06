HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Nghe nhạc thường xuyên có thể giúp bạn thoát một bệnh nan y

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Đại học Monash (Úc) đã chỉ ra tác dụng đáng ngạc nhiên của việc nghe nhạc và chơi nhạc.

Viết trên tạp chí khoa học International Journal of Geriatric Psychiatry, nhóm tác giả từ Đại học Monash cho biết họ đã nghiên cứu trên hơn 10.800 người lớn tuổi và phát hiện ra rằng duy trì thói quen nghe nhạc, chơi nhạc sau tuổi 70 có thể giúp giảm mạnh nguy cơ mất trí nhớ.

Nghe nhạc thường xuyên có thể giúp bạn thoát một bệnh nan y - Ảnh 1.

Thói quen nghe nhạc có thể giúp bạn tránh thoát bệnh Alzheimer và các dạng mất trí nhớ khác, nhất là sau tuổi 70 - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Cụ thể hơn, việc nghe nhạc rất thường xuyên có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ nhiều nhất, với tỉ lệ mắc chứng mất trí nhớ thấp hơn 39% và tỉ lệ suy giảm nhận thức thấp hơn 17%, cũng như điểm số cao hơn về nhận thức tổng thể và trí nhớ sự kiện.

Trong khi đó nghe nhạc và chơi nhạc khá thường xuyên giúp giảm 33% nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ và 2% nguy cơ suy giảm nhận thức.

Theo các tác giả, kết quả trên cho thấy các hoạt động âm nhạc có thể là một chiến lược dễ tiếp cận để duy trì sức khỏe nhận thức ở người lớn tuổi, mặc dù chưa xác định được nguyên nhân.

Theo SciTech Daily, lão hóa dân số đã trở thành mối quan ngại toàn cầu về sức khỏe cộng đồng, trong bối cảnh các tiến bộ y học và công nghệ đang giúp kéo dài tuổi thọ của con người, nhưng chưa giúp giải quyết tốt nhiều căn bệnh.

Mất trí nhớ - trong đó phổ biến nhất là bệnh Alzheimer - nằm trong số các nhóm bệnh nan y đó.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp Alzheimer và các bệnh mất trí nhớ khác là nhóm nguyên nhân gây tử vong hàng thứ 7 thế giới; trong khi thống kê từ một số quốc gia phát triển như Anh và Úc thậm chí cho thấy nó là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu.

Trong vài năm qua, có vài thuốc trị Alzheimer được một số quốc gia phê duyệt, nhưng tác dụng còn rất hạn chế và chỉ có ý nghĩa ở bệnh nhân được phát hiện sớm. Vì vậy, các biện pháp giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và làm chậm tiến triển của bệnh luôn là ưu tiên.

Tin liên quan

15 "bí kíp" giúp đột quỵ, trầm cảm, mất trí lui bước

15 "bí kíp" giúp đột quỵ, trầm cảm, mất trí lui bước

(NLĐO) - Các nhà nghiên cứu Mỹ đã chỉ ra các vấn đề có thể dẫn đến ít nhất 2 trong 3 tình trạng sức khỏe đáng ngại là đột quỵ, trầm cảm và mất trí nhớ.

Chế độ ăn MIND đẩy lùi chứng mất trí

Trong 2 nghiên cứu đa quốc gia được tạp chí Alzheimer's & Dementia công bố, thực phẩm ăn vào có thể làm tăng hoặc giảm nguy cơ đối với nhóm bệnh mất trí nhớ

Ác mộng dự báo chứng mất trí nhớ

Các tác giả đã phân tích dữ liệu của hơn 600 người trong độ tuổi 35 - 64 và 2.600 người trong độ tuổi từ 79 trở lên. Tất cả những người tham gia đều không mắc chứng mất trí khi bắt đầu nghiên cứu và được theo dõi trung bình 9 năm đối với nhóm tuổi trung niên và 5 năm đối với nhóm người cao tuổi.

Alzheimer WHO mất trí nhớ chơi nhạc nghe nhạc
