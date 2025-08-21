Liên quan thông tin "truy xét kẻ đốt phòng trọ người yêu cũ ở phường Thủ Đức" đăng trên Báo Người Lao Động, chiều 21-8, Công an phường Thủ Đức đang phối hợp Công an TP HCM tiếp tục truy xét người đốt.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Vụ việc đến nay xác định có 2 người bị thương gồm bà H. (50 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) và ông N. (55 tuổi, quê tỉnh Bến Tre cũ).

Hơn 11 giờ cùng ngày, bà H. và ông N. ở trong phòng trọ trên đường Hồ Văn Tư, phường Thủ Đức (phường Trường Thọ, TP Thủ Đức cũ). Đây là nơi kết hợp kinh doanh quán cà phê và phòng trọ.

Lúc này, một người đàn ông đến rồi khoá cửa từ bên ngoài, phóng hoả phòng trọ. Đám cháy bùng lên dữ dội, thiêu một phần căn phòng và xe máy.

Phát hiện sự việc, người dân phá cửa đưa bà H. và ông N. ra ngoài. Cả 2 bị bỏng ở chân, được chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu.

Cùng lúc này, hàng xóm hô hoán truy đuổi thì người phóng hỏa bỏ chạy. Lúc đang chạy, người này thấy xe máy đang có chìa khoá sẵn trên xe ngoài đường nên nhảy lên rồ ga, thoát thân.

Bước đầu xác định nguyên nhân mâu thuẫn là do ghen tuông...