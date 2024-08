Ngày 18-8, truyền thông Pháp nói riêng và phương Tây nói chung thông tin về sự ra đi của Alain Delon. "Chúng tôi vô cùng đau buồn khi thông báo về sự ra đi của cha mình. Ông đã ra đi thanh thản trong vòng tay của người thân" - các con của nam diễn viên thông cáo.



Ngôi sao màn bạc Alain Delon qua đời

Ông ra đi vĩnh viễn ở tuổi 88

Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của ông. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đã viết trên trang mạng xã hội X ngợi ca rằng Alain Delon không chỉ là một ngôi sao màn bạc mà là tượng đài của nước Pháp.

"Chúng tôi tin rằng ông ấy sẽ sống mãi…! Tài năng, sức hút, hào quang thời trẻ có thể giúp ông theo đuổi sự nghiệp Hollywood và thành công vang dội nhưng ông đã chọn nước Pháp" - Bộ trưởng Văn hóa Pháp Rachida Dati thương tiếc.

Alain Delon sinh năm 1935 và tham gia đóng phim năm 1957. Ông tham gia những vai nhỏ cho đến khi góp mặt trong nhiều phim kinh điển: "Rocco and his brothers" (1960), "The leopard" (1963), "Purple noon" (1960), "The eclipse" (1962),…

Ông đã làm việc cùng nhiều đạo diễn tài năng của nước Pháp, danh tiếng dần dần vượt biên giới. Năm 1964 -1966, Alain Delon tập trung phát triển sự nghiệp tại Hollywood. Ông đóng vai chính trong phim "Once a Thief", "Ready for the Tiger", "Lost Command", "Is Paris Burning?"…

Sau những phim ở Hollywood và nước Anh, Alain Delon quay lại Pháp để thực hiện những tác phẩm nội địa trước khi quay lại chinh phục tiếp Hollywood. Những năm 2000 – 2010, ông chủ yếu đóng phim ở Pháp. Năm 2021, nam diễn viên bình phục sau hai cơn đột quỵ, có kế hoạch được tham gia tiếp một bộ phim nữa nhưng không như ý.

Với những đóng góp, ông gặt hái nhiều giải thưởng trong suốt sự nghiệp. Bên cạnh diễn xuất, Alain Delon còn thành công trong kinh doanh. Ông có đời tư rắc rối với nhiều tai tiếng.