Ngô Thanh Vân hạnh phúc chào đón con đầu lòng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Ngô Thanh Vân hạnh phúc chào đón con đầu lòng

Minh Khuê

(NLĐO) - Vợ chồng nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên Ngô Thanh Vân đã thông báo tin vui chào đón con đầu lòng.

“Thế giới của ba mẹ” có thêm một nhịp tim mang tên Gạo!

Trưa 9-8, Ngô Thanh Vân chia sẻ hình ảnh cùng chồng đón con đầu lòng trên trang cá nhân. Cô thổ lộ: "Cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn vũ trụ… vì món quà tuyệt vời nhất! Con đã chào đời an toàn, khỏe mạnh. Từ hôm nay, thế giới của ba mẹ đã có thêm một nhịp tim mang tên Gạo".

Ngô Thanh Vân hạnh phúc chào đón con đầu lòng- Ảnh 1.

Thành viên mới trong gia đình Ngô Thanh Vân

Ngô Thanh Vân nhận được nhiều chúc phúc từ đồng nghiệp, bạn bè, người hâm mộ. 

Ngô Thanh Vân thời gian qua tận hưởng hạnh phúc chuẩn bị làm mẹ. Hoạt động gần nhất, cô mở triển lãm tranh cá nhân có tên "Initiation - Sự khởi đầu" tại Chillala - House of Art.

Triển lãm trưng bày 10 bức tranh do Ngô Thanh Vân vẽ với nhiều tên khác nhau thể hiện ý nghĩa, câu chuyện của từng tác phẩm.

Hành trình mang thai ý nghĩa

Ngô Thanh Vân sáng tác các bức tranh trong giai đoạn mang thai như một hành trình khám phá và ghi lại những chuyển biến sâu sắc cả về thể chất lẫn tâm hồn trong vai trò mới: làm mẹ. Cô có được sự hướng dẫn, hỗ trợ từ người thầy là giám tuyển Trần Trung Lĩnh.

Ngô Thanh Vân hạnh phúc chào đón con đầu lòng- Ảnh 3.

Ngô Thanh Vân hạnh phúc tại triển lãm tranh

Ngô Thanh Vân hạnh phúc chào đón con đầu lòng- Ảnh 4.

Cô rạng rỡ những tuần cuối thai kỳ

Toàn bộ doanh thu từ việc bán tranh sẽ được đưa vào quỹ hỗ trợ các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh qua chương trình "Vết sẹo cuộc đời".

Ngô Thanh Vân tâm sự thêm rằng với bản thân cô thì cơ thể phụ nữ khi mang thai rất đẹp. Khi nhìn vào gương với bụng bầu lớn lên từng ngày cô thấy kỳ diệu. Nhất là ở những tuần cuối thai kỳ, điều này càng rõ hơn. Cô cảm thấy bản thân đẹp nhất từ trước đến nay.

Nữ diễn viên, đạo diễn này không ngừng khen chồng Huy Trần là người tuyệt vời, đã chăm sóc cho cô mọi điều từ tinh thần đến thể chất. Cô thấy bản thân may mắn khi có sự đồng hành của chồng.


Tin liên quan

"Đả nữ" Ngô Thanh Vân chụp ảnh bầu kiểu cổ điển

"Đả nữ" Ngô Thanh Vân chụp ảnh bầu kiểu cổ điển

(NLĐO) - "Đả nữ" Ngô Thanh Vân chụp bộ ảnh kỷ niệm mang thai con đầu lòng, lấy cảm hứng từ vai diễn của cô trong phim "The Old Guard 2".

Jun Phạm "quậy tưng" tiệc nhà Ngô Thanh Vân

(NLĐO) – Jun Phạm, Nam Trung và nhiều khách mời khác tham gia tiệc "baby shower" (tắm em bé) mừng con gái sắp chào đời của Ngô Thanh Vân.

Ngô Thanh Vân gặp biến chứng

(NLĐO)- Diễn viên Ngô Thanh Vân vừa tiết lộ cô gặp biến chứng nguy hiểm khi mang thai ở tuổi 46.

Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng chúc phúc thiên thần nhỏ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo