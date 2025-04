Ngỡ ngàng hình ảnh cây cối quanh "công xưởng" sản xuất 1,4 tấn ma túy

Ngày 4-4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 10 đối tượng về tội sản xuất trái phép chất ma túy. Đây là đường dây sản xuất trái phép ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam do Trương Xuân Minh (51 tuổi, người Đài Loan, Trung Quốc) cầm đầu.



Xưởng sản xuất ma túy của Trương Xuân Minh. Ảnh: C04

Theo đó, các bị can bị khởi tố gồm: Trương Xuân Minh; Đoàn Văn Hùng (42 tuổi), quê ở Khánh Hòa; cùng hai chị em ruột là Nguyễn Thị Phương Hà (35 tuổi) và Nguyễn Minh Sáng (33 tuổi), trú tại tỉnh Khánh Hòa. Ngoài ra, C04 còn khởi tố 6 bị can quốc tịch nước ngoài.

Theo C04, Trương Xuân Minh sang Việt Nam từ năm 2021, tạo vỏ bọc đầu tư, kinh doanh, nuôi cá cảnh. Minh sống như vợ chồng với Phạm Thị Lệ Hân (30 tuổi ở Khánh Hòa). Đến tháng 11-2024, Minh nhờ người thuê mảnh đất rộng 1.000 m2 tại khu nghĩa trang phía Bắc (xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà). Tại đây , "ông trùm" người Trung Quốc đã thuê người lắp đặt các dây chuyền sản xuất ma túy. Trong đó có 7 hệ thống bình phản ứng và làm lạnh dung tích lớn, máy li tâm, máy xử lý mùi, máy bơm hút chân không, máy lọc nước. Sau đó, các đối tượng đã chuyển nguyên vật liệu, hóa chất và bắt tay vào sản xuất ma túy.

Bên trong công xưởng sản xuất ma túy

Thiết bị hiện đại qua nhiều khâu sản xuất

Đến 0 giờ ngày 22-3-2025, lực lượng chức năng đồng loạt tấn công các cơ sở, bắt giữ các đối tượng đang có hành vi sản xuất trái phép chất ma túy. Đến nay, cơ quan điều tra thu giữ 1,4 tấn ketamin với độ tinh khiết rất cao, cùng gần 80 tấn hóa chất.

Thời điểm phá án, khi tiếp cận xưởng, mùi hóa chất bốc lên nồng nặc

Theo đại diện C04, xưởng sản xuất ma túy của Trương Xuân Minh rộng 1.000 m2, nằm ở khu vực nghĩa trang xã Vĩnh Lương rất hẻo lánh, xung quanh là các đồi cây.

Các đối tượng tạo vỏ bọc là sản xuất chất tạo bọt xử lý nước thải, chia quy trình sản xuất ma túy thành các giai đoạn khác nhau. Trong thời gian 2 tháng, nhóm đối tượng do Trương Xuân Minh cầm đầu đã đưa về xưởng lượng hóa chất rất lớn, trong đó nhiều loại vương vãi ra ngoài, ngấm vào đất.

Lực lượng chức năng phải xử dụng các bảo hộ chuyên dụng

Đại diện Cục C04 cho biết thời điểm phá án, khi tiếp cận xưởng, mùi hóa chất bốc lên nồng nặc. Dù cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án đã chuẩn bị khẩu trang 3 lớp, nhưng vẫn không ngăn được mùi hóa chất xộc vào mũi, chỉ khoảng 5 phút là váng đầu và phải quay ra.

Cuộc đột kích của cảnh sát bất ngờ khi nhóm đối tượng mới sản xuất ra ma túy dạng ketamin nên chưa có lượng ma túy nào được tiêu thụ ra thị trường. Tuy nhiên, xung quanh xưởng sản xuất trái phép chất ma túy của nhóm tội phạm xuất hiện tình trạng cây cỏ bị chết khô và một số cây ăn quả có dấu hiệu chết do ngấm hóa chất.

Dưới đây là hình ảnh cây cối chết khô vì hóa chất:





C04 đánh giá đây là xưởng sản xuất ma túy tổng hợp với quy mô đặc biệt lớn, dây chuyền trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến, lớn nhất tại Việt Nam cho đến thời điểm này bị triệt phá.