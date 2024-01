"Ngôi sao" của Đảng Cộng hòa rời cuộc đua tổng thống Mỹ

Theo đài ABC News, ông DeSantis đưa ra thông báo trong đoạn video dài 4 phút rưỡi trên mạng xã hội X hôm 21-1, khi chỉ còn chưa đầy 48 giờ nữa là đến cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở New Hampshire, bang thứ hai trong cuộc đua đề cử ứng viên tổng thống Mỹ.

Hồi năm ngoái, thống đốc bang Florida được ca ngợi như một "ngôi sao đang lên" của Đảng Cộng hòa.

Ông DeSantis nói trong đoạn video được quay ở bang Florida: "Chúng tôi không có con đường chiến thắng rõ ràng".

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis. Ảnh: AP

Sau thông báo trên, cựu Đại sứ Liên Hiệp Quốc Nikki Haley ca ngợi ông DeSantis đã tham gia "một cuộc đua tuyệt vời", đồng thời nói rằng ông "là một thống đốc tốt" và "chúc ông mọi điều tốt lành".

Bà Haley nói thêm: "Bây giờ chỉ còn lại một quý ông và một quý bà... Cầu mong người phụ nữ tốt nhất sẽ giành chiến thắng".

Ê kíp tranh cử của ông Trump cho biết họ "rất vinh dự" khi nhận được sự ủng hộ của ông DeSantis và tuyên bố: "Bây giờ là lúc tất cả các đảng viên Cộng hòa tập hợp lại ủng hộ cựu Tổng thống Trump đánh bại ông Joe Biden".

Việc ông DeSantis rời cuộc đua vào Nhà Trắng đồng nghĩa với việc ông Trump sẽ "một chọi một" cùng cựu Đại sứ Liên Hiệp Quốc Nikki Haley. Các cuộc thăm dò chỉ ra rằng bà Haley là ứng viên tiềm tàng có thể đánh bại ông Trump trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở New Hampshire.

Sau thông báo trên X, ông DeSantis nhanh chóng quay sang ủng hộ ông Trump, đối thủ chính mà ông từng chỉ trích trên đường đua.

Ông tuyên bố: "Đối với tôi, đa số cử tri sơ bộ của Đảng Cộng hòa muốn cho ông Donald Trump một cơ hội khác… Dù tôi có những bất đồng với ông Donald Trump, chẳng hạn như về đại dịch COVID-19 nhưng (phải thừa nhận) ông ấy vượt trội so với người đương nhiệm Joe Biden. Điều đó là rõ ràng. Tôi cam kết ủng hộ ứng viên Đảng Cộng hòa này và sẽ tôn trọng cam kết đó".

Vào đầu năm 2023, trước khi chính thức bước vào cuộc đua tổng thống, ông DeSantis đã sử dụng một cuốn sách mới "The Courage to be Free" (tạm dịch "Can đảm để tự do") để ca ngợi chiến thắng của mình ở bang Florida. Thời điểm đó, cả bà Haley lẫn ông Trump đều đã vận động tranh cử.

Đài ABC News cho biết trong thời gian vận động tranh cử, ông DeSantis liên tục phải hứng chịu những tin tức tiêu cực về việc sa thải nhân sự, đấu đá nội bộ trong đảng và tốn một lượng đáng kể tiền gây quỹ.