Nghị quyết 09 mở đường cho siêu đô thị TP HCM

Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị không chỉ trao cho TP HCM cơ chế phát triển vượt trội mà còn định vị lại vai trò của đầu tàu kinh tế cả nước trong kỷ nguyên mới: một siêu đô thị hiện đại, trung tâm tài chính quốc tế, động lực tăng trưởng và đổi mới sáng tạo của Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết 09/2026 về xây dựng và phát triển TP HCM trong kỷ nguyên mới.

Biểu tượng phát triển năng động

Nghị quyết nêu rõ quan điểm đầu tiên là xây dựng và phát triển TP HCM trong kỷ nguyên mới là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, nhất là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố với phương châm: "TP HCM vì cả nước, cả nước vì TP HCM".

Thứ hai là tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách đồng bộ, đột phá, vượt trội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền triệt để, tạo điều kiện thúc đẩy đô thị đặc biệt TP HCM trở thành biểu tượng phát triển năng động của Việt Nam trong thế kỷ XXI; nơi hội tụ khát vọng phát triển, năng lực cạnh tranh toàn cầu và tinh thần đổi mới sáng tạo của đất nước; khẳng định vai trò đi trước, làm mẫu; dẫn đầu về kiến tạo thể chế và chất lượng phát triển, chuẩn mực quản trị; là đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng, cực đổi mới sáng tạo và hội nhập quan trọng của cả nước.

Thứ ba là xác lập mô hình phát triển mới; huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, sớm khẳng định là trung tâm kinh tế - tài chính mạnh, văn hóa giàu bản sắc và nhân văn, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo phát triển của khu vực Đông Nam Á và châu Á, có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Thứ tư là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố đoàn kết, gương mẫu, trong sạch, vững mạnh toàn diện, tiêu biểu về năng lực lãnh đạo, đổi mới sáng tạo, kỷ luật công vụ và sức chiến đấu để thực hiện sứ mệnh phát triển thành phố. Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới, có tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ cao, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Thứ năm là phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố, vai trò chủ thể của nhân dân trong mọi quyết sách phát triển thành phố. Nhân dân là người đầu tiên thụ hưởng thành quả của sự phát triển bền vững của thành phố; lấy sự hài lòng, cuộc sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân là thước đo hiệu quả lãnh đạo.

Xây dựng thể chế "đột phá của đột phá"

Để hiện thực hóa các quan điểm, mục tiêu đề ra, Nghị quyết đề ra 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Đầu tiên là xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh.

Kế đến là xây dựng thể chế đột phá, vượt trội phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới. Cụ thể là xây dựng và ban hành Luật Đô thị đặc biệt nhằm tạo thể chế đặc biệt vượt trội, khung pháp lý đồng bộ, phù hợp, trở thành "đột phá của đột phá", tạo điều kiện thuận lợi nhất cho TP HCM khai thác tối đa hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực tăng tốc, phát triển nhanh và bền vững.

Xây dựng quy hoạch tổng thể thành phố bằng tư duy đột phá với tầm nhìn dài hạn 100 năm nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo không gian và động lực phát triển mới, ổn định, lâu dài, nâng cao năng lực chống chịu biến đổi khí hậu cho thành phố, vùng TP HCM. Hoàn thành cụm cảng Cái Mép Hạ, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, mạng lưới đường sắt kết nối vùng TP HCM; khai thác hiệu quả mạng lưới đường sắt đô thị, luồng tàu đường biển, đường sông, bảo đảm kết nối liên hoàn với các tỉnh Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Xây dựng đô thị đặc biệt phát triển văn minh, hiện đại, chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Phát triển thành phố thành đô thị tầm quốc tế, thành phố toàn cầu theo mô hình đa cực, đa trung tâm, có kết cấu hạ tầng và quản trị thông minh, hiện đại; là trung tâm điều phối mô hình quản trị đô thị đặc biệt và hạt nhân vùng đại đô thị Đông Nam Bộ.

Phát triển toàn diện văn hóa, con người thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Tập trung xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, bảo đảm quyền con người, quyền cơ bản của công dân, hình thành hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam với đặc thù thành phố. Phát triển đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa từ thành phố đến cơ sở, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân. Xây dựng thành phố thành trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tiệm cận trình độ quốc tế. Phát triển hệ thống y tế hiện đại, công bằng, đa tầng, chuyên sâu, bền vững. Thực hiện tốt việc khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn bộ người dân thành phố. Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao trùm, bền vững; bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.

Sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống Bộ Chính trị giao các cấp ủy, tổ chức Đảng và hệ thống chính trị của TP HCM triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết. Phát huy cao độ sự đồng thuận xã hội, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân nhằm sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Thành ủy TP HCM phối hợp với Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, ban hành Luật Đô thị đặc biệt và các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội. Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo ban hành Luật Đô thị đặc biệt nhằm hoàn thiện thể chế phát triển vượt trội, ổn định, có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với vị trí, vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của cả nước và khu vực; đưa thể chế, chính sách của thành phố trở thành lợi thế cạnh tranh khu vực và quốc tế. Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo Chính phủ trình Quốc hội Luật Đô thị đặc biệt, trong đó quy định phân cấp, phân quyền triệt để, toàn diện, bảo đảm thành phố có đủ thẩm quyền và trách nhiệm trong giải quyết công việc, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

TS Lê Bá Chí Nhân, chuyên gia kinh tế: "Phòng thí nghiệm chính sách" của cả nước Cơ hội lớn nhất của TP HCM hiện nay không nằm ở ưu đãi thuế, mà nằm ở thiết kế một khung quản trị vượt trội thông qua dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Bởi nhà đầu tư chiến lược - dù trong nước hay quốc tế - luôn tìm kiếm 3 điều: tính dự đoán được của chính sách, tốc độ ra quyết định và quyền tự chủ thực thi. Nếu luật mới trao được ba quyền năng này cho thành phố, TP HCM sẽ bước sang một "đẳng cấp thể chế" khác hẳn. Nếu Luật Đô thị đặc biệt cho phép sandbox về fintech, AI, logistics thông minh, y tế số, thành phố sẽ trở thành "phòng thí nghiệm chính sách" của cả nước - nơi doanh nghiệp có thể thử, sai và điều chỉnh nhanh mà không vướng rào cản pháp lý cứng nhắc. Khi thể chế đạt tới mức đó, thành phố sẽ trở thành điểm đến chiến lược tự nhiên của dòng vốn chất lượng cao. PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM (VIFC-HCMC): Kỳ vọng kéo 30% giao dịch tài chính hàng hải về VIFC-HCMC Một trong 4 trụ cột chiến lược của VIFC-HCMC vừa ra mắt là Hệ sinh thái Trung tâm Tài chính hàng hải quốc tế (IMFC). Trung tâm tài chính hàng hải được định vị là nơi cung cấp các dịch vụ như cho thuê tài chính, thanh toán xuất nhập khẩu xuyên biên giới, bảo hiểm hàng hải - hàng không và tái bảo hiểm. VIFC-HCMC đang hướng tới việc xây dựng cơ chế trọng tài và tòa án quốc tế riêng, áp dụng thông luật Anh nhằm tăng khả năng thu hút giao dịch toàn cầu. Song song đó là cơ chế dòng vốn linh hoạt hơn so với khuôn khổ hiện hành trong nước. Nếu làm tốt việc này, kỳ vọng có thể kéo khoảng 30% giao dịch tài chính hàng hải của Việt Nam về thực hiện tại VIFC-HCMC, tương đương khoảng 300 tỉ USD mỗi năm. Thái Phương ghi



