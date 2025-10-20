Chiến sĩ quả cảm khám phá bí mật Chuyên án 279LL - Đại án ma túy rúng động

Dàn nghệ sĩ hóa chiến sĩ tham gia đại án lấy cảm hứng từ chuyên án ma túy gây rúng động cả nước trước đây

Trong tập 13 vừa lên sóng của Chiến sĩ quả cảm, dàn nghệ sĩ hóa thân chiến sĩ tham gia đại án lấy cảm hứng từ chuyên án có thật 279LL từng gây rúng động cả nước. Đó là chuyên án đặc biệt, chưa có tiền lệ, huy động sự phối hợp của nhiều lực lượng nhằm triệt phá các đường dây, các nhóm đối tượng có vũ trang mua bán, vận chuyển ma túy trái phép với số lượng lớn từ biên giới Việt - Lào vào nội địa.

Chương trình đã kết nạp thêm hai chiến sĩ mới là ca sĩ, rapper Đinh Tiến Đạt và nhạc sĩ, ca sĩ Tăng Duy Tân - hai chiến sĩ nhập vai sẽ trở thành lực lượng tăng cường của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công An tham gia chuyên án, phối hợp cùng Công an tỉnh Sơn La.

Vừa gặp gỡ cả hai trong cảnh phục CAND, các chiến sĩ nhập vai vô cùng bất ngờ và hào hứng. Đối với Tiến Đạt, anh bày tỏ khi được nhập vai người chiến sĩ cảnh sát là khi anh được trao cho cơ hội hiếm hoi, không phải ai cũng có được - cơ hội thực hiện nhiệm vụ cao cả "Vì nước quên thân - Vì dân phục vụ".

Còn về phía Tăng Duy Tân, anh chia sẻ: "Khi mặc cảnh phục, tôi tự hào nghĩ mình là chiến sĩ CAND thật sự".

Lời cảnh báo của Phan Mạnh Quỳnh

Chào đón hai chiến sĩ mới, Phan Mạnh Quỳnh duyên dáng "cảnh báo": "Tôi nói các đồng chí rằng vào chương trình này khổ lắm nha!". Đây là câu nói Phan Mạnh Quỳnh đã từng chia sẻ trong ngày đầu tiên chào đón Binz và Hưng Nguyễn, một câu nói "răn đe" đầy hài hước nhưng cũng ẩn chứa sự chân thật về hành trình này.

Sau những ngày tháng tập luyện tại Trung tâm Phòng, chống khủng bố và Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, Binz và Hưng Nguyễn cũng thừa nhận họ đã kiệt sức với những thử thách vượt ngoài sức tưởng tượng là thật, nhưng sau cùng thì cảm giác tự hào vì được góp mặt trong hành trình quả cảm này là điều ý nghĩa nhất.

Có lẽ đây là một chương trình truyền hình thực tế khó nhất, bởi nó không giống các chương trình giải trí mang lại trải nghiệm hay tiếng cười, mà nó còn mang đến kiến thức đời sống, cái nhìn thực tế về người chiến sĩ CAND Việt Nam ngày đêm khổ luyện để gìn giữ bình yên cho Tổ quốc. Và cũng nhờ hành trình nhập vai đầy khốc liệt này mà tất cả thấu hiểu rằng "Bình yên không tự nhiên mà có".

Kiều Minh Tuấn chia sẻ: "Thường khi làm một bộ phim, ekip sẽ kiếm một bối cảnh nào đó vẻ vời thêm để cho giống với bối cảnh nguy hiểm. Nhưng chương trình này thì không! Chương trình này đưa chúng tôi thẳng vào vùng nguy hiểm luôn. Mặc dù tôi biết rằng chương trình sẽ có hàng rào bảo vệ, nhưng vô hình chung điều đó làm cảm xúc của mình thật hơn. Chương trình này không phải diễn".

Đinh Tiến Đạt gây bất ngờ

Trên đường hành quân, địa hình đồi ngô dốc và trơn trượt trở thành một thử thách thực sự đối với các chiến sĩ. Khi nhận thấy bọn tội phạm bắt đầu nổ súng một cách hung hãn, chỉ huy ra lệnh quăng quả nổ. "Trước mắt tôi là làn khói trắng của thuốc súng, tiếng nổ liên hoàn và rất lớn. Cảm xúc của tôi lúc đấy khó tả lắm" - Tăng Duy Tân kể lại.

Khi đối tượng bất ngờ rút dao chống trả quyết liệt, tình huống trở nên căng thẳng tột độ. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Đinh Tiến Đạt từ phía sau bất ngờ lao tới, tung cú đá thẳng, chuẩn xác vào cánh tay cầm dao khiến lưỡi dao của đối tượng chệch hướng chỉ trong gang tấc. Không bỏ lỡ thời cơ, anh xoay người áp sát, khóa tay và quật ngã đối tượng bằng động tác gọn gàng, dứt khoát.

Giữa làn đạn rít xé vùng trời bao la, các chiến sĩ nhanh chóng phối hợp, sử dụng biện pháp nghiệp vụ kết hợp vũ trang thô sơ - những phương thức chiến đấu truyền thống nhưng hiệu quả, để khống chế hoàn toàn nhóm tội phạm có vũ trang.Những thước phim của Chiến sĩ quả cảm không chỉ là câu chuyện về lòng quả cảm mà còn là lời kêu gọi mạnh mẽ tới thế hệ trẻ, khơi dậy tinh thần yêu nước, trách nhiệm và quyết tâm chung tay vì một Việt Nam không ma túy, nơi hòa bình và hạnh phúc mãi trường tồn.