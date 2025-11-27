Nghiên cứu trên 120.000 người, chỉ ra lý do quý ông “bại trận”

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nghiên cứu trên 120.000 người, chỉ ra lý do quý ông “bại trận”

Thu Anh

(NLĐO) - Một nghiên cứu lớn từ Mỹ đã xác định những cơ chế sinh học đằng sau chứng rối loạn cương dương và xác định nhóm quý ông có nguy cơ cao nhất.

Trong nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Nature Communication, nhóm nghiên cứu từ Trường Y khoa Đại học Yale (Mỹ) đã phân tích dữ liệu của gần 120.000 quý ông được thu tập bởi ngân hàng dữ liệu sinh học All of Us (AoU - Mỹ).

Công trình này nhằm tìm hiểu những cơ chế sinh học đằng sau chứng rối loạn cương dương (ED), ảnh hưởng đến 30% nam giới từ 40 tuổi trở lên.

Nghiên cứu trên 120.000 người chỉ ra lý do quý ông “bại trận” - Ảnh 1.

Một số tình trạng sức khỏe khác có liên quan mật thiết đến nguy cơ rối loạn cương dương ở quý ông - Minh họa AI: Thu Anh

Theo News Medical, phân tích này đã chỉ ra 2 nhóm yếu tố nguy cơ lớn nhất của ED.

Thứ nhất, đó là tình trạng rối loạn sử dụng chất gây nghiện và các vấn đề tâm thần - tâm lý. Trong nhóm vấn đề tâm thần - tâm lý, 3 bệnh có tác động lớn nhất đến nguy cơ ED là trầm cảm, rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD).

Ngược lại, người bị ED cũng có xu hướng dễ gặp các bất ổn về tinh thần, do chính tình trạng này cũng như do các mối liên quan di truyền.

Đáng chú ý hơn là nhóm yếu tố nguy cơ thứ 2: Bệnh lý tim mạch và chuyển hóa, vốn đang có tỉ lệ ngày càng tăng trong cộng đồng do lối sống "công nghiệp", bao gồm chế độ ăn thiếu lành mạnh, ít vận động...

Theo các tác giả, ED ở quý ông có mối liên hệ di truyền và nhân quả hai chiều với các tình trạng này, nghĩa là chúng ảnh hưởng lẫn nhau.

Người có các yếu tố di truyền khiến họ dễ mắc bệnh lý tim mạch và chuyển hóa hơn cũng có nguy cơ bị ED cao hơn và ngược lại. Ngoài ra, không giữ gìn sức khỏe tốt dẫn đến mắc nhóm bệnh này cũng làm tăng nguy cơ ED; trong khi ED có thể là dấu hiệu sớm cho thấy bạn nên đề phòng các bệnh mạch máu.

Trong nhóm nguyên nhân này, 3 tình trạng liên quan đến ED rõ rệt nhất là béo phì, tiểu đường type 2 và suy tim.

Tóm lại, nghiên cứu khẳng định ED là một tình trạng phức tạp, có cơ sở di truyền chung với các bệnh lý tim mạch, chuyển hóa, tâm thần và hành vi sử dụng chất gây nghiện.

Những phát hiện này giúp làm rõ các cơ chế sinh học và xác định nhóm người có nguy cơ cao nhất, đồng thời nhấn mạnh các yếu tố lối sống tác động rất mạnh mẽ đến đời sống tình dục của quý ông.

Tin liên quan

Nghiên cứu mới tiết lộ chế độ ăn “lợi đôi đường” cho quý ông

Nghiên cứu mới tiết lộ chế độ ăn “lợi đôi đường” cho quý ông

(NLĐO) - Các nhà khoa học đã chỉ ra tác động bất ngờ của 2 chế độ ăn quen thuộc lên "bộ máy" sinh sản của quý ông.

Chế độ ăn kỳ lạ hứa hẹn trị giảm ham muốn ở quý ông

(NLĐO) - Thí nghiệm của các nhà khoa học Đức và Trung Quốc có thể mở đường cho một giải pháp mới nhằm phục hồi sự ham muốn ở nam giới.

Loại quả dễ tìm ở Việt Nam là "phao cứu sinh" cho quý ông

(NLĐO) - Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nutrients đã tìm ra thêm một "thần dược" dành cho quý ông.

yếu tố nguy cơ tiểu đường quý ông trầm cảm rối loạn cương dương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo