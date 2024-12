Nghiêm trị kẻ đốt quán cà phê khiến 11 người chết

Theo Công an TP Hà Nội, khuya 18-12, tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố tiếp nhận tin báo cháy quán cà phê nói trên, có nhiều người mắc kẹt bên trong. Lập tức, Công an TP Hà Nội đã điều động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến hiện trường.

Đến 23 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn, hỗ trợ, đưa 7 người ra ngoài và phát hiện 11 người tử vong.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng công an nghi vấn quán cà phê bị đốt. Khoảng 0 giờ ngày 19-12, công an đã bắt giữ đối tượng nghi vấn là Cao Văn Hùng (SN 1973; ngụ xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, TP Hà Nội; từng có 2 tiền án về tội "Cướp tài sản" và "Trộm cắp tài sản").

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận tối 18-12 đến quán 258 Phạm Văn Đồng uống bia rồi phát sinh mâu thuẫn với nhân viên. Hùng đã mua xăng đổ vào khu vực tầng 1 của quán, nơi có nhiều xe máy, rồi châm lửa đốt. Khi thấy ngọn lửa bùng lên, Hùng bỏ đi.

Rạng sáng 19-12, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án "giết người", khởi tố bị can đối với Cao Văn Hùng.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn. Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả; khẩn trương điều tra vụ án, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm. UBND TP Hà Nội tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần đối với gia đình người bị nạn, cứu chữa các nạn nhân bị thương.

Đến nay, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 6 nạn nhân trong vụ cháy, trong đó 3 người được bàn giao cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội đã hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 25 triệu đồng; quận Bắc Từ Liêm hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 75 triệu đồng và 3 triệu đồng tiền xe để đưa thi thể về quê. Ủy ban MTTQ TP Hà Nội trích Quỹ Cứu trợ của thành phố hỗ trợ 5 triệu đồng/người chết; 3 triệu đồng/người bị thương.

Lãnh đạo TP Hà Nội thăm hỏi nạn nhân vụ cháy đang được điều trị tại Bệnh viện E. Ảnh: NGUYỄN HƯỞNG

Chiều 19-12, chủ trì họp Ban Thường vụ Thành ủy nghe báo cáo và chỉ đạo liên quan vụ việc trên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng; đề nghị các cơ quan tư pháp sớm có kết luận điều tra, hoàn thiện hồ sơ, đưa ra xét xử trong thời gian nhanh nhất.

Cùng ngày, 4 nạn nhân bị thương được cấp cứu ở Bệnh viện E đã được chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai để điều trị do tổn thương có thể diễn biến đột ngột, cần phương tiện cấp cứu chuyên sâu.