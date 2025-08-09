Ngô Thanh Vân hạnh phúc chào đón con đầu lòng

“Thế giới của ba mẹ” có thêm một nhịp tim mang tên Gạo!

Trưa 9-8, Ngô Thanh Vân chia sẻ hình ảnh cùng chồng đón con đầu lòng trên trang cá nhân. Cô thổ lộ: "Cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn vũ trụ… vì món quà tuyệt vời nhất! Con đã chào đời an toàn, khỏe mạnh. Từ hôm nay, thế giới của ba mẹ đã có thêm một nhịp tim mang tên Gạo".

Thành viên mới trong gia đình Ngô Thanh Vân

Ngô Thanh Vân nhận được nhiều chúc phúc từ đồng nghiệp, bạn bè, người hâm mộ.

Ngô Thanh Vân thời gian qua tận hưởng hạnh phúc chuẩn bị làm mẹ. Hoạt động gần nhất, cô mở triển lãm tranh cá nhân có tên "Initiation - Sự khởi đầu" tại Chillala - House of Art.

Triển lãm trưng bày 10 bức tranh do Ngô Thanh Vân vẽ với nhiều tên khác nhau thể hiện ý nghĩa, câu chuyện của từng tác phẩm.

Hành trình mang thai ý nghĩa

Ngô Thanh Vân sáng tác các bức tranh trong giai đoạn mang thai như một hành trình khám phá và ghi lại những chuyển biến sâu sắc cả về thể chất lẫn tâm hồn trong vai trò mới: làm mẹ. Cô có được sự hướng dẫn, hỗ trợ từ người thầy là giám tuyển Trần Trung Lĩnh.

Ngô Thanh Vân hạnh phúc tại triển lãm tranh

Cô rạng rỡ những tuần cuối thai kỳ

Toàn bộ doanh thu từ việc bán tranh sẽ được đưa vào quỹ hỗ trợ các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh qua chương trình "Vết sẹo cuộc đời".

Ngô Thanh Vân tâm sự thêm rằng với bản thân cô thì cơ thể phụ nữ khi mang thai rất đẹp. Khi nhìn vào gương với bụng bầu lớn lên từng ngày cô thấy kỳ diệu. Nhất là ở những tuần cuối thai kỳ, điều này càng rõ hơn. Cô cảm thấy bản thân đẹp nhất từ trước đến nay.

Nữ diễn viên, đạo diễn này không ngừng khen chồng Huy Trần là người tuyệt vời, đã chăm sóc cho cô mọi điều từ tinh thần đến thể chất. Cô thấy bản thân may mắn khi có sự đồng hành của chồng.



