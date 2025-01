Nghị định 168/2024: Giao thông TP HCM đổi thay bất ngờ

Tai nạn giảm

Theo ông Nguyễn Thành Lợi, Phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP HCM, kể từ khi Nghị định 168 có hiệu lực, mức xử phạt đối với hành vi vi phạm như không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông hay lưu thông trên vỉa hè đã tăng. Lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh kiểm tra, xử phạt nghiêm các vi phạm, giúp giảm đáng kể tình trạng mất an toàn giao thông và tai nạn.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP HCM, thông tin rằng sau khi áp dụng Nghị định 168, tình hình tai nạn giao thông tại TP đã giảm 24% so với cùng kỳ năm 2024, trong khi các vi phạm giao thông cũng giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đáng kể trật tự và an toàn giao thông đô thị.