Nghiệm thu công trình... trên giấy

Chiều 1-4, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Dự án kiên cố hóa kênh và công trình trên kênh thủy lợi Buôn Triết, huyện Lắk.



Một công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Lắk - Ảnh minh họa

Theo điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Đắk Lắk xác định quá trình thực hiện tại Dự án kiên cố hóa kênh và công trình trên kênh thủy lợi Buôn Triết, huyện Lắk xảy ra nhiều sai phạm.

Trong đó có việc giá trị khối lượng nhiều hạng mục như: kênh nhánh, nhà quản lý công trình, trang thiết bị kèm theo… có giá trị thi công thực tế tại công trình nhỏ hơn giá trị khối lượng đã nghiệm thu thanh toán.

Đặc biệt, kênh nhánh đã được nghiệm thu, thanh toán nhưng không hiện hữu tại công trình.

Do đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk có căn cứ xác định có việc nâng khống khối lượng thi công để nghiệm thu, thanh toán rút tiền nhà nước. Hiện tại, cơ quan công an đang giám định thiệt hại của vụ án để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.