Nghỉ lễ 4 ngày, khách đi lại bến xe dự kiến tăng gấp đôi

Đại diện Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) cho biết, do kỳ nghỉ lễ 2-9 năm nay kéo dài 4 ngày từ 31-8 đến 3-9, do đó lượng khách đi lại tại bến xe này sẽ tăng gấp đôi so với ngày thường. Trong đó ngày cao điểm là 30-8, lượng khách tăng cao nhất, đạt gấp 3 so với ngày thường với khoảng 15.300 khách, ngày 31-8 đạt khoảng 11.200 khách.

Về giá vé, bến xe này khuyến khích các doanh nghiệp vận tải không tăng giá, trường hợp có điều chỉnh để đảm bảo xe quay đầu giải tỏa khách, mức phụ thu không quá 40% so với ngày thường.

Khách đi lại tại Bến xe Miền Tây sẽ tăng gấp đôi trong dịp lễ 2-9

Tương tự, tại Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức), dự kiến hành khách đi lại trong 5 ngày phục vụ lễ (từ ngày 30-8 đến 4-9) đạt khoảng 36.300 khách, trong đó hành khách tăng cao nhất ngày 30-8 với 9.000 lượt, tăng gấp đôi so với ngày thường. Hành khách chủ yếu đi các tuyến TP HCM đến Phan Thiết, Nha Trang, Phú Yên…

Về giá vé, đại diện Bến xe Miền Đông mới cho biết các doanh nghiệp nếu điều chỉnh tăng giá vé bù chiều xe chạy rỗng chỉ tăng trong 2 ngày 30-8 và 31-8. Theo đó khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, các tuyến khu vực Tây Nguyên, Lâm Đồng, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu, khu vực miền Tây phụ thu không quá 40% so với ngày thường.

Dự kiến hành khách đi lại tại các bến xe sẽ tăng gấp đôi so với ngày thường

Tại Bến xe Miền Tây dự báo hành khách đi về các tỉnh, thành phố dịp lễ Quốc khánh 2-9 tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng gấp đôi so với ngày thường. Ngày cao điểm 31-8, hành khách xuất bến có thể đạt 59.000 khách/ngày và lượng xe xuất bến 1.890 xe/ngày so với ngày thường.

Về giá vé, bến xe này khuyến khích các doanh nghiệp vận tải không tăng giá vé, trường hợp tăng để phụ thu chiều xe chạy rỗng thì tăng không quá 40% so với ngày thường.