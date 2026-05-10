NGHỆ SĨ PHƯƠNG BÌNH: Được khóc cười cùng khán giả là hạnh phúc

Sự trở lại của nghệ sĩ Phương Bình tại Sân khấu Trịnh Kim Chi những ngày cuối tuần mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả yêu sân khấu kịch TP HCM. Trong chùm kịch ngắn gồm "Vụ án trộm trứng gà" và "Con ai siêu hơn", ông tiếp tục cho thấy sự duyên dáng, tự nhiên cùng khả năng làm chủ tiết tấu sân khấu rất nghề.

Chân thật và sâu lắng

Khán giả truyền hình nhiều năm qua đã quen thuộc với hình ảnh Phương Bình qua các vai người cha hiền lành, người chồng chất phác trong sitcom, tiểu phẩm hài và phim truyền hình. Ông thuộc lớp nghệ sĩ đi lên từ sân khấu hài kịch những năm 1980, từng hoạt động sôi nổi tại các sân khấu Phước Sang, Hoàng Sơn, cùng nhóm hài "Tuổi đôi mươi".

Điều khiến khán giả thương mến ông chính là chân thật trong từng vai diễn. Ông không cố tạo tiếng cười bằng sự khoa trương mà đi vào cảm xúc đời thường của người lao động nghèo, những số phận lam lũ giữa phố thị. Gần đây, ông góp mặt trong phim "Quỷ nhập tràng 2" cùng nhiều nghệ sĩ như Vân Dung, Khả Như… Trong môi trường điện ảnh, nghệ sĩ Phương Bình vẫn giữ thái độ cầu thị đáng quý. Ông từng chia sẻ rằng nghệ sĩ lớn tuổi nên xem lớp trẻ diễn để học hỏi cái mới, thay vì chỉ hài lòng với kinh nghiệm bản thân.

"Xem anh diễn tỉnh queo, duyên dáng và rất đời, tôi rất thích phong cách của anh từ kịch đến phim. Chân thật và sâu lắng, anh luôn gửi gắm vào vai diễn những thông điệp giáo dục nhẹ nhàng mà sâu sắc" - NSƯT Hạnh Thúy bày tỏ.

Cơ duyên đến với nghệ thuật của nghệ sĩ Phương Bình khá đặc biệt. Ông đậu thủ khoa Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP HCM), những năm sinh viên, cuộc sống khó khăn buộc ông phải vừa học vừa làm thêm đủ nghề để tồn tại. Có thời gian ông làm nghề vá xe ở Công viên 23 Tháng 9 và làm phụ xe tuyến Cần Thơ - Long Xuyên để kiếm tiền trang trải việc học. Khi đã lập gia đình, tình yêu sân khấu khiến ông đưa ra quyết định khó khăn nhất đời mình: rời quê lên TP HCM lập nghiệp, chấp nhận xa vợ con suốt hơn 3 thập niên. "Tôi mang ơn vợ vì đã hiểu được đam mê của chồng" - ông từng xúc động chia sẻ.

Nghệ sĩ Phương Bình. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Hết lòng trong từng vai diễn

Theo NSND Trịnh Kim Chi, nghệ sĩ Phương Bình rất tận tụy với nghề và chân thành với đồng nghiệp. "Anh Bình diễn rất có duyên, giữ được năng lượng sân khấu đáng quý. Khán giả thương anh bởi anh sống thật với nghề và luôn hết lòng trong từng vai diễn" - NSND Trịnh Kim Chi bộc bạch.

Đạo diễn - NSƯT Ca Lê Hồng nhận xét Phương Bình là nghệ sĩ thuộc lớp diễn viên chịu thương chịu khó của sân khấu TP HCM: "Anh Phương Bình đi lên từ gian khó nên rất quý nghề. Dù cuộc sống nhiều áp lực nhưng anh vẫn giữ sự tử tế với đồng nghiệp và khán giả".

Nghệ sĩ Hữu Nghĩa nhận xét: "Điều đáng trân trọng ở nghệ sĩ Phương Bình là sự bền bỉ. Có những nghệ sĩ đi qua bao thăng trầm vẫn không bỏ nghề và anh Bình là một người như thế. Tình yêu sân khấu mãnh liệt của anh khiến nhiều anh em trong nghề xúc động".

Trò chuyện với người viết sau đêm diễn tại Sân khấu Trịnh Kim Chi, nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ nhiều suy nghĩ về diện mạo sân khấu hiện nay. Ông cho rằng khán giả hôm nay đã khác trước rất nhiều. Người xem có nhiều lựa chọn giải trí nên sân khấu buộc phải thay đổi để giữ chân công chúng. Theo ông, điều đáng lo nhất hiện nay là sự thiếu hụt những kịch bản thật sự chạm đến đời sống. "Ngày trước, nhiều vở diễn bước ra từ thân phận con người nên dễ lấy nước mắt và tiếng cười của khán giả. Bây giờ, có những kịch bản thiếu hơi thở cuộc sống, thiếu sự ám ảnh sau khi xem xong. Nghệ sĩ đứng trên sân khấu mà không có vai diễn hay thì cũng rất khó thăng hoa" - ông tâm sự.

Nghệ sĩ Phương Bình cũng cho rằng sân khấu hiện đại cần mạnh dạn đổi mới cách dàn dựng để gần hơn với khán giả trẻ. Sự đổi mới phải xuất phát từ chiều sâu nội dung, không thể chạy theo hình thức. "Sân khấu muốn tồn tại phải vừa giữ được hồn cốt của kịch nói vừa cập nhật nhịp sống mới. Khán giả trẻ bây giờ rất tinh tế. Nếu mình kể câu chuyện cũ bằng cách cũ thì khó lòng kéo họ đến rạp. Đổi mới không có nghĩa là làm ồn ào hay gây sốc. Quan trọng nhất vẫn là cảm xúc thật" - ông nói.

Sau hơn 40 năm làm nghề, nghệ sĩ Phương Bình vẫn rong ruổi giữa sân khấu và phim trường với niềm say mê bền bỉ. Ông từng chia sẻ nếu được chọn lại, vẫn sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật dù biết trước nhiều gian nan.

Ở tuổi 60, ông mong một ngày có thể mở được một sân khấu hài để quy tụ những đồng nghiệp cũ, để anh em nghệ sĩ có nơi biểu diễn. "Được khóc cười cùng khán giả là niềm hạnh phúc của người làm nghề" - ông từng thổ lộ.

Giấc mơ ấy nghe giản dị nhưng chứa đựng cả một đời yêu sân khấu của một nghệ sĩ từng đi qua thời hoàng kim của hài kịch TP HCM.

Cách đây không lâu, tại buổi báo cáo vở diễn tốt nghiệp của sinh viên ngành đạo diễn sân khấu Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP HCM tại Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM, khán giả đã cổ vũ nồng nhiệt khi nghệ sĩ Phương Bình bước ra sân khấu nhận đóa hoa tươi thắm mà con trai - sinh viên Nguyễn Hoàng Phúc trao tặng. Không phải vở diễn tốt nghiệp nào cũng khiến người xem nán lại đến phút cuối với cảm giác vừa day dứt vừa ấm áp, nhưng "Tiếng hát nửa đêm" (vở tốt nghiệp của sinh viên đạo diễn Nguyễn Hoàng Phúc, lớp đạo diễn sân khấu K-3B) đã làm được điều đó. Dưới sự hướng dẫn của NSND Trần Ngọc Giàu và giảng viên bộ môn NSND Giang Mạnh Hà, cùng kịch bản giàu tính nhân văn của tác giả Huỳnh Ngân, vở diễn như là một thành quả đẹp đầu tiên của đạo diễn trẻ Nguyễn Hoàng Phúc. Người vui nhất tại sự kiện này chính là nghệ sĩ Phương Bình vì ông đã có hậu duệ.



