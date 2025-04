Nghẹn ngào tiễn đưa Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải về đất mẹ

Lễ truy điệu liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải được tổ chức ở quê nhà vào 13 giờ 30 phút ngày 19-4 nhưng trước đó đã có hàng ngàn người đến tập trung suốt dọc con đường dẫn từ nhà riêng của bố mẹ liệt sĩ ra Nghĩa trang nhân dân làng Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Lễ truy điệu Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải được tổ chức vào 13 giờ 30 ngày 19-4

Trong số này, không chỉ những người là thân nhân, đồng đội, bạn bè, hàng xóm láng giềng mà có cả những người chưa từng quen biết, nhưng vì cảm phục tinh thần hy sinh của người chiến sĩ Công an nhân dân mới 29 tuổi - tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã thực hiện trọn vẹn lời thề "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" mà đến tiễn đưa anh.

Đứng trước linh cữu, thất thần nhìn vào di ảnh con trai, thỉnh thoảng ông Nguyễn Đăng Khương (53 tuổi, bố Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải) lấy tay lau đi những giọt nước mắt cứ thế trào ra. Là trụ cột trong gia đình, ông đã cố gắng kìm nén nỗi đau rất nhiều để lo hậu sự cho đứa con trai yêu dấu duy nhất của vợ chồng ông.

Bà Phan Thị Hương (49 tuổi, mẹ của Thiếu tá Khải) ngất lên ngất xuống, luôn phải có người túc trực, chăm sóc. Mỗi lần tỉnh lại, bà Hương lại cố đến gần linh cữu con trai phủ phục, nức nở. Điều đó khiến những người có mặt tại tang lễ cũng không khỏi rưng rưng. Ngay cả những đồng đội cùng đơn vị với Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, trước tội phạm kiên quyết, xông pha là thế, giờ cũng nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi.

Bà Vũ Thị Phơ, hàng xóm của gia đình liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải bùi ngùi. Theo bà Phơ, gia đình Thiếu tá Khải tiếng ở thị trấn nhưng làm nông nghiệp, cả hai ông bà thân sinh rất chịu thương chịu khó vừa làm ruộng, vừa đi làm thêm kiếm tiền nuôi hai anh em Khải ăn học.

Người thân nghẹn ngào tiễn đưa Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải

Đồng đội của liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải cũng không ngăn được những giọt nước mắt

Người thân, đồng đội và bà con lối xóm rơi lệ khi tiễn đưa anh về với đất mẹ

"Khải từ bé ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ, ai cũng quý. Cháu thi đỗ đại học, làm công an, là niềm tự hào của cả xóm. Ngần ấy năm học đại học rồi ra trường công tác, chưa thấy Khải dẫn bạn gái về bao giờ. Gần đây nhất, khoảng hơn nửa tháng, cháu nó về sang nhà tôi chơi, khoe có bạn gái ở Quảng Ninh, còn nói nếu cuối năm nay cưới phải về nhờ cậy các bác nhiều.

Bố mẹ cháu Khải có đám đất cạnh nhà, dự định khi nào nó lấy vợ thì sẽ bán đi, dồn tiền cho con trai mua nhà ổn định cuộc sống ở Quảng Ninh. Thế mà ai ngờ" - bà Phơ nói trong nước mắt.

Người thân, đồng đội, bạn bè, hàng xóm láng giềng tiễn đưa liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải về nơi an nghỉ cuối cùng

Thượng úy Nguyễn Đức Huy, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Quảng Ninh, không cầm được nước mắt: "Trước mỗi trận chiến đấu trấn áp tội phạm, sau khi nhận nhiệm vụ phân công, anh em đều chúc nhau hoàn thành nhiệm vụ, nhưng trong trận này, khi trở về chúng tôi đã thiếu mất một người đồng đội".

Tại lễ truy điệu liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, công bố quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất về chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; quyết định của Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải.

Trung tướng Nguyễn Văn Long cũng cho biết Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời chia buồn và thăm hỏi đến gia đình liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, tới Công an tỉnh Quảng Ninh và toàn thể lực lượng Công an nhân dân, chia sẻ những khó khăn, vất vả cũng như ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của toàn lực lượng Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải được an táng tại nghĩa trang nhân dân làng Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo tổ chức phát động phong trào thi đua học tập tấm gương dũng cảm của liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải trong đấu tranh phòng, chống tội phạm để tạo sự lan tỏa, khí thế tấn công trấn áp tội phạm.

Xúc động đọc điếu văn trong lễ truy điệu liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Quảng Ninh, khẳng định: "Sự hy sinh dũng cảm trong khi truy bắt tội phạm của đồng chí Nguyễn Đăng Khải là tổn thất to lớn đối với gia đình và lực lượng Cảnh sát nhân dân, nhưng xứng đáng tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, thắp sáng ý chí, niềm tin cho thế hệ Công an hôm nay và mai sau, để các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng noi theo, quyết tâm nêu cao tinh thần chiến đấu, hy sinh vì bình yên cuộc sống của Nhân dân".