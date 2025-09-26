HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Ngoại binh tràn ngập giải bóng chuyền Việt Nam

Đông Linh

Với việc CLB Hà Nội chiêu mộ chủ công Kuon Mom (Campuchia), toàn bộ 16 đội bóng tham dự giai đoạn 2 Giải Vô địch bóng chuyền quốc gia 2025 đều có ngoại binh.

Thuê ngoại binh đánh thời vụ

Đây là tín hiệu khá tích cực trong bối cảnh Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã "bật đèn xanh" cho phép các đội bóng được thuê cầu thủ nước ngoài thi đấu một phần hoặc toàn bộ giải vô địch quốc gia kể từ năm 2022.

Ngoài kinh phí để duy trì hoạt động mỗi năm lên đến nhiều tỉ đồng, giờ đây, đội nào cũng phải lo thêm khoản tiền thuê ngoại binh mỗi năm 2 đợt. Nếu không có nguồn tăng viện này, khả năng rớt hạng hoàn toàn có thể xảy ra. Số tiền dùng chi cho việc mua sắm ngoại binh thi đấu chỉ vài trận trong vòng 1 tháng là rất lớn. Vì thế mới có chuyện CLB Bóng chuyền Hà Nội phải cân nhắc, đắn đo mãi mới quyết định đưa về một cầu thủ ngoại để hướng tới mục tiêu trụ hạng.

Ngoại binh tràn ngập giải bóng chuyền Việt Nam- Ảnh 1.

Rivan Nurmulki (trái) gia nhập Thể Công Tân Cảng ở giai đoạn 2. Ảnh: AVC

Ở giai đoạn 1, các đội bóng được thi đấu tổng cộng 7 trận (5 trận vòng bảng và 2 trận ở vòng chung kết Cúp Hùng Vương 2025). Song, tại giai đoạn 2 sắp khởi tranh vào đầu tháng 10, tổng số trận của nhóm dẫn đầu chỉ còn 4 (2 trận vòng bảng và 2 trận ở vòng chung kết) và số trận của nhóm trụ hạng là 5 (2 trận vòng bảng và 3 trận vòng xếp hạng). Cá biệt là 2 đội xếp cuối cùng của nhóm trụ hạng sẽ gặp nhau thêm ở trận tranh chung kết ngược.

Khoản chi "khủng"

Không đội bóng chuyền nào công khai chi phí thuê ngoại binh - ước tính ngang bằng hoặc hơn khoản tiền thưởng 500 triệu đồng dành cho nhà vô địch của giải. Tính theo thời giá hiện tại, cả 16 đội bóng đều thuê ngoại binh, ít thì 25.000 - 30.000 USD, nhiều thì khoảng 40.000 - 60.000 USD/tháng. Nghĩa là các đội phải chi trung bình mỗi trận đấu xấp xỉ 10.000 USD cho sự xuất hiện của ngoại binh trên sân, mà chưa biết xác suất thành công đến đâu.

Câu chuyện ngôi sao đẳng cấp thế giới người Azerbaijan Polina Rahimova gia nhập Geleximco Thái Bình với giá 47.000 USD, tức hơn 1 tỉ đồng ở thời điểm năm 2022, đến nay vẫn nóng hổi tính thời sự. Cầu thủ càng có tên tuổi và đội bóng càng cần người ra sao thì giá cả sẽ tăng theo tỉ lệ thuận.

Mùa này, ngoại binh đến từ nhiều quốc gia như Azerbaijan, Ba Lan, Brazil, Argentina, Indonesia, Campuchia, Cuba, Mỹ, Nga, CH Czech, Bulgaria… và Thái Lan không còn là nguồn cung hiếm hoi hoặc đa số nữa. Luật cho phép thuê nhiều ngoại binh nhưng mỗi thời điểm trên sân chỉ có thể hiện diện một cầu thủ không mang quốc tịch Việt Nam. Đội nào mạnh tay thuê 2 vận động viên như nữ Hóa chất Đức Giang, số tiền thuê khổng lồ được nhắc đến ở trên sẽ tự động nhân đôi.

Trong số các ngoại binh đã và sắp đăng ký, chủ công 38 tuổi người Ba Lan Michal Kubiak vẫn là nhân vật đáng chú ý nhất. Kubiak quay lại đội bóng chuyền Công an TP HCM, nơi anh từng thi đấu giai đoạn 1 với tư cách nhà vô địch World League 2012, hai lần vô địch thế giới FIVB World Championship 2014 và 2018.

Những cái tên đáng chú ý khác có thể kể đến là: Rivan Nurmulki (Indonesia, Thể Công), Federico Pereyra (Argentina, Sanest Khánh Hòa), Miroslava Paskova (Bulgaria, nữ LPBank Ninh Bình), Roni Jones-Perry (Mỹ, nữ VTV Bình Điền Long An)…

Việc VFV và đơn vị đăng cai giai đoạn 2 (Ninh Bình) thay đổi thời gian tổ chức, đẩy lịch thi đấu lên sớm hơn so với ban đầu đang khiến các đội bóng đau đầu về khâu hậu cần, nhất là chuyện đi - ở của các ngoại binh, vốn rất chặt chẽ về lịch trình.


