Nghệ sĩ Thanh Lê xúc động hội ngộ nhà báo Huỳnh Dũng Nhân sau 40 năm xa cách

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Nghệ sĩ Thanh Lê xúc động hội ngộ nhà báo Huỳnh Dũng Nhân sau 40 năm xa cách

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - Cuộc hội ngộ sau 40 năm của Thanh Lê và nhà báo Huỳnh Dũng Nhân minh chứng điều giản dị: những tâm hồn yêu âm nhạc dẫn tộc luôn tìm đến nhau

Nghệ sĩ Thanh Lê xúc động hội ngộ Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân sau 40 năm xa cách - Ảnh 1.

Tối 15-1, trong không gian ấm áp và lắng đọng của chương trình "Phía sau màn nhung – Những bàn tay nâng đỡ" tổ chức tại TP HCM, đã diễn ra một khoảnh khắc đặc biệt, đó là nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc Thanh Lê đã gặp lại nhà báo Huỳnh Dũng Nhân sau hơn 40 năm xa cách.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân kể lại, giọng vẫn còn nguyên cảm giác bồi hồi: "Trong buổi hội ngộ này, tôi gặp lại hai chị em nghệ sĩ đàn bầu Thanh Lê và Thanh Huy – em gái cố nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành. Năm 1983, Thanh Lê khi ấy là bộ đội, tham gia đội Tuyên Văn (tuyên truyền văn nghệ) của Bộ Tư lệnh TP HCM. Tôi đang công tác ở Báo Tuổi Trẻ, đến dự hội diễn và viết bài về chị. Hơn 40 năm rồi mới gặp lại. Thật nhiều xúc động". 

Còn nghệ sĩ Thanh Lê, chị xúc động nói rằng những ân tình của văn nghệ sĩ tại TP HCM và cả nước đã cho chị thêm động lực để tiếp tục cống hiến. 

Nghệ sĩ Thanh Lê xúc động hội ngộ Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân sau 40 năm xa cách - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Thanh Lê, Thanh Huy

Thanh Lê - Một đời đi xa để giữ gần

Sinh ra tại Ninh Bình, năm 1987 nghệ sĩ Thanh Lê rời quê hương sang Đức sinh sống và làm việc. Gần bốn thập kỷ nơi đất khách, cuộc sống mưu sinh không ít nhọc nhằn, nhưng với chị, cây đàn bầu – nhạc cụ truyền thống độc đáo của dân tộc – chưa bao giờ rời khỏi hành trình sống và cống hiến.

Nghệ sĩ Thanh Lê sinh ra trong một gia đình có truyền thống gắn bó với đàn bầu. Anh trai chị là cố nghệ sĩ Phạm Đức Thành, sống tại Canada, từng biểu diễn ở nhiều quốc gia và có liveshow riêng tại Nhà hát Lớn Hà Nội năm 2018. Em gái Phạm Thanh Huy là cựu sinh viên đàn bầu Nhạc viện Hà Nội, nay công tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Em trai Phạm Quốc Hải là nhạc công đàn bầu của Nhà hát Chèo Ninh Bình.

Một gia đình cùng chung một sợi dây âm thanh: độc huyền cầm. 

Ở Đức, Thanh Lê đã biểu diễn thường xuyên trong các chương trình âm nhạc và kiên trì giới thiệu đàn bầu trong các hội thảo về âm nhạc truyền thống Việt Nam được tổ chức tại các quốc gia Châu Âu.

 Chị luôn để lại nhiều ấn tượng đẹp. Tôi cũng đã gặp gỡ nghệ sĩ Thanh Lê tại Pháp năm 2017 trong chương trình giao lưu festival âm nhạc truyền thống quốc tế có sự tham gia của nhiều quốc gia. Cùng đi chung đoàn với tôi còn có: NSND Phương Bảo, NS Huỳnh Hà, NS Thu Vân…và chúng tôi đã gặp nghệ sĩ Thanh Lê, nghe chị đàn và trao đổi những kinh nghiệm quý báu về đàn bầu mà chị đã dày công nghiên cứu.

Nghệ sĩ Thanh Lê xúc động hội ngộ Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân sau 40 năm xa cách - Ảnh 3.

Nhà điêu khắc Triệu Tiến Công tặng bức tượng Xuân Bính Ngọ 2026 cho nghệ sĩ Thanh Lê

Thanh Lê - Những cống hiến bền bỉ

Năm 1994, chị được mời thu thanh biểu diễn trên đài phát thanh Đức; cùng năm đó, chị và nghệ sĩ guitar Đặng Ngọc Long tham gia ban nhạc thế giới biểu diễn trên truyền hình Đức. Năm 1998, hình ảnh Thanh Lê và cây đàn bầu được in trong sách giáo khoa âm nhạc phổ thông lớp 7 và 8 của CHLB Đức – một dấu mốc hiếm có, lặng lẽ mà tự hào. Những năm 2015–2016, chị tham gia chương trình "Âm nhạc và những người bạn" của cộng đồng người Việt tại Đức, được VTV4 giới thiệu.

Năm 2017, chị góp mặt tại hội thảo âm nhạc truyền thống thế giới ở Paris, cùng nhiều giáo sư, nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế.

"Năm 2026, tôi tiếp tục nhận lời mời tham dự festival âm nhạc truyền thống quốc tế tại Na Uy" – NS Thanh Lê chia sẻ.

Nghệ sĩ Thanh Lê xúc động hội ngộ Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân sau 40 năm xa cách - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Thanh Lê bên bức tượng "Độc Huyền Cầm:"

Chị đã từng được giới thiệu trên trang thông tin của Câu lạc bộ Nghệ thuật Đàn bầu Việt Nam (Hội Nhạc sĩ Việt Nam) và trở lại Hà Nội tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa.

Vừa qua, chị về nước tham dự Triển lãm Điêu khắc – Hội họa do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức cuối năm 2025. 

Tại đây, tác phẩm điêu khắc "Độc Huyền Cầm" của nhà điêu khắc Triệu Tiến Công đã gây ấn tượng mạnh. Chị đã hạnh phúc và bất ngờ khi biết mình là nguồn cảm hứng để nhà điêu khắc sáng tác bức tượng đồng mang tên "Độc Huyền Cầm".

"Tôi mong ước TP HCM có thể tổ chức một "nhạc hội Đàn bầu", quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ trong và ngoài nước – để tiếng đàn không chỉ là hoài niệm, mà tiếp tục sống động trong đời sống đương đại" - NS Thanh Lê bày tỏ.


Tin liên quan

Giao lưu với đạo diễn Đỗ Quốc Trung của phim "Con kể ba nghe", tôn vinh nghề xiếc

Giao lưu với đạo diễn Đỗ Quốc Trung của phim "Con kể ba nghe", tôn vinh nghề xiếc

(NLĐO) – Khi điện ảnh nghiêng mình trước nghề xiếc đã là những cảm xúc khi khán giả đến rạp xem phim "Con kể ba nghe"

Điểm hẹn âm nhạc mở màn năm mới tại TP HCM

(NLĐO) - AirAsia THE NEXT Live Concert 2026 - trở thành một trong những sự kiện âm nhạc đáng chú ý mở màn năm mới tại TP HCM.

Thanh Lê
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo