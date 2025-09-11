Nghi án tranh giành địa bàn cứu hộ, một tài xế bị đánh gãy tay

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Nghi án tranh giành địa bàn cứu hộ, một tài xế bị đánh gãy tay

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Sau khi cứu hộ trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, một tài xế bị nhóm người chặn đánh trọng thương, nghi do mâu thuẫn tranh giành địa bàn

Ngày 11-9, Công an xã Hàm Thuận (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang làm rõ vụ tài xế xe cứu hộ bị hành hung khi đang xử lý sự cố trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết.

Trước đó, khoảng 00 giờ 30 phút cùng ngày, Công ty TNHH vận tải Ngọc Trâm điều 2 xe cứu hộ đến hiện trường sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ cứu hộ giao thông tại Km231 thuộc đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (đoạn qua xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng).

Sau khi tổ chức cứu hộ xe gặp sự cố, ông Phạm Thế Mỹ (sinh năm 1989, nhân viên của Công ty TNHH vận tải Ngọc Trâm, ngụ xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe vá vỏ lưu động về lại công ty.

Nghi án tranh giành địa bàn cứu hộ, một tài xế bị đánh gãy tay- Ảnh 1.

Ông Phạm Thế Mỹ bị nhóm đối tượng đánh phải nhập viện

Đến khoảng 2 giờ cùng ngày, khi ông Mỹ về đến gần khu vực cầu vượt Ma Lâm (xã Hàm Thuận) thì bất ngờ bị xe vá vỏ lưu động của Công ty dịch vụ cứu hộ giao thông Thanh Tuyền (có trạm đặt tại cầu vượt Ma Lâm) chặn lại.

Ông Mỹ bị 4 nam thanh niên dùng hung khí đánh phải nhập viện vì đa chấn thương, gãy tay trái, đặc biệt là thương tích ở đầu.

Theo ông Mỹ, nhóm đối tượng chặn đánh ông có thể do tranh giành địa bàn cứu hộ trên đường cao tốc.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an xã Hàm Thuận xác minh, làm rõ.

Tin liên quan

Vụ nổ súng truy sát 1 gia đình: Do tranh giành địa bàn làm ăn

Vụ nổ súng truy sát 1 gia đình: Do tranh giành địa bàn làm ăn

(NLĐO)- Có thể do cháu của ông Trịnh Ngọc Đỉnh không "làm luật” khi chạy xe trên đoạn đường “cát cứ”, nhóm thanh niên ở Thanh Hóa đã đến nhà ông Đỉnh nổ súng bắn người, đập phá tài sản.

tranh giành địa bàn Cao tốc Lâm Đồng cứu hộ hành hung
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo