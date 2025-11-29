Nghĩa cử đẹp của Đoàn Thanh niên Saigontourist Group

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nghĩa cử đẹp của Đoàn Thanh niên Saigontourist Group

HUYỀN TRÂN

(NLĐO) - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Saigontourist Group đã trao tặng Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" 1.000 quyển tập

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên (Saigontourist Group) chiều 28-11 đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 120 đại biểu chính thức, đại diện 1.074 đoàn viên toàn hệ thống.

- Ảnh 1.

Thành Đoàn TPHCM tặng hoa chúc mừng đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, anh Nguyễn Đình Phước, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Saigontourist Group, cho biết nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Saigontourist Group đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Điển hình, 100% cơ sở Đoàn có giải pháp khuyến khích, phát huy ý tưởng sáng tạo, sáng kiến gắn với phong trào được áp dụng vào thực tiễn; công trình thanh niên cấp thành phố "Số hóa các địa điểm du lịch gắn với di tích lịch sử trên địa bàn TPHCM" hoàn thành 110 địa điểm du lịch; phối hợp VNPT và Thành Đoàn tích hợp dữ liệu vào ứng dụng "Tuổi trẻ Thành phố Bác", tạo bản đồ điện tử hoàn chỉnh, ra mắt từ tháng 11-2024...

- Ảnh 2.

Anh Nguyễn Đình Phước, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Saigontourist Group, phát biểu tại đại hội.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo, bà Hồ Thị Ánh Tuyết - Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TPHCM - biểu dương tuổi trẻ Saigontourist Group đã thể hiện bản lĩnh, sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng tiên phong, có những bước phát triển mới.

- Ảnh 3.

Bà Hồ Thị Ánh Tuyết, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TPHCM, phát biểu tại đại hội.

Bà Hồ Thị Ánh Tuyết đề nghị Đoàn Thanh niên Saigontourist Group tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ số để khơi dậy và hỗ trợ các sáng kiến đổi mới trong doanh nghiệp; nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên...

- Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thụy Tường Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Saigontourist Group - phát biểu tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ mới, bà Nguyễn Thụy Tường Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Saigontourist Group - đề nghị Đoàn Thanh niên tổng công ty tiếp tục phát huy trí tuệ, sức trẻ trong ứng dụng khoa học, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như trong các hoạt động, phong trào; quan tâm bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng...

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Saigontourist Group khóa VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 15 thành viên. Trong đó, anh Nguyễn Đình Phước được tín nhiệm giữ chức bí thư.

- Ảnh 9.

Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Saigontourist Group khóa VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dịp này, Đoàn Thanh niên Saigontourist Group đã trao tặng 1.000 quyển tập cho chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" do Báo Người Lao Động phát động, nhằm tiếp sức các em học sinh vùng bị ảnh hưởng bão lũ đến trường.

- Ảnh 10.

Đoàn Thanh niên Saigontourist Group trao tặng 1.000 quyển tập cho chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" do Báo Người Lao Động phát động.

- Ảnh 11.

Đại diện Báo Người Lao Động trao thư cảm ơn Đoàn Thanh niên Saigontourist Group

Đại hội cũng đã phát động đại biểu tham dự đóng góp chương trình "Saigontourist Group hướng về miền Trung" nhằm hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ, thu được 16.245.000 đồng.

Tin liên quan

Báo Người Lao Động phát động chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai”

Báo Người Lao Động phát động chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai”

Đợt mưa lũ mới nhất trong tuần qua đã gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản. Trong đó, ngành giáo dục các địa phương chịu tổn thất nghiêm trọng.

Toàn cảnh Đại hội Đoàn Báo Người Lao Động

(NLĐO) - Tại Đại hội Đoàn viên lần thứ VII, Báo Người Lao Động xác định rõ các mục tiêu quan trọng cho tương lai.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty CPHH Vedan Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 13-9, BCH Đoàn cơ sở Công ty CPHH Vedan Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Vedan Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Báo Người Lao Động Saigontourist Group đại hội đại biểu Saigontourist đoàn TNCS HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo