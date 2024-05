Trong 10 cặp đấu diễn ra cùng giờ đêm 19-5, ít nhất phân nửa số trận sẽ được người hâm mộ lẫn giới chuyên môn đặc biệt theo dõi. Man City liệu có giữ nổi ngôi đầu bảng xếp hạng, đồng thời bảo vệ thành công danh hiệu vô địch hay không trước sự bám đuổi ráo riết của Arsenal? Tottenham có thể cán đích trong tốp 5, Man United kịp chen chân vào nhóm dự cúp châu Âu hoặc Luton Town có thể đánh bại Fulham với cách biệt tối thiểu 12 bàn để mơ trụ hạng?



Man City viết lại lịch sử Premier League

Nếu không có bất ngờ nào xảy đến theo một kịch bản đủ sức tạo nên địa chấn thì Man City sẽ là đội đầu tiên vô địch 4 mùa bóng liên tiếp trong kỷ nguyên Giải Ngoại hạng Anh. Đây không phải lần đầu tiên "The Citizens" ra trận với áp lực khủng khiếp nhưng lại đến từ các sân đấu khác.

Giải Ngoại hạng Anh nóng bỏng chặng đua cuối .Đồ họa: TẤN NGUYÊN

Đoàn quân của HLV Pep Guardiola chỉ đánh rơi 6 điểm kể từ trung tuần tháng 12-2023 khi họ bị cầm hòa trước Chelsea, Liverpool và Arsenal. Man City tuy vậy lại chưa từng thất bại dưới tay West Ham sau 20 lần chạm trán trong vòng 8 năm qua với 17 trận thắng và 3 trận hòa.

Trong bối cảnh đã hoàn thành chỉ tiêu trụ hạng và chắc chắn về đích trong 10 hạng đầu, West Ham chẳng có lý do gì can dự vào cuộc chiến giữa Man City và Arsenal, chưa kể họ cũng chẳng phải đồng minh của "Pháo thủ" để sẵn sàng đá vì láng giềng. Khi Man City tiến gần đến ngôi vô địch Giải Ngoại hạng Anh thứ 6 trong 7 mùa giải do Pep Guardiola dẫn dắt, tính cạnh tranh của giải đấu được xem là hấp dẫn nhất thế giới đã bị đặt dấu hỏi.

Dù vậy, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã kịch liệt phản bác quan điểm này. Theo ông, mức chi tiêu của Man United, Chelsea cũng như Arsenal không hề kém so với Man City trong 5 năm qua nhưng tất cả lại không làm được những kỳ tích mà Man City đã và đang tự hào. Man City thừa sức định đoạt thứ hạng của mình bằng một trận thắng trong tầm tay nhưng Arsenal vẫn mong chờ, có lẽ trong vô vọng, một kỳ tích đến từ West Ham ngay tại "chảo lửa" Etihad. Cơ hội lẽ ra đã thuộc về đoàn quân của HLV Mikel Arteta khi "Pháo thủ" sở hữu bảng thành tích gần như hoàn hảo từ đầu năm 2024.

15 chiến thắng và 1 trận hòa sau 17 vòng đấu lẽ ra phải là tiền đề cho một kỳ tích nếu như Arsenal không thất bại 0-2 trước Aston Villa. Chính trận thua quá đắt giá này đã định đoạt số phận của Arsenal khi họ đã ngóng chờ danh hiệu vô địch suốt 20 năm qua.

Man United đối mặt cảnh trắng tay

Sẽ có một cuộc chia tay thấm đẫm nước mắt dành cho HLV Jurgen Klopp khi ông dẫn dắt Liverpool lần cuối sau 9 năm cầm quyền. Vé xem trận đấu Liverpool - Wolves đã bị đẩy giá lên 408 lần, từ 60 bảng thành 24.480 bảng và có thể còn tăng cao hơn vào phút chót.

Bất chấp kết quả thế nào, "The Kop" vẫn sẽ xếp thứ 3 toàn giải trong ngày Klopp nói lời giã từ. Câu chuyện tương tự cũng sẽ đến với West Ham, đội sẽ xếp thứ 9 dù có trắng tay trước Man City, khi ông thầy David Moyes chuẩn bị rời xa đội bóng có biệt danh "Búa tạ".

Tottenham đến làm khách tại sân của Sheffield United và chỉ cần một kết quả hòa trước đội bóng đã rớt hạng này để bảo đảm vị trí thứ 5 chung cuộc. Tương tự, Chelsea sẽ cán đích trong tốp 6 nếu không thua Bournemouth tại sân nhà Stamford Bridge. Chỉ Man United phải lo lắng với nguy cơ vắng mặt ở các cúp châu Âu mùa tới, kể cả quyền tham dự sân chơi hạng ba Europa Conference League.

Nếu Newcastle thắng trên sân Brentford, "Quỷ đỏ" buộc phải vượt qua Brighton với tỉ số tối thiểu… 24-0 để thoát cảnh đứng ngoài tốp 7 Giải Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ năm 1990. Ở nhóm cuối bảng, Luton Town vừa phải trông chờ Nottingham Forest sẩy chân trước Burnley, vừa phải tự mình đánh bại Fulham với cách biệt 12 bàn trở lên để không phải theo chân Sheffield United và Burnley xuống chơi ở Giải Hạng Nhất mùa tới!

"Vận mệnh đang nằm trong tay Man City nhưng trông chờ Arsenal sẩy chân là hoàn toàn sai lầm. West Ham cũng mong hạ nhục Man City. Vì thế, nếu chúng tôi không giành chiến thắng, Arsenal sẽ lên ngôi vô địch" - Pep Guardiola nói. Man City và Arsenal, ai thắng trong cuộc đua về đích?.Ảnh: REUTERS

Lịch thi đấu vòng 38 Giải Ngoại hạng Anh (22 giờ ngày 19-5) Arsenal - Everton, Brentford - Newcastle, Brighton - Man United, Burnley - Nottingham Forest, Chelsea - Bournemouth, Crystal Palace - Aston Villa, Liverpool - Wolverhampton, Luton Town - Fulham, Man City - West Ham, Sheffield United - Tottenham.