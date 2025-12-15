Nghiên cứu đầu tư đường cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk hơn 30.000 tỉ đồng

Ngày 15-12, một lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết Bộ Xây dựng đã có văn bản thống nhất giao UBND tỉnh làm cơ quan có thẩm quyền tổ chức nghiên cứu xây dựng đường cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk.

Quốc lộ 29 nối phía Đông và Tây tỉnh Đắk Lắk nhiều đoạn nhỏ hẹp, quanh co

"Hiện Văn phòng UBND tỉnh đang tham mưu văn bản để giao sở, ngành tham mưu UBND tỉnh triển khai công tác nghiên cứu đầu tư" - vị này thông tin.

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng cho biết sau khi tỉnh Phú Yên và tỉnh Đắk Lắk sáp nhập, tỉnh mới có diện tích khoảng 18.096 km2, đứng thứ ba cả nước.

Trong bối cảnh đó, việc hình thành một tuyến giao thông đóng vai trò "xương sống" của hạ tầng là yêu cầu thiết yếu nhằm kết nối hiệu quả các trung tâm kinh tế - hành chính, vùng sản xuất trọng điểm, sân bay và hệ thống cảng biển.

Đồng thời, hiện nay tuyến Quốc lộ 29 là tuyến kết nối chính giữa phía Đông và phía Tây của tỉnh Đắk Lắk nhiều đoạn nhỏ hẹp, xuống cấp.

Cũng theo UBND tỉnh Đắk Lắk, đường cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk dự kiến khoảng 122 km (điểm đầu giao với tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, điểm cuối giao với Quốc lộ 14); quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, tốc độ thiết kế 100 km/giờ. Theo tính toán sơ bộ, tổng mức đầu tư khoảng 30.980 tỉ đồng.

Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự kiến, tỉ lệ vốn nhà nước tham gia không quá 60% (khoảng 19.142 tỉ đồng). Trường hợp không có nhà đầu tư tham gia dự án, tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai thực hiện dự án theo hình thức đầu tư công.