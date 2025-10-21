Ngày 21-10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh thông tin đã khống chế bắt giữ được đối tượng cực kỳ nguy hiểm.

Theo đó, vào lúc 7 giờ 5 phút cùng ngày, tổ công tác tuần tra kiểm soát gồm: Đại úy Lê Văn Thiện, tổ trưởng cùng 3 cán bộ khác là các tổ viên thuộc Trạm CSGT Trảng Bàng, Phòng CSGT Công an Tây Ninh.

Lúc đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường thuộc khu vực xã Long Thuận, tổ công tác nhận được tin báo từ Công an xã Long Thuận và người dân có một đối tượng điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 49H-023.21 có biểu hiện ngáo đá chạy xe tốc độ cao, lạng lách gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông đang chạy trên Tỉnh lộ 786B khu vực xã Long Thuận về hướng TP HCM.

CSGT và công an xã khống chế đối tượng ngáo đá, có vũ khí (Ảnh được cắt từ clip của Phòng CSGT Tây Ninh)

Nhận được tin báo, tổ công tác nhanh chóng phối hợp với Công an xã Long Thuận bám theo ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành, bỏ chạy về hướng khu công nghiệp. Cùng lúc, tổ công tác truy đuổi và huy động được 1 xe ô tô tải lớn gần đó để chặn được xe đối tượng.

Tại đây, đối tượng cầm dao cố thủ trong cabin xe. Lực lượng CSGT phối hợp Công an xã Long Thuận và Công an xã Bến Cầu nhiều lần thuyết phục, vận động nhưng người này vẫn ngoan cố, dùng dao tấn công quyết liệt. Trước tình huống nguy hiểm, tổ công tác đã kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng, bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Hiện đối tượng có biểu hiện không tỉnh táo, chưa thể khai báo nhân thân. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên người người này có thẻ bảo hiểm y tế mang tên Nguyễn Thanh Tùng (SN 1985, ngụ xã Bình Mỹ, TP HCM). Tổ công tác đã lấy mẫu máu và nước tiểu để kiểm tra nhanh, kết quả cho thấy đối tượng dương tính với ma túy đá.

Vụ việc được bàn giao cho Công an xã Long Thuận cũng cố hồ sơ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.