Nghi phạm buôn người đi làm vàng: Quản lý lao động ở các mỏ vàng ra sao?

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 3-8, Công an xã Phước Thành (TP Đà Nẵng) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ đối tượng Lý Văn Sang (SN 1998; trú tại bản Hồng Điện, xã Cam Phục, tỉnh Nghệ An) – nghi phạm chính trong đường dây mua bán người liên tỉnh trong chuyên án do Công an tỉnh Nghệ An xác lập.

Lý Văn Sang - nghi phạm chính trong đường dây mua bán người liên tỉnh vừa bị công an bắt giữ

Theo tìm hiểu của phóng viên, Sang bị lực lượng công an bắt giữ ngay tại lán trại của công nhân khi đang làm việc tại mỏ vàng G18 ở thôn 2, xã Phước Thành.

Vụ việc này một lần nữa dấy lên lo ngại về việc các đối tượng chọn các mỏ khai thác khoáng sản làm nơi ẩn náu, trốn sự truy bắt của lực lượng chức năng. Thực tế, thời gian vừa qua, lực lượng chức năng cũng nhiều lần phát hiện các đối tượng phạm tội, nhất là tội phạm ma túy trốn ở các bãi vàng.

Ông Đỗ Hoài Xoan, Chủ tịch UBND xã Phước Thành, cho biết để kiểm soát các lao động đang làm việc tại các mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn, địa phương bắt buộc các chủ mỏ phải khai báo số lượng, đăng ký tạm trú, tạm vắng tại lực lượng công an.

Ông Xoan nói rằng việc bắt giữ đối tượng trên thuộc về nghiệp vụ của cơ quan điều tra nên ông không nắm kỹ. Về phía địa phương, thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý lao động để đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ông Nguyễn Viết Th., chủ mỏ vàng G18, cho biết đối tượng Lý Văn Sang xin vào làm việc tại mỏ đã được vài tháng. Trước đó, người này cũng đã nộp hồ sơ, khai báo tại Công an huyện Phước Sơn cũ. Khi nhận vào làm, công ty không biết đối tượng này có liên quan đến đường dây mua bán người, chỉ khi công an bắt mới biết.

