Sức khỏe

Nghĩa cử cuối cùng cứu sống 3 người nguy kịch

N.Dung

Ngày 30-5, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin về một ca hiến tạng cứu sống 3 người bệnh đang trong tình trạng nguy kịch.

Người hiến là nam 48 tuổi, bị tai nạn giao thông nhập viện trong tình trạng nguy kịch, nhiều lần ngừng tuần hoàn trên đường chuyển tuyến. Dù được hồi sinh tim phổi thành công nhưng tổn thương não quá nặng, nạn nhân được xác định chết não vào ngày 27-5. Tôn trọng nguyện vọng khi còn sống, gia đình đã quyết định hiến tặng mô, tạng để cứu người.

Ngày 28-5, sau khi hội chẩn, bệnh viện kích hoạt toàn bộ hệ thống điều phối ghép tạng. Gan phải được ghép cho nam bệnh nhân 46 tuổi suy gan cấp trên nền viêm gan B mạn tính; gan trái được chuyển khẩn cấp tới Bệnh viện Trung ương Huế để ghép cho bệnh nhi 1 tuổi; trái tim được ghép cho nam bệnh nhân 58 tuổi suy tim giai đoạn cuối.

Nghĩa cử cuối cùng cứu sống 3 người nguy kịch - Ảnh 1.

Ca ghép gan được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: PHƯƠNG NGUYÊN

Theo các bác sĩ, chia gan để ghép cho hai người bệnh là kỹ thuật rất phức tạp, đòi hỏi đánh giá chính xác cấu trúc giải phẫu, mạch máu, đường mật và tính toán thể tích mảnh ghép phù hợp nhằm bảo đảm chức năng gan sau ghép. Hiện các bệnh nhân sau ghép đang được theo dõi, chăm sóc và điều trị tích cực 24/24 giờ. 

