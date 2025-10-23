HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Ngọc Trinh trở lại màn ảnh rộng với phim kinh dị

Minh Khuê

(NLĐO) - Một năm sau thành công của phim "Chị dâu", Ngọc Trinh trở lại điện ảnh với vai chính phim "Thẩm mỹ viện âm phủ".

Ngọc Trinh giản dị ngày cúng khai máy

Nhà sản xuất phim "Thẩm mỹ viện âm phủ" ngày 23-10 công bố hình ảnh thông tin cúng khai máy.

Ngọc Trinh xuất hiện với trang phục giản dị, áo sơ mi trắng phối chân váy đen, trang điểm nhẹ và cột tóc. Cô chu đáo chuẩn bị quà tặng cho từng thành viên trong đoàn, mong cả ê-kíp cùng nhau bước vào hành trình làm phim thuận lợi.

Ngọc Trinh trở lại màn ảnh rộng với phim kinh dị - Ảnh 1.

Ngọc Trinh giản dị tại cúng khai máy

Ngọc Trinh trở lại màn ảnh rộng với phim kinh dị - Ảnh 2.

Cô đóng chính trong phim kinh dị "Thẩm mỹ viện âm phủ"

Ngọc Trinh trở lại màn ảnh rộng với phim kinh dị - Ảnh 3.

Cô có vai diễn thành công trong phim "Chị dâu" ra rạp năm 2024

Ngọc Trinh trở lại màn ảnh rộng với phim kinh dị - Ảnh 4.

Các diễn viên chưa lộ diện trong phim

Ngọc Trinh trở lại màn ảnh rộng với phim kinh dị - Ảnh 5.

Cả ê-kíp tưng bừng cúng khai máy

Ngọc Trinh trở lại màn ảnh rộng với phim kinh dị - Ảnh 6.

Ngọc Trinh trở lại màn ảnh rộng với phim kinh dị - Ảnh 7.

Ngọc Trinh tặng quà cả đoàn

Trong phim, Ngọc Trinh vào vai Thanh - một cô gái trẻ tuổi, tài năng. Vì hoàn cảnh xô đẩy, Thanh bị kéo đến một thẩm mỹ viện ở nơi hẻo lánh. Tại đây, cô bị cuốn vào những nghi thức ma quái và đối diện với những linh hồn vất vưởng.

Người đẹp cho biết, sau phim "Chị dâu", cô nhận được một số lời mời diễn xuất nhưng cân nhắc kỹ bởi cho rằng bản thân đang trong quá trình học hỏi và trải nghiệm vai trò diễn viên. Khi được nhà sản xuất của "Thẩm mỹ viện âm phủ" gửi lời mời thử vai, cô đã dành khá nhiều thời gian để nghiên cứu kịch bản. Sự mới mẻ của đề tài phim, kinh dị nhưng lồng ghép nhiều thông điệp sâu sắc là những yếu tố khiến cô đồng ý tham gia.

"Đề tài của phim khiến tôi tò mò và muốn thử sức. Thêm nữa, ê-kíp sản xuất rất tâm huyết và chuyên nghiệp nên tôi cảm thấy đây vừa là một cơ hội vừa là thử thách, vừa thú vị và không muốn bỏ lỡ" - Ngọc Trinh kể.

Ngọc Trinh gác hết mọi công việc, tập trung quay phim trong gần một tháng

Ngoài đời, Ngọc Trinh không phải người sợ ma, cũng chưa từng bị bộ phim tâm linh nào làm sợ hãi ở rạp chiếu. Dù vậy, cô giữ tâm thế cẩn trọng khi bước vào dự án. 

"Tôi không biết chắc không khí trường quay, cách dựng bối cảnh sẽ mang lại cảm xúc thật cho mình thế nào nên không chủ quan. Tôi cố gắng giữ đầu óc thoải mái, chuẩn bị kỹ tâm lý và làm việc với bạn diễn, đạo diễn để mình nhập vai một cách tự nhiên nhất có thể" - Ngọc Trinh thổ lộ.

Ngọc Trinh trở lại màn ảnh rộng với phim kinh dị - Ảnh 8.

Nhan sắc Ngọc Trinh

Ngọc Trinh trở lại màn ảnh rộng với phim kinh dị - Ảnh 9.

Tự nhận không thể làm tốt hai việc cùng một lúc, muốn dành tất cả thời gian, tâm trí cho vai diễn khi nhận lời tham gia dự án điện ảnh, Ngọc Trinh tiết lộ cô gác lại toàn bộ công việc kinh doanh, livestream, photoshoot trong thời gian bấm máy. Theo dự kiến, cô sẽ quay phim trong gần một tháng.

Phim là tác phẩm tiếp theo của Nguyễn Hữu Hoàng, người đã từng thành công với "Ma da". Anh cho biết đã cùng ê-kíp ấp ủ dự án này trong thời gian dài. Với đề tài độc đáo về thẩm mỹ viện, anh dành rất nhiều tâm huyết xây dựng tạo hình các nhân vật, các bối cảnh kỳ bí, ghê rợn về cõi âm phủ, nhằm mang tới màu sắc khác lạ cho dòng phim kinh dị.

Hiện tại, phim đang trong quá trình ghi hình và dự kiến sẽ phát hành vào năm 2026.

Ngọc Trinh Thẩm mỹ viện âm phủ
