Ngày 19-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Quyền (SN 2001; trú xã Trung Giã, Hà Nội) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, ngày 31-3, chị Trần Thị Tr. (trú xã Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình) vào Đà Nẵng du lịch. Trong lúc ngồi uống cà phê trên đường Bạch Đằng, chị truy cập Facebook và thấy tài khoản “Nguyễn Thùy Linh” có hàng trăm nghìn lượt theo dõi, thường xuyên đăng nội dung xem tử vi, tình duyên, công danh, “cho số”… nên tin là “cô đồng” thật và liên hệ.

Theo yêu cầu, chị Tr. hai lần chuyển “tiền lễ” tổng cộng 1 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Nguyen Duc Quyen. Sau đó, đối tượng yêu cầu gửi ảnh khuôn mặt, chỉ tay để “xem kỹ hơn” và tiếp tục dụ mua “lễ cúng”, khiến nạn nhân chuyển thêm 3 triệu đồng.

Chưa dừng lại, đối tượng còn chào mời “cho số đánh đề” với giá 4-5 triệu đồng mỗi con số. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, chị Tr. đã trình báo công an.

Vào cuộc xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng xác định chủ tài khoản nhận tiền là Nguyễn Đức Quyền. Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai, từ đầu năm 2024, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Quyền mua lại tài khoản Facebook có sẵn lượng lớn người theo dõi, sử dụng hình ảnh “cô đồng” và đăng nội dung mê tín để tạo lòng tin. Đáng chú ý, đối tượng còn dùng ứng dụng tăng tương tác và công cụ trí tuệ nhân tạo để tạo nội dung thu hút.

Khi có người liên hệ, Quyền yêu cầu chuyển “tiền lễ”, sau đó tiếp tục đưa ra nhiều lý do để buộc nạn nhân chuyển thêm tiền nhằm chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra đã thu giữ điện thoại di động của đối tượng, trong đó có dữ liệu về lịch sử đăng nhập Facebook, ứng dụng ngân hàng và sao kê giao dịch.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.