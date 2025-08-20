HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Ngôi nhà đầu tiên đón Bác Hồ về Hà Nội tháng 8 năm 1945

Bài-ảnh-video: Minh Chiến

(NLĐO) - Do vị trí kín đáo, ngôi nhà ở thôn Phú Gia được chọn làm địa điểm dừng chân của Bác Hồ trong 3 ngày, khi Người từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội.

Cuối tháng 8-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Chiến khu Việt Bắc về Hà Nội để chuẩn bị cho ngày 2-9-1945. Nơi đầu tiên Bác Hồ đến và ở là căn nhà nhỏ của cụ Nguyễn Thị An (1896 - 2000) ở thôn Phú Gia, nay là phường Phú Thượng, TP Hà Nội.

Ngôi nhà đầu tiên đón Bác Hồ về Hà Nội năm 1945. Video: M.Chiến

Căn nhà nhỏ nằm ven sông Hồng của cụ Nguyễn Thị An là nơi thường xuyên tiếp nhiều đoàn khách, cán bộ cách mạng năm xưa. Do vị trí kín đáo, lại nằm trong vùng an toàn khu ở ngoại thành Hà Nội nên nơi này được chọn làm địa điểm dừng chân của Bác Hồ trong ba ngày (23-8-1945 đến chiều 25-8-1945).

Những ngày tháng 8-2025, 80 năm sau thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh về Hà Nội từ chiến khu Việt Bắc, căn nhà nhỏ nơi Người từng ở và làm việc đã được tu bổ, sữa chữa để đón khách tham quan dịp 2-9. Ngôi nhà được xếp hạng là Di tích lịch sử cấp Quốc gia năm 2021.

Ông Công Ngọc Dũng (cháu nội cụ Nguyễn Thị An) chia sẻ ông trông coi căn nhà từ năm 1990 đến nay. Theo ông Dũng, căn nhà nhỏ nằm ven sông Hồng của cụ Nguyễn Thị An là nơi thường xuyên tiếp nhiều đoàn khách, cán bộ cách mạng năm xưa.

- Ảnh 1.

Ngôi nhà được cụ ông Công Ngọc Lâm và cụ bà Nguyễn Thị An xây dựng vào năm 1929.

Do vị trí kín đáo, lại nằm trong vùng an toàn khu ở ngoại thành Hà Nội nên ông Hoàng Tùng - cán bộ cách mạng hoạt động ở xã Phú Thượng lúc bấy giờ - đã chọn làm địa điểm dừng chân của Bác Hồ trong 3 ngày Người từ chiến khu Việt Bắc trở về Thủ đô Hà Nội.

Từ năm 1941 đến năm 1945, căn nhà cụ Nguyễn Thị An đã trở thành "địa chỉ đỏ" hoạt động bí mật, an toàn, nơi cung cấp lương thực, thực phẩm cho cán bộ cách mạng.

Với niềm xúc động, ông Công Ngọc Dũng đã chia sẻ lại những câu chuyện được bà nội và cha kể về khoảng thời gian đặc biệt khi Chủ tịch Hồ Chí Minh lưu trú tại ngôi nhà của gia đình vào những ngày tháng 8-1945.

Ngôi nhà đầu tiên đón Bác Hồ về Hà Nội năm 1945 - Ảnh 1.

Theo ông Công Ngọc Dũng, 80 năm đã trôi qua, nhưng những ký ức về Bác tại ngôi nhà vẫn còn vẹn nguyên trong từng nhịp thở, từng kỷ vật về Bác

Vào buổi chiều 23-8-1945, một đoàn khách đến ngôi nhà của gia đình ông Dũng. Trong đoàn, nổi bật là một người cao tuổi với râu tóc điểm bạc, đôi mắt sáng, vầng trán cao, toát lên vẻ uy nghiêm và được mọi người trong đoàn kính trọng. Tuy nhiên, gia đình ông Dũng lúc bấy giờ không hề biết danh tính của vị khách đặc biệt này.

Đoàn khách lưu lại từ chiều 23-8 đến chiều 25-8. Trong thời gian đó, vị khách cao tuổi làm việc miệt mài, sáng sớm dậy tập thể dục, và trước khi rời đi vào chiều 25-8, vị khách được kính trọng này đã gặp gỡ, nói lời cảm ơn chân thành tới toàn thể gia đình.

Đến chiều 2-9-1945, khi gia đình ông Dũng tham dự lễ mít tinh tại Quảng trường Ba Đình và nghe giọng nói qua loa phóng thanh đọc Tuyên ngôn Độc lập, mọi người mới chợt nhận ra giọng nói ấy dường như quen thuộc, nhưng không dám chắc. Chỉ đến khi được thông báo sau đó, gia đình mới biết vị khách đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cả nhà vỡ òa cảm xúc, xen lẫn niềm hạnh phúc và chút tiếc nuối vì không nhận ra Bác sớm hơn.

Hơn một năm sau, ngày 24-11-1946, sau khi tham dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Bác Hồ trở lại thăm ngôi nhà này lần thứ hai. Ông Công Ngọc Dũng bồi hồi kể: "Dù bận rộn với trăm công nghìn việc, Bác vẫn giữ lời hứa, trở lại thăm gia đình chúng tôi. Đó là kỷ niệm không thể nào quên".

- Ảnh 2.

Ngôi nhà nằm trong ngõ 319 đường An Dương Vương, nay là phường Phú Thượng, TP Hà Nội

- Ảnh 3.

Do vị trí kín đáo, lại nằm trong vùng an toàn khu ở ngoại thành Hà Nội nên nơi này được chọn làm địa điểm dừng chân của Bác Hồ trong 3 ngày, khi Người từ chiến khu Việt Bắc trở về Thủ đô Hà Nội.

- Ảnh 4.

Căn nhà nhỏ nằm ven sông Hồng của cụ Nguyễn Thị An là nơi thường xuyên tiếp nhiều đoàn khách, cán bộ cách mạng năm xưa.

- Ảnh 5.

- Ảnh 6.

Bộ tràng kỷ Bác Hồ sử dụng trong thời gian ở tại ngôi nhà này

- Ảnh 7.

Chiếc sập gỗ nơi Bác Hồ nghỉ ngơi trong những ngày ở ngôi nhà của cụ Nguyễn Thị An

- Ảnh 8.

Chiếc nồi đồng Bác Hồ sử dụng năm 1945

- Ảnh 9.

Chiếc chậu đồng Bác Hồ dùng để rửa mặt hàng ngày

- Ảnh 10.

Các vật dụng Bác Hồ đã sử dụng được lưu giữ tại ngôi nhà

- Ảnh 11.

Gia đình ông Công Ngọc Dũng nhiều năm qua, hàng ngày vẫn thay hoa mới, thắp hương trên bàn thờ Bác.

- Ảnh 12.

Không gian bên trong ngôi nhà vừa được sửa chữa, tu bổ

- Ảnh 13.

Không gian trưng bày bên trong ngôi nhà vừa được hoàn thiện

- Ảnh 14.

Nhiều vật dụng được gia đình ông Dũng giữ gìn, phục vụ khách tham quan trong nhiều năm qua

- Ảnh 15.

Ngôi nhà này được xây dựng từ năm 1929, được xếp hạng là Di tích lịch sử cấp Quốc gia năm 2021.

Khắc ghi những lần được gặp Bác Hồ

Khắc ghi những lần được gặp Bác Hồ

Việc được gặp gỡ, tiếp xúc với Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành kỷ niệm khó phai, niềm tự hào của nhiều người

Xúc động chuyện học tập, làm theo gương Bác Hồ

(NLĐO)- Tối 17-10, Ban tuyên giáo Trung ương đã vinh danh 26 điển hình tiêu biểu học tập, làm theo gương Bác Hồ khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2024

Người hơn 50 năm vẽ tranh Bác Hồ

(NLĐO)- Dù không học chuyên môn về hội họa, nhưng họa sĩ Trần Hòa Bình (Ninh Bình) lại được nhiều người biết tới là tác giả của gần 1.000 bức tranh vẽ về Bác Hồ

