Nghĩa cử đẹp của Đoàn Thanh niên Saigontourist Group

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên (Saigontourist Group) chiều 28-11 đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 120 đại biểu chính thức, đại diện 1.074 đoàn viên toàn hệ thống.

Thành Đoàn TPHCM tặng hoa chúc mừng đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, anh Nguyễn Đình Phước, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Saigontourist Group, cho biết nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Saigontourist Group đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Điển hình, 100% cơ sở Đoàn có giải pháp khuyến khích, phát huy ý tưởng sáng tạo, sáng kiến gắn với phong trào được áp dụng vào thực tiễn; công trình thanh niên cấp thành phố "Số hóa các địa điểm du lịch gắn với di tích lịch sử trên địa bàn TPHCM" hoàn thành 110 địa điểm du lịch; phối hợp VNPT và Thành Đoàn tích hợp dữ liệu vào ứng dụng "Tuổi trẻ Thành phố Bác", tạo bản đồ điện tử hoàn chỉnh, ra mắt từ tháng 11-2024...

Anh Nguyễn Đình Phước, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Saigontourist Group, phát biểu tại đại hội.



Đến dự và phát biểu chỉ đạo, bà Hồ Thị Ánh Tuyết - Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TPHCM - biểu dương tuổi trẻ Saigontourist Group đã thể hiện bản lĩnh, sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng tiên phong, có những bước phát triển mới.

Bà Hồ Thị Ánh Tuyết, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TPHCM, phát biểu tại đại hội.

Bà Hồ Thị Ánh Tuyết đề nghị Đoàn Thanh niên Saigontourist Group tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ số để khơi dậy và hỗ trợ các sáng kiến đổi mới trong doanh nghiệp; nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên...

Bà Nguyễn Thụy Tường Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Saigontourist Group - phát biểu tại đại hội.



Trong nhiệm kỳ mới, bà Nguyễn Thụy Tường Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Saigontourist Group - đề nghị Đoàn Thanh niên tổng công ty tiếp tục phát huy trí tuệ, sức trẻ trong ứng dụng khoa học, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như trong các hoạt động, phong trào; quan tâm bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng...

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Saigontourist Group khóa VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 15 thành viên. Trong đó, anh Nguyễn Đình Phước được tín nhiệm giữ chức bí thư.

Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Saigontourist Group khóa VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.



Dịp này, Đoàn Thanh niên Saigontourist Group đã trao tặng 1.000 quyển tập cho chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" do Báo Người Lao Động phát động, nhằm tiếp sức các em học sinh vùng bị ảnh hưởng bão lũ đến trường.

Đoàn Thanh niên Saigontourist Group trao tặng 1.000 quyển tập cho chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" do Báo Người Lao Động phát động.



Đại diện Báo Người Lao Động trao thư cảm ơn Đoàn Thanh niên Saigontourist Group

Đại hội cũng đã phát động đại biểu tham dự đóng góp chương trình "Saigontourist Group hướng về miền Trung" nhằm hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ, thu được 16.245.000 đồng.