Pháp luật

Ngỡ ngàng với chân dung thật của “cô đồng” 25 tuổi

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Nguyễn Đức Quyền ở Hà Nội đã lập tài khoản “cô đồng” với hàng trăm nghìn người theo dõi, dụ nạn nhân chuyển tiền “lễ” và “cho số”.

Ngày 19-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Quyền (SN 2001; trú xã Trung Giã, Hà Nội) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, ngày 31-3, chị Trần Thị Tr. (trú xã Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình) vào Đà Nẵng du lịch. Trong lúc ngồi uống cà phê trên đường Bạch Đằng, chị truy cập Facebook và thấy tài khoản “Nguyễn Thùy Linh” có hàng trăm nghìn lượt theo dõi, thường xuyên đăng nội dung xem tử vi, tình duyên, công danh, “cho số”… nên tin là “cô đồng” thật và liên hệ.

Thanh niên 25 tuổi lừa đảo trên Facebook giả làm “ cô đồng ” để chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.

Nguyễn Đức Quyền bị Công an Đà Nẵng bắt tạm giam

Theo yêu cầu, chị Tr. hai lần chuyển “tiền lễ” tổng cộng 1 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Nguyen Duc Quyen. Sau đó, đối tượng yêu cầu gửi ảnh khuôn mặt, chỉ tay để “xem kỹ hơn” và tiếp tục dụ mua “lễ cúng”, khiến nạn nhân chuyển thêm 3 triệu đồng.

Chưa dừng lại, đối tượng còn chào mời “cho số đánh đề” với giá 4-5 triệu đồng mỗi con số. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, chị Tr. đã trình báo công an.

Vào cuộc xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng xác định chủ tài khoản nhận tiền là Nguyễn Đức Quyền. Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai, từ đầu năm 2024, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Quyền mua lại tài khoản Facebook có sẵn lượng lớn người theo dõi, sử dụng hình ảnh “cô đồng” và đăng nội dung mê tín để tạo lòng tin. Đáng chú ý, đối tượng còn dùng ứng dụng tăng tương tác và công cụ trí tuệ nhân tạo để tạo nội dung thu hút.

Khi có người liên hệ, Quyền yêu cầu chuyển “tiền lễ”, sau đó tiếp tục đưa ra nhiều lý do để buộc nạn nhân chuyển thêm tiền nhằm chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra đã thu giữ điện thoại di động của đối tượng, trong đó có dữ liệu về lịch sử đăng nhập Facebook, ứng dụng ngân hàng và sao kê giao dịch.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cô đồng bổ cau "đúng nhận, sai cãi" kêu oan, tòa trả hồ sơ để điều tra lại

Cô đồng bổ cau "đúng nhận, sai cãi" kêu oan, tòa trả hồ sơ để điều tra lại

(NLĐO) - Sau nửa ngày xét xử, trưa 21-8, TAND thị xã Kinh Môn (Hải Dương) tuyên trả hồ sơ để điều tra lại vụ án Trương Thị Hương (cô đồng bổ cau "đúng nhận, sai cãi") về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cô đồng "đúng nhận, sai cãi" Trương Thị Hương tiếp tục bị khởi tố

(NLĐO) - Cô đồng Trương Thị Hương nổi tiếng với câu nói "đúng nhận, sai cãi" vừa bị khởi tố bổ sung để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cô đồng chữa ung thư, Covid-19 bằng cách ợ hơi, nhổ nước bọt bị phạt 12,5 triệu đồng

(NLĐO)- Vi phạm mê tín dị đoan tuyên truyền chữa bệnh ung thư, Covid-19 bằng các ợ hơi, nhổ nước bọt, cô đồng Nguyễn Thị V. (Vĩnh Phúc) bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc phạt 12,5 triệu đồng.

Cô đồng khởi tố bị can lừa đảo chiếm đoạt tài sản Công an TP Đà Nẵng
