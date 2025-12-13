Nghi án chồng chém vợ rồi tự đâm mình trong nhà riêng ở Tây Ninh





Ngày 13-12, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông dùng dao tấn công một phụ nữ trong nhà.

Dù có người can ngăn, người đàn ông vẫn tiếp tục thực hiện hành vi. Sau khi gây thương tích nặng cho nạn nhân, người này đã dùng dao tự đâm vào mình.

Hiện trường vụ việc (Ảnh cắt từ camera ghi lại)

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 50 phút ngày 12-12 tại một căn nhà ở khu phố Chánh, phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Hai người liên quan trong vụ việc là vợ chồng, đều trên 60 tuổi. Hậu quả, người đàn ông tử vong; người phụ nữ bị thương và được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Xuyên Á.

Công an phường Gò Dầu phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

