Nghi phạm dùng dao sát hại tổ trưởng an ninh trật tự bị bắt như thế nào?

Ngày 20-5, Công an tỉnh Sơn La, cho biết đang tạm giữ Tòng Văn Vương (SN 2005, trú tại bản Ten, xã Pi Toong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo cơ quan công an, vào tối 16-5, ông L.V.T. (SN 1984, là tổ trưởng lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở tiểu khu Ít Ong, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La) trong khi làm nhiệm vụ tại địa bàn Tiểu khu Ít Ong đã bị Tòng Văn Vương dùng dao nhọn đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tòng Văn Vương tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Ngay sau khi gây án, Vương đã bỏ trốn lên rừng thuộc khu vực xã Pi Toong, giáp ranh với thị trấn Ít Ong và xã Nậm Păm, huyện Mường La.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ 1 xe máy BKS 26L1-079.11 nhãn hiệu Honda; 1 bơm kim tiêm loại 0,3 ml; 1 túi màu trắng bên trong có 4 gói heroin và một số vật chứng liên quan khác.

Công an tỉnh Sơn La đồng thời phối hợp với công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mường La cùng các lực lượng tại chỗ huy động nhanh chóng truy bắt đối tượng Vương.

Chiều 19-5, sau khi xác định Vương lẩn trốn tại khu rừng cách bản Ten, xã Pi Toong, các lực lượng chức năng đã bao vây, dồn Vương xuống bìa rừng, dùng loa kêu gọi ra đầu thú. Tuy nhiên, Vương vẫn ngoan cố dùng dao nhọn mang theo kề vào cổ, đe dọa sẽ tự sát nếu bị bắt.

Tòng Văn Vương trước khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Sau gần 1 giờ 30 phút được lực lượng công an và gia đình, người thân trực tiếp thuyết phục, Tòng Văn Vương đã buông dao và được áp giải về trụ sở công an. Tại cơ quan công an, bước đầuTòng Văn Vương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.