Thể thao

Ngọc Hoa ngồi ghế nóng Bình Điền Long An

Bài và ảnh: Đào Tùng

Cùng VTV Bình Điền Long An giành được nhiều thành tích quan trọng nhưng HLV Thái Quang Lai bất ngờ "mất ghế" ngay trước thềm vòng 2 Giải Vô địch quốc gia.

Thông tin từ đội bóng chuyền VTV Bình Điền Long An cho hay HLV Thái Quang Lai sẽ không tiếp tục đảm nhiệm việc dẫn dắt đội bóng kể từ ngày 1-9-2025 do không đạt được sự đồng thuận trong định hướng phát triển CLB.

Thay thế cho vị thuyền trưởng quê Khánh Hòa sẽ là Nguyễn Thị Ngọc Hoa - ngôi sao một thời của bóng chuyền Việt Nam. Theo phân công của ban lãnh đạo CLB, Nguyễn Thị Ngọc Hoa sẽ dẫn dắt đội tham dự vòng 2 Giải vô địch quốc gia sau khi trở về từ Giải Bóng chuyền trẻ Cúp Các CLB quốc gia đang diễn ra tại Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ.

Ngọc Hoa là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của bóng chuyền Long An. Sau 14 năm thi đấu đỉnh cao trong màu áo VTV Bình Điền Long An và giành nhiều danh hiệu trong cũng như ngoài nước, năm 2020, Ngọc Hoa chuyển sang nghiệp cầm quân và cùng đội U23 VTV Bình Điền Long An giành huy chương đồng giải trẻ quốc gia.

Sau một thời gian chuyên tâm làm công tác đào tạo trẻ, năm 2024, Ngọc Hoa bất ngờ ra sân trở lại với vai trò cầu thủ (kiêm HLV phó đội VTV Bình Điền Long An) để cùng các đồng đội đàn em giành được ngôi vô địch quốc gia 2024. Tại vòng 1 Giải Vô địch quốc gia 2025, Ngọc Hoa tiếp tục đảm trách vai trò cầu thủ kiêm HLV, cùng VTV Bình Điền Long An xếp thứ nhì giai đoạn này và sau đó, giành vị trí á quân AVC Champions League 2025.

Ngọc Hoa ngồi ghế nóng Bình Điền Long An - Ảnh 1.

Ngọc Hoa (phải) - tân HLV trưởng VTV Bình Điền Long An

Ở cấp độ cao hơn, năm 2024, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã tham gia Ban huấn luyện đội tuyển U20 Việt Nam và năm nay, cô là HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam dự Giải giao hữu Future Stars ở Trung Quốc; là thành viên Ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam tham dự 2 chặng SEA V.League và Giải Vô địch thế giới 2025.

Trách nhiệm đè nặng lên vai Ngọc Hoa với mục tiêu giúp VTV Bình Điền Long An bảo vệ ngôi hậu quốc gia trong bối cảnh dàn cầu thủ chủ lực như Thanh Thúy (thi đấu nước ngoài), Trà My (chấn thương) không thể góp mặt. Công việc không hề dễ dàng cho cựu thủ quân Bình Điền Long An và tuyển quốc gia bởi trong thế hệ của cô, nhiều đồng nghiệp cũ cũng đã tham gia công tác huấn luyện nhưng chưa ai thành công trong vai trò HLV trưởng.


