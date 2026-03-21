Kinh tế

Ngoài CityLand Park Hills, những chung cư nào ở TPHCM từng bán chỗ đậu xe?

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO) - Không chỉ chủ đầu tư chung cư CityLand Park Hills bán chỗ đậu xe 500 triệu đồng mà đã có nhiều chủ đầu tư làm điều này sau khi bàn giao nhà

Thông tin chủ đầu tư Chung cư CityLand Park Hills (phường Gò Vấp, TPHCM) công bố kế hoạch bán chỗ đậu xe ô tô ở chung cư này với giá dự kiến 400-500 triệu đồng/chỗ khiến nhiều người bất ngờ. Thậm chí, Ban quản trị (BQT) chung cư đã có văn bản bày tỏ không đồng thuận, cho rằng vấn đề vẫn đang tồn tại tranh chấp và chưa được làm rõ về quyền sở hữu chung - riêng.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, trên thị trường căn hộ hiện nay, đã có không ít chủ đầu tư triển khai chỗ đậu xe ở các dự án, thậm chí đây đang trở thành nguồn thu đáng kể cho các doanh nghiệp, đặc biệt tại những dự án có vị trí đắc địa.

- Ảnh 1.

Cổng hầm chung cư CityLand Park Hills

Ví dụ, Công ty CP Tập đoàn CT (CT Group) vừa hoàn tất bán 258 chỗ đậu ô tô tại dự án The Léman (góc Trương Định - Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa) với mức giá 1 tỉ đồng/chỗ.

Theo giới thiệu, khu đỗ xe tại Léman được phát triển theo mô hình cao cấp với tổng diện tích lớn, bố trí tại các tầng hầm sâu, tích hợp nhiều tiện ích như trạm sạc xe điện, dịch vụ chăm sóc xe và đưa đón khách. Đây được xem là một trong những yếu tố giúp gia tăng giá trị khai thác của bất động sản.

- Ảnh 2.

Hầm đậu xe của dự án Léman Luxury

Vài năm trước, việc bán chỗ đậu xe ô tô tại chung cư The Everrich Infinity (địa chỉ 290 An Dương Vương, quận 5 cũ) cũng từng vấp phải phản ứng mạnh từ cư dân. 

Trước ý kiến này, chủ đầu tư dự án là Phát Đạt Real Estate Development Corporation đã lên tiếng khẳng định khu vực đỗ xe ô tô tại tầng hầm 1 và 2 thuộc sở hữu riêng của doanh nghiệp theo quy định pháp luật. 

Nội dung này đã được thể hiện rõ trong hợp đồng mua bán căn hộ, trong đó xác định “bãi xe thương mại” là tài sản thuộc quyền sở hữu của bên bán.

Đồng thời, chi phí đầu tư xây dựng bãi xe không được tính vào giá bán căn hộ, vì vậy chủ đầu tư có toàn quyền khai thác, bao gồm cho thuê hoặc chuyển nhượng.

Theo tìm hiểu, sau 5-6 năm đưa vào khai thác, giá chỗ đậu xe tại dự án này từ mức 500 triệu đồng đã tăng lên khoảng 800 triệu đồng/chỗ.

Liên quan đến việc bán chỗ đậu xe tại chung cư CityLand Park Hills, một số cư dân cho rằng việc chủ đầu tư bán căn hộ trước, sau đó mới triển khai bán chỗ đậu xe gây khó khăn cho người mua nhà. Bên cạnh đó, cư dân cũng băn khoăn nếu chủ đầu tư bán hết suất đỗ xe thì khả năng duy trì chỗ gửi xe theo tháng sẽ ra sao.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng mức giá dự kiến 400-500 triệu đồng cho một chỗ đậu xe ở khu vực Gò Vấp là cao. Tuy nhiên, một số người khác nhìn nhận việc sở hữu riêng chỗ đậu xe là cần thiết, với điều kiện chủ đầu tư có chính sách giá hợp lý hơn và ưu tiên cho cư dân hiện hữu.

Theo các luật sư, Luật Nhà ở 2023 đã quy định rõ ràng ranh giới giữa phần sở hữu chung và sở hữu riêng trong nhà chung cư. Do đó, người mua nhà cần tìm hiểu kỹ các điều khoản ngay từ đầu để tránh phát sinh tranh chấp về sau.

Trong khi đó, ngày 20-3, UBND Phường Gò Vấp đã ban hành văn bản số 719/UBND-KTHTĐT đề nghị CityLand phải giải trình rõ ràng về cơ sở pháp lý của việc ban hành thông báo đăng ký mua bán chỗ đậu xe tại chung cư CityLand Park Hills.

Đồng thời yêu cầu Ban Quản trị chung cư này báo cáo chi tiết về tình hình quản lý, vận hành chung cư ở thời điểm hiện tại. Tổng hợp các ý kiến, phản hồi cụ thể của Ban quản trị và cư dân sau khi tiếp nhận thông báo bán chỗ đậu xe từ phía chủ đầu tư.

Để sớm có phương án giải quyết dứt điểm các tranh chấp phát sinh, UBND phường Gò Vấp yêu cầu Chủ đầu tư CityLand và Ban Quản trị chung cư phải có báo cáo chính thức gửi về phường trước ngày 25-3.

