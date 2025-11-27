Nghiên cứu trên 120.000 người, chỉ ra lý do quý ông “bại trận”

Trong nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Nature Communication, nhóm nghiên cứu từ Trường Y khoa Đại học Yale (Mỹ) đã phân tích dữ liệu của gần 120.000 quý ông được thu tập bởi ngân hàng dữ liệu sinh học All of Us (AoU - Mỹ).

Công trình này nhằm tìm hiểu những cơ chế sinh học đằng sau chứng rối loạn cương dương (ED), ảnh hưởng đến 30% nam giới từ 40 tuổi trở lên.

Một số tình trạng sức khỏe khác có liên quan mật thiết đến nguy cơ rối loạn cương dương ở quý ông - Minh họa AI: Thu Anh

Theo News Medical, phân tích này đã chỉ ra 2 nhóm yếu tố nguy cơ lớn nhất của ED.

Thứ nhất, đó là tình trạng rối loạn sử dụng chất gây nghiện và các vấn đề tâm thần - tâm lý. Trong nhóm vấn đề tâm thần - tâm lý, 3 bệnh có tác động lớn nhất đến nguy cơ ED là trầm cảm, rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD).

Ngược lại, người bị ED cũng có xu hướng dễ gặp các bất ổn về tinh thần, do chính tình trạng này cũng như do các mối liên quan di truyền.

Đáng chú ý hơn là nhóm yếu tố nguy cơ thứ 2: Bệnh lý tim mạch và chuyển hóa, vốn đang có tỉ lệ ngày càng tăng trong cộng đồng do lối sống "công nghiệp", bao gồm chế độ ăn thiếu lành mạnh, ít vận động...

Theo các tác giả, ED ở quý ông có mối liên hệ di truyền và nhân quả hai chiều với các tình trạng này, nghĩa là chúng ảnh hưởng lẫn nhau.

Người có các yếu tố di truyền khiến họ dễ mắc bệnh lý tim mạch và chuyển hóa hơn cũng có nguy cơ bị ED cao hơn và ngược lại. Ngoài ra, không giữ gìn sức khỏe tốt dẫn đến mắc nhóm bệnh này cũng làm tăng nguy cơ ED; trong khi ED có thể là dấu hiệu sớm cho thấy bạn nên đề phòng các bệnh mạch máu.

Trong nhóm nguyên nhân này, 3 tình trạng liên quan đến ED rõ rệt nhất là béo phì, tiểu đường type 2 và suy tim.

Tóm lại, nghiên cứu khẳng định ED là một tình trạng phức tạp, có cơ sở di truyền chung với các bệnh lý tim mạch, chuyển hóa, tâm thần và hành vi sử dụng chất gây nghiện.

Những phát hiện này giúp làm rõ các cơ chế sinh học và xác định nhóm người có nguy cơ cao nhất, đồng thời nhấn mạnh các yếu tố lối sống tác động rất mạnh mẽ đến đời sống tình dục của quý ông.