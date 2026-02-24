HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Nghi vợ ngoại tình, chồng rình chém "bạn trai" của vợ

Tr.Đức

(NLĐO)- Nghi vợ ngoại tình, Hà Văn Thuận đã dùng dao chém vào cổ anh T., người mà Thuận cho là "bạn trai" của vợ.

Ngày 24-2, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho hay đối tượng Hà Văn Thuận (SN 1979, trú tại xã Giao An, tỉnh Thanh Hóa), nghi phạm dùng dao chém anh N.V.T. (SN 1983, trú tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) nhập viện vào tối 20-2, tại khu nhà trọ ở tổ dân phố Kiều Trung, phường An Hải, TP Hải Phòng đã đến cơ quan công an đầu thú sau khi gây án.

Theo thông tin ban đầu, do nghi ngờ và phát hiện vợ ngoại tình, khoảng 19 giờ ngày 20-2, Hà Văn Thuận (SN 1979, trú tại xã Giao An, tỉnh Thanh Hóa) mang theo 1 con dao đến phòng trọ của vợ mình là P.T.N. ở tổ dân phố Kiều Trung, phường An Hải, TP Hải Phòng. Hà Văn Thuận nấp ở khu vực tường bao để đợi chị N. về.

Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, anh N.V.T. (SN 1983, trú tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe máy chở chị N. về phòng trọ. Khi anh T. dừng xe thì Thuận từ chỗ nấp chạy ra cầm dao chém 1 nhát vào cổ anh T.. Dù bị chém vào cổ nhưng anh T. vẫn cố gắng bỏ chạy. Khi được người dân ra can ngăn, Thuận dùng dao chém vào xe của anh T. rồi bỏ đi.

Anh T. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Tiệp 2 Hải Phòng. Ngay sau đó Hà Văn Thuận đến Công an phường An Hải đầu thú.

Kết quả thương tích cấp cứu ban đầu của Bệnh viện Tiệp 2 thể hiện: "Anh T. có vết thương cổ bên trái lệch ra sau kích thước (4x15) cm, sâu sát cột sống cổ, lộ cơ đứt, chảy máu nhiều".

Nghi vợ ngoại tình, gã trai tống tiền người đàn ông 10 tỉ đồng

Nghi vợ ngoại tình, gã trai tống tiền người đàn ông 10 tỉ đồng

(NLĐO)- Cho rằng người đàn ông đã quan hệ bất chính với vợ mình, Nguyễn Đăng Nam đã yêu cầu bị hại chuyển cho mình hàng trăm triệu đồng và ép chuyển thêm 10 tỉ thì bị bắt quả tang

Đâm vợ trọng thương, chém chết hàng xóm vì nghi vợ ngoại tình

(NLĐO) - Nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính, Hải đã dùng dao đâm vợ trọng thương trong phòng tắm, chém thương vong 2 người hàng xóm

Nghi vợ ngoại tình, dùng dao đâm 2 người đàn ông rồi tự sát

(NLĐO) - Người đàn ông dùng dao đâm 2 người bạn của vợ vì nghi ngờ ngoại tình rồi tự sát nhưng được cấp cứu kịp thời.

    Thông báo