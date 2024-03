Nghệ sĩ Ngân Quỳnh chưa bao giờ ganh tỵ với em gái - NSND Thanh Ngân

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh

"Nhiều khán giả vẫn thường nói tôi có chạnh lòng không khi trong bốn chị em, tôi không nổi tiếng, không theo hẳn con đường diễn viên sân khấu cải lương, nhất là có ganh tỵ khi em gái qua mặt nhận danh hiệu NSND. Tôi đã trả lời rất nhiều lần, hoàn toàn không có sự so sánh theo kiểu "sống lâu lên lão làng", mà mỗi người đều có phần số của riêng mình" - nghệ sĩ Ngân Quỳnh chia sẻ.

Chị tên thật là Hồ Hồng Hạnh, sinh năm 1966 trong một gia tộc cải lương lừng lẫy. Bà ngoại là bà Tư Helene chuyên đóng vai đào chánh trong các vở tuồng dựa theo tích truyện phương Tây.

Mẹ ruột là nghệ sĩ cải lương Kim Hoa, chị cả là nghệ sĩ Thanh Hằng, hai em gái là NSND Thanh Ngân và nghệ sĩ Thanh Ngọc. Xuất thân là nghệ sĩ cải lương, nhưng nghệ sĩ Ngân Quỳnh lại thành công với vai trò diễn viên trong nhiều bộ phim truyền hình như: "Đam mê", "Lối sống sai lầm", "Gạo nếp gạo tẻ", "Về nhà đi con"…

"Thật ra từ năm 16 tuổi, tôi đã đi theo đoàn cải lương Tiền Giang với nghệ danh Kim Hồng Hạnh. Tôi đã được học từ bà, từ mẹ những vai diễn phụ nữ kiên trung, chung thủy, và tôi mong muốn phát triển sự nghiệp. Nhìn gương phấn đấu của người đi trước, tôi luân chuyển qua nhiều đoàn cải lương khác nhau. Nếm trải nhiều gian truân trong nghề, mà mỗi khi có dịp ngồi tâm sự với các chị em trong nhà, thì hầu như ai cũng cực nhọc chứ không riêng gì tôi.

Do đó tôi nỗ lực không ngừng và luôn tự an ủi, mỗi người đều có duyên may riêng và sự phấn đấu nỗ lực của mỗi người sẽ được ghi nhận, nên khi chị Thanh Hằng đoạt HCV năm 1991, rồi Thanh Ngân được trao danh hiệu NSND, với tôi đó là niềm tự hào rất lớn cho gia đình mình" - nghệ sĩ Ngân Quỳnh chia sẻ.

Kể về một kỷ niệm vui, Ngân Quỳnh đi ra khỏi đoàn cải lương Tiền Giang lúc đó có một cơ chế là diễn viên đoàn nào phải về lại đoàn, không được "chạy show". Mà lúc đó chị đang cộng tác với đoàn cải lương Thanh Nga, nhưng chị không muốn quay về đoàn cải lương cũ.

Hậu quả là chị không được diễn nên bắt đầu bén duyên diễn xuất trước ống kính.

"Từ thập niên 90 thế kỷ trước, tôi đổi nghệ danh Ngân Quỳnh và chuyển sang nghề diễn viên phim truyền hình. Và cũng trên con đường nghệ thuật này, tôi tìm được nhiều cơ hội để phấn đấu tồn tại và được công chúng đón nhận. Từ vai diễn bà Giang trong phim "Về nhà đi con", tôi được khán giả yêu mến và mệnh danh là "mẹ chồng quốc dân" - nghệ sĩ Ngân Quỳnh kể.

Bên cạnh sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, nữ diễn viên "Về nhà đi con" còn được khán giả biết đến với cuộc hôn nhân hạnh phúc bên cạnh ông xã Nguyễn Chung - người đã từng lên sân khấu biểu diễn trong vở "Áo cưới trước cổng chùa".

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh chia sẻ: "Mối tình của chúng tôi đã 30 năm rồi, tôi đã từng theo tiếng gọi của tình yêu, trốn ra Huế xây dựng tổ ấm cùng người thương. Hơn 30 năm kết hôn, tôi hạnh phúc và tự hào khi luôn có ông xã động viên và đồng hành. Anh ấy đã lui về làm hậu phương, chăm lo gia đình để vợ yên tâm sống trọn với những vai diễn, nhiều năm qua chính ông xã là điểm tựa vững chắc cho tôi sau bao thăng trầm của cuộc đời"- nghệ sĩ Ngân Quỳnh xúc động kể.