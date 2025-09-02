HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Ngọc Quyên trở lại sau 11 năm

Thùy Trang

(NLĐO)- Ngọc Quyên hội ngộ cùng siêu mẫu Cindy Bishop và Nam vương Thái Lan Topz Nathanon.

Ngọc Quyên “tái xuất” gây sốt! 

Ngọc Quyên trở lại sau 11 năm - Ảnh 1.

Siêu mẫu Ngọc Quyên trở lại sau 11 năm vắng bóng

Siêu mẫu Ngọc Quyên bất ngờ tái xuất tại sự kiện tuyển chọn người mẫu cho Extra Men Show 4, tại TP HCM tối 1-9 thu hút sự chú ý. Sau 11 năm vắng bóng trên sàn catwalk, khán giả mới lại thấy Ngọc Quyên trở lại trong vai trò giám khảo.

Ngoài Ngọc Quyên, dàn giám khảo gồm các tên tuổi đình đám: siêu mẫu - hoa hậu - diễn viên Thái Lan Cindy Bishop, nam vương siêu quốc gia Thái Lan Topz Nathanon, nhà sáng lập Extra Men Show - đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc, …Ngọc Quyên chia sẻ: 'Sau 11 năm Quyên mới xuất hiện trong một show. Hôm nay Quyên thấy có rất nhiều bạn mẫu nam đến casting trong một ngày lễ. 

Chương trình được đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc đầu tư rất hoành tráng, nên Quyên mong các bạn người mẫu sẽ thể hiện hết mình để tìm ra các nhân tố thật tuyệt vời cho Extra Men Show mùa 4".

Cindy Bishop: siêu mẫu, hoa hậu Thái Lan bùng nổ sân khấu! 

Ngọc Quyên trở lại sau 11 năm - Ảnh 2.

Siêu mẫu Việt và siêu mẫu Thái Lan đọ sắc

Siêu mẫu - diễn viên - hoa hậu - host hàng đầu Thái Lan Cindy Bishop bày tỏ: 'Tôi thấy rất hào hứng và vinh dự khi có mặt tại đây. Cảm ơn vì đã mời tôi đến đây. Điều tôi mong đợi hôm nay là các bạn người mẫu hãy thể hiện tính cách đặc trưng của bạn. Hãy giao tiếp bằng ánh mắt với tôi, trao cho tôi năng lượng, sự tự tin của các bạn".

Nam vương Siêu quốc gia Thái Lan Topz Nathanon từng làm giám khảo casting và biểu diễn ở mùa 3. Lần quay trở lại này anh cho rằng các người mẫu trẻ nếu có đam mê, có ước mơ thì anh tin rằng họ sẽ thể hiện hết khả năng để biến điều đó thành sự thật. 

 Tại sự kiện, các giám khảo đã làm việc trong tinh thần vui vẻ, cởi mở và đầy nhiệt huyết. Cuối chương trình Ngọc Quyên còn cùng Cindy Bishop 'đọ' trình catwalk, và Cindy Bishop cũng có màn trình diễn hấp dẫn cùng các chàng trai.

Ngọc Quyên trở lại sau 11 năm - Ảnh 3.

Dàn giám khảo của buổi tuyển chọn người mẫu cho Extra Men Show mùa 4

Extra Men Show mùa 4 có chủ đề "Daddy Cool". Nhà sáng lập - đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc mong muốn đây trở thành sân chơi thường niên cho các người mẫu nam, là nơi để họ thể hiện bản lĩnh của mình. Mỗi mùa đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc đều tổ chức casting rầm rộ, hoành tráng như một show diễn thực thụ, với dàn giám khảo toàn những tên tuổi nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Ngọc Quyên trở lại sau 11 năm - Ảnh 4.

Hàng trăm người mẫu đến dự tuyển

Buổi casting 1-9 thu hút hàng trăm người mẫu nam cả Việt Nam lẫn nước ngoài, trong đó có nhiều gương mặt đã trở nên quen thuộc trên các sàn diễn những năm qua như Hoá Trần, Hồ Thái Tài, Trương Thiện Nhân, Nguyễn Đức Hiếu, Phạm Quốc Anh, Lừng Nguyễn, Lê Đông Duy... 

Sau 2 vòng casting, ban giám khảo đã chọn ra 9 gương mặt người mẫu nam xuất sắc trở thành đại sứ của Extra Men Show 4, gồm:cầu thủ bóng đá Kim Sami, Sơn Nguyễn, Albert Trần, Hoá Trần, Hồ Thái Tài, Lê Văn Tâm, Phạm Văn Quốc, Nguyễn Duy Tín, Trương Thiện Nhân. Extra Men Show 4 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11 năm nay.

