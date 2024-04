Nghị lực lớn của cô gái nhỏ

Nguyễn Kim Yến Nhi (sinh năm 2001, ngụ TP HCM) và em song sinh chào đời khi chỉ mới ở tháng thứ 7 của thai kỳ. Mỗi em bé chỉ nặng hơn 1 kg, thể trạng ốm yếu, tuy gia đình khó khăn nhưng tất cả đã cùng bước vào chuỗi ngày rất gian nan nhưng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng.



Không đầu hàng số phận

Gặp Yến Nhi bây giờ, khó ai hình dung nổi cô sinh viên có nụ cười tươi tắn và phong thái tự tin ấy từng là em bé sinh thiếu tháng, phải nuôi trong lồng kính, mấy lần rơi vào tình huống nguy hiểm đến tính mạng, chân tay yếu ớt không thể di chuyển. Khi vài tuổi, Nhi có cơ hội được phẫu thuật chỉnh xương khớp và trải qua thời gian miệt mài tập vật lý trị liệu, nén đau đớn khập khiễng những bước chân đầu tiên. Hiện tại, việc đi lại của Nhi tuy chưa thật sự vững vàng nhưng đã ổn định hơn xưa.

Ở tuổi 23, vóc dáng Yến Nhi nhỏ bé, dường như luôn lọt thỏm giữa đám đông. Nhưng hạn chế đó không khiến Nhi tự ti, muộn phiền. Trái tim cô tràn đầy lòng biết ơn và tình yêu thương. Cô đã đi một chặng đường dài để có mặt ở giảng đường đại học và còn ấp ủ bao nhiêu dự định đẹp đẽ. Khiếm khuyết cơ thể chưa bao giờ là rào cản ngăn Nhi phấn đấu hết mình, hoàn thành những mục tiêu của bản thân dù phải trải qua quá nhiều thách thức. Nhớ lại những ngày mới lên cấp 2, khi các bạn cùng trang lứa bước vào giai đoạn dậy thì với sự phát triển sôi nổi thì cũng là lúc Nhi đối diện biết bao vất vả khi chuyện thay trang phục, đi đứng… vô cùng khó khăn. Chưa kể cô còn nhận những lời dè bỉu, ánh mắt đổ dồn vào ngoại hình khác biệt, vào những bước đi chênh vênh…

Yến Nhi (đứng giữa) truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ khác bởi nguồn năng lượng mạnh mẽ, thái độ sống tích cực

Yến Nhi không để nỗi buồn nhấn chìm bản thân. Cô thôi thu mình, trốn tránh trong vỏ ốc, bởi sớm nhận thức và dốc lòng hướng về một ngọn hải đăng kỳ diệu: học tập. "Niềm vui trong học tập mang tôi trở lại cuộc sống một cách toàn diện hơn. Việc học giúp tôi vơi đi ưu tư, việc học giúp tôi có thêm nhiều giá trị" - Nhi tâm tình.

Yến Nhi đang học năm thứ tư Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM. Đặc biệt, Nhi đang theo đuổi đến 2 ngành là Ngôn ngữ Anh và Tâm lý học với kết quả luôn duy trì ở mức khá - giỏi và ghi dấu ấn trong nhiều hoạt động phong trào, các cuộc thi học thuật. Em gái của Nhi - Yến Vy vì sức khỏe kém hơn đã không thể học hết chương trình phổ thông nhưng vẫn cố gắng tự học ở nhà qua internet, sách báo…

Sẻ chia và lớn mạnh

Theo học Ngôn ngữ Anh là ước mơ của Yến Nhi lẫn mẹ cô - người phụ nữ từng phải bỏ lỡ việc học vì gia cảnh và sớm vất vả lăn lộn mưu sinh, sau này thì dành hết thời gian và sức lực chăm lo cho các con. Còn Tâm lý học là lĩnh vực Yến Nhi tìm đến đầu tiên để đủ hiểu biết và kỹ năng đối diện với những vấn đề của chính mình, học cách kiểm soát cảm xúc và giải quyết những vấn đề cá nhân, từ đó bồi đắp tương lai một cách hợp lý; sau nữa là để có thể tiếp cận và hỗ trợ cho người khác. Nhi tin rằng hành trang kiến thức cho cô thêm sức mạnh, dẫu có lúc phải "rơi xuống vùng trũng" trên đường đời.

Dù nhiều người thường bày tỏ nể phục nghị lực của Yến Nhi song cô gái nhỏ thường khiêm nhường cho rằng đó là sự ngợi khen có phần ưu ái, bởi những điều cô làm được cũng chưa có gì to tát. Nhi đơn giản là muốn sống trọn vẹn mọi vai trò: người con, người chị, một sinh viên và kể cả một người lao động chân chính. Ngoài lúc lên lớp và các dự án vì cộng đồng, Nhi còn làm gia sư tiếng Anh online, có thêm thu nhập trang trải việc học. Nhi có nhiều hoạt động xã hội nổi bật, trong đó không thể không nhắc đến đóng góp thiết thực của Nhi khi đảm đương nhiệm vụ dịch thuật tài liệu cho WE CAN - một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Nhi còn tham gia cộng tác ở vị trí tình nguyện viên chuyên lắng nghe, trò chuyện, động viên nâng đỡ tinh thần cho các bạn trẻ có người thân đang chiến đấu với ung thư.

Yến Nhi còn là gương mặt quen thuộc, năng nổ trong nhiều chương trình thiện nguyện khác. Cô gái gen Z tiết lộ sẽ đăng ký hiến xác cho y học. Với Yến Nhi, bất kỳ ai có thì giờ, năng lực và đủ sự quan tâm đều có thể làm nên bao thứ ý nghĩa cho cộng đồng. Khi trao đi yêu thương và giá trị tốt đẹp cho người khác cũng tạo điều kiện cho Yến Nhi khám phá, trau dồi thêm bao vốn sống mới mẻ, dần hoàn thiện bản thân. Vì vậy, cô trân quý từng cơ hội được góp tấm lòng và năng lực của mình làm nên những điều có ích cho mọi người.

Tôi tri ân việc được đặt vào một hoàn cảnh đặc biệt để rồi biết cảm nhận sâu sắc hơn nữa những điều đặc biệt, quý giá trong đời. Tôi hạnh phúc và tự hào khi có cha mẹ, em gái, thầy cô, bè bạn mến thương và trân trọng tất cả những ai, những câu chuyện đến với mình" - Nguyễn Kim Yến Nhi nói.