Các nghệ sĩ Đoàn Văn nghệ Tình ca Bắc Sơn biểu diễn liên khúc "Vinh danh người nhạc sĩ tài hoa"

Tối 11-2, đông đảo khán giả, bạn bè và những người yêu mến dòng nhạc của cố nhạc sĩ NSƯT Bắc Sơn đã tề tựu tại Tập đoàn An Nông, quận Bình Tân, TP HCM tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa đã để lại cho đời nhiều ca khúc hay và vai diễn, kịch bản sân khấu sâu sắc.

Ca sĩ Hạnh Nguyên hát ca khúc "Em đi trên cỏ non" được hòa âm mới với tiếng đàn ghi ta sâu lắng

Nghệ sĩ Phượng Nga đã nói: "Dù ông đã rời xa cõi tạm 20 năm, nhưng với chúng tôi, mỗi lần cất ca lời ca, tiếng hát thì dường như lúc nào cũng thấy ông hiện hữu bên cạnh. Bởi, những ca khúc mà cố nhạc sĩ Bắc Sơn để lại vẫn in sâu trong lòng khán giả, nhắc nhớ mọi người đi đâu xa cũng phải nhớ về cội nguồn. Và trên hết, với trái tim người nghệ sĩ, ca từ của ông luôn gợi lên biết bao ký ức về dòng sông, bến nước, con đò và một vùng đất Nam Bộ hiền hòa, chân chất".

Các nghệ sĩ bên hai bức tượng sáp của nhạc sĩ Bắc Sơn và vợ - nhà thơ Ngọc Bích

Gắn bó với Đoàn Văn nghệ Tình ca Bắc Sơn hơn 10 năm, nghệ sĩ Bích Phượng nhận xét: "Ông là tấm gương tận tụy với gia đình, truyền dạy các con những điều nhân nghĩa. Ông truyền cho con cháu tinh thần dấn thân và cống hiến. Vì hồi đó ông đi quay phim, lấy tiền cát sê chia ra nuôi các con ăn học, còn một phần thì mua sách, bút chì tặng học sinh khiếm thị ở Trường Nguyễn Đình Chiểu – nơi ông tham gia giảng dạy. Ông đã sống hết lòng vì cộng đồng và hiện nay các con của ông gồm: Hạ Châu, Bích Lan, Bích Thủy đều noi theo ông, làm tốt công tác thiện nguyện".

Từ trái sang: Ca sĩ Hồ Hán Dân, Thùy Trang, Hạnh Nguyên và Vân Huỳnh Anh

Nhân ngày giỗ lần thứ 20 của nhạc sĩ Bắc Sơn, ca sĩ Bích Thủy đã trao 200 phần quà từ thiện cho 200 hộ dân nghèo tại quận Bình Tân, TP HCM, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng.

Ca sĩ Bích Thủy (tên thật Trương Thị Thủy Trường - Tổng Giám đốc Tập đoàn An Nông, người con gái thứ 9 của nhạc sĩ Bắc Sơn - PV) chia sẻ, những ngày đầu lập nghiệp, chị đã gặp không ít khó khăn khi xây dựng thương hiệu An Nông. Nhưng chị không đơn độc vì lúc đó có ba, dù là một nghệ sĩ, vẫn luôn đồng hành, không ngại cùng chị đi khắp nơi để tiếp thị sản phẩm. "Lúc đó ba tôi có tài kể chuyện, trước khi giới thiệu sản phẩm ông kể về những tháng ngày đóng phim, những kỷ niệm khó quên ở phim trường và sau đó ôm đàn hát tặng bà con những ca khúc do chính ông sáng tác. Nhờ sự chân thành và tài năng của ba tôi, ông đã chinh phục khách hàng, giúp công ty của tôi được biết đến" – Ca sĩ Bích Thủy nghẹn ngào nhớ về cha.

Ca sĩ Bích Thủy và cha - nhạc sĩ Bắc Sơn

Trên dòng chảy di sản âm nhạc chị luôn nhớ lời dạy của ba và lấy đó làm động lực để tiếp tục làm tốt công việc thiện nguyện. 10 năm qua chị vẫn duy trì quỹ học bổng mang tên cha mình nhằm chăm lo cho con em nghệ sĩ nghèo hiếu học.

Ca sĩ Hạ Châu, con gái thứ 5 của cố nhạc sĩ Bắc Sơn, chia sẻ: "Tôi đã cố gắng gìn giữ những di sản của ba, mang âm nhạc của ba đến các chương trình sân khấu học đường, quảng bá những ca khúc mang âm hưởng dân ca. Tôi vui vì sau các mùa tổ chức cuộc thi Tuyển chọn giọng ca Tình ca Bắc Sơn, nhiều ca sĩ trẻ đã xuất hiện và hát những bài hát do ba tôi sáng tác".

Từ trái sang: Bích Hương, Bích Thủy và Hạ Châu tam ca "Em đi trên cỏ non"

Tham gia chương trình Tưởng nhớ nhạc sĩ NSƯT Bắc Sơn trong ngày Giỗ lần thứ 20 có các ca sĩ: Hạ Châu, Bích Thủy, Bích Phượng, Phượng Nga, Thùy Trang, Hạnh Nguyên, Khánh Tuấn, Bình Mập, Nguyễn Tuấn, Hoàng Đăng Khoa, Thanh Tùng, Vinh Sang, Bích Hương, Vân Huỳnh Anh, Hồ Hán Dân, Hoàng Nhật Nam…

Các ca sĩ đã hát lại những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Bắc Sơn như: "Em đi trên cỏ non", "Còn thương rau đắng mọc sau hè", "Chùm bông hoa khế", "Mùa xuân cao nguyên", ""Sa mưa giông", "Con Tư Bến Tre", "Bông bưởi hoa cau", "Đêm nghe bài vọng cổ", "Còn thương góc bếp chái hè"…