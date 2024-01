"Ngôi sao chết": Phá vỡ rào cản cực lớn trong điều trị ung thư

(NLĐO) - Tỉ suất mắc mới và tử vong do ung thư của Việt Nam xếp thứ 91 và 50 trên tổng số 185 nước, tăng so với 2 năm trước. Ước tính, mỗi năm nước ta phát hiện hơn 180.000 ca mắc mới và hơn 120.000 người tử vong do bệnh ung thư