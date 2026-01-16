Nghệ sĩ Thanh Lê xúc động hội ngộ nhà báo Huỳnh Dũng Nhân sau 40 năm xa cách

Tối 15-1, trong không gian ấm áp và lắng đọng của chương trình "Phía sau màn nhung – Những bàn tay nâng đỡ" tổ chức tại TP HCM, đã diễn ra một khoảnh khắc đặc biệt, đó là nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc Thanh Lê đã gặp lại nhà báo Huỳnh Dũng Nhân sau hơn 40 năm xa cách.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân kể lại, giọng vẫn còn nguyên cảm giác bồi hồi: "Trong buổi hội ngộ này, tôi gặp lại hai chị em nghệ sĩ đàn bầu Thanh Lê và Thanh Huy – em gái cố nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành. Năm 1983, Thanh Lê khi ấy là bộ đội, tham gia đội Tuyên Văn (tuyên truyền văn nghệ) của Bộ Tư lệnh TP HCM. Tôi đang công tác ở Báo Tuổi Trẻ, đến dự hội diễn và viết bài về chị. Hơn 40 năm rồi mới gặp lại. Thật nhiều xúc động".

Còn nghệ sĩ Thanh Lê, chị xúc động nói rằng những ân tình của văn nghệ sĩ tại TP HCM và cả nước đã cho chị thêm động lực để tiếp tục cống hiến.

Nghệ sĩ Thanh Lê, Thanh Huy

Thanh Lê - Một đời đi xa để giữ gần

Sinh ra tại Ninh Bình, năm 1987 nghệ sĩ Thanh Lê rời quê hương sang Đức sinh sống và làm việc. Gần bốn thập kỷ nơi đất khách, cuộc sống mưu sinh không ít nhọc nhằn, nhưng với chị, cây đàn bầu – nhạc cụ truyền thống độc đáo của dân tộc – chưa bao giờ rời khỏi hành trình sống và cống hiến.

Nghệ sĩ Thanh Lê sinh ra trong một gia đình có truyền thống gắn bó với đàn bầu. Anh trai chị là cố nghệ sĩ Phạm Đức Thành, sống tại Canada, từng biểu diễn ở nhiều quốc gia và có liveshow riêng tại Nhà hát Lớn Hà Nội năm 2018. Em gái Phạm Thanh Huy là cựu sinh viên đàn bầu Nhạc viện Hà Nội, nay công tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Em trai Phạm Quốc Hải là nhạc công đàn bầu của Nhà hát Chèo Ninh Bình.

Một gia đình cùng chung một sợi dây âm thanh: độc huyền cầm.

Ở Đức, Thanh Lê đã biểu diễn thường xuyên trong các chương trình âm nhạc và kiên trì giới thiệu đàn bầu trong các hội thảo về âm nhạc truyền thống Việt Nam được tổ chức tại các quốc gia Châu Âu.

Chị luôn để lại nhiều ấn tượng đẹp. Tôi cũng đã gặp gỡ nghệ sĩ Thanh Lê tại Pháp năm 2017 trong chương trình giao lưu festival âm nhạc truyền thống quốc tế có sự tham gia của nhiều quốc gia. Cùng đi chung đoàn với tôi còn có: NSND Phương Bảo, NS Huỳnh Hà, NS Thu Vân…và chúng tôi đã gặp nghệ sĩ Thanh Lê, nghe chị đàn và trao đổi những kinh nghiệm quý báu về đàn bầu mà chị đã dày công nghiên cứu.

Nhà điêu khắc Triệu Tiến Công tặng bức tượng Xuân Bính Ngọ 2026 cho nghệ sĩ Thanh Lê

Thanh Lê - Những cống hiến bền bỉ

Năm 1994, chị được mời thu thanh biểu diễn trên đài phát thanh Đức; cùng năm đó, chị và nghệ sĩ guitar Đặng Ngọc Long tham gia ban nhạc thế giới biểu diễn trên truyền hình Đức. Năm 1998, hình ảnh Thanh Lê và cây đàn bầu được in trong sách giáo khoa âm nhạc phổ thông lớp 7 và 8 của CHLB Đức – một dấu mốc hiếm có, lặng lẽ mà tự hào. Những năm 2015–2016, chị tham gia chương trình "Âm nhạc và những người bạn" của cộng đồng người Việt tại Đức, được VTV4 giới thiệu.

Năm 2017, chị góp mặt tại hội thảo âm nhạc truyền thống thế giới ở Paris, cùng nhiều giáo sư, nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế.

"Năm 2026, tôi tiếp tục nhận lời mời tham dự festival âm nhạc truyền thống quốc tế tại Na Uy" – NS Thanh Lê chia sẻ.

Nghệ sĩ Thanh Lê bên bức tượng "Độc Huyền Cầm:"

Chị đã từng được giới thiệu trên trang thông tin của Câu lạc bộ Nghệ thuật Đàn bầu Việt Nam (Hội Nhạc sĩ Việt Nam) và trở lại Hà Nội tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa.

Vừa qua, chị về nước tham dự Triển lãm Điêu khắc – Hội họa do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức cuối năm 2025.

Tại đây, tác phẩm điêu khắc "Độc Huyền Cầm" của nhà điêu khắc Triệu Tiến Công đã gây ấn tượng mạnh. Chị đã hạnh phúc và bất ngờ khi biết mình là nguồn cảm hứng để nhà điêu khắc sáng tác bức tượng đồng mang tên "Độc Huyền Cầm".

"Tôi mong ước TP HCM có thể tổ chức một "nhạc hội Đàn bầu", quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ trong và ngoài nước – để tiếng đàn không chỉ là hoài niệm, mà tiếp tục sống động trong đời sống đương đại" - NS Thanh Lê bày tỏ.



