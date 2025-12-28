HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Ngôi sao màn bạc Brigitte Bardot qua đời tuổi 91

Minh Khuê

(NLĐO) - Ngôi sao màn bạc Brigitte Bardot - từng được ngợi ca là "biểu tượng sex" của Pháp, qua đời ở tuổi 91.

Một huyền thoại điện ảnh Pháp ra đi vĩnh viễn

Thông tin Brigitte Bardot qua đời được Quỹ Brigitte Bardot - tổ chức chuyên bảo vệ động vật - công bố ngày 28-12.

"Quỹ Brigitte Bardot vô cùng thương tiếc báo tin nhà sáng lập kiêm chủ tịch của quỹ là bà Brigitte Bardot - một nữ diễn viên và ca sĩ nổi tiếng thế giới, đã qua đời. Bà đã chọn từ bỏ sự nghiệp lừng lẫy của mình để cống hiến cuộc đời và sức lực cho phúc lợi động vật và quỹ của bà" - thông cáo viết. Nguyên nhân qua đời cũng như thông tin chi tiết hơn chưa được công bố.

Ngôi sao màn bạc Brigitte Bardot qua đời tuổi 91 - Ảnh 1.

Brigitte Bardot qua đời tuổi 91. Ảnh: The New York Times

Brigitte Bardot sinh năm 1934 trong một gia đình giàu có tại Paris – Pháp. Bà là diễn viên, ca sĩ, người mẫu và nhà hoạt động vì quyền động vật người Pháp. Bà đóng vai chính trong gần 50 phim trước khi rút lui khỏi ngành giải trí năm 1973 để toàn tâm trở thành nhà hoạt động bảo vệ quyền động vật.

Năm 1947, với mong muốn trở thành một vũ công, bà vào học tại trường múa Conservatoire Nationale de Danse. Thời điểm đó, bà được xem là có chiều cao hoàn hảo và không hề gặp vấn đề về cân nặng như Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor hay Martine Carol.

Vóc dáng cao ráo, thanh mảnh, bà được chú ý và làm người mẫu thời trang. Năm 1949, bà xuất hiện trên bìa tạp chí Elle mang đến cơ hội được thử vai trong phim đầu tay, mở ra sự nghiệp diễn xuất ấn tượng sau này. Phim đầu tiên Brigitte Bardot diễn là Le Trou Normand, do Jean Boyer đạo diễn.

Ngôi sao màn bạc Brigitte Bardot qua đời tuổi 91 - Ảnh 2.

Bà tham gia nhiều phim trước khi rời làng giải trí

Sau đó, bà tham gia một số phim khác và thu hút chú ý truyền thông khi tham gia Liên hoan phim Cannes năm 1953. Bộ phim đưa tên tuổi Brigitte Bardot lên cao là "Và Chúa đã tạo ra đàn bà" của đạo diễn Roger Vadim – chồng đầu tiên của bà. 

Những phim bà tham gia sau này có: "The Female", "Come Dance with Me", "The Truth", "Please, Not Now!", "Love on a Pillow"…

Bà sống một cuộc đời rực rỡ

Bà nhận được nhiều giải thưởng trong sự nghiệp. Về đời tư, minh tinh này gặp chồng đầu tiên Roger Vadim thời điểm ông còn là trợ lý đạo diễn Marc Allégret. Khi trông thấy ảnh của Brigitte Bardot, Marc Allégret dường như nhận ra đây sẽ là ngôi sao lớn nên để Roger Vadim tìm gặp và chỉ dẫn diễn xuất cho bà. Brigitte Bardot yêu điên cuồng Roger Vadim, bị ấn tượng ngay lần gặp đầu tiên.

Bà từng kể rằng khi đó ông trông như "con sói hoang" làm bà sợ nhưng cũng đầy thu hút, hấp dẫn. Người trợ lý này giới thiệu Brigitte Bardot với giới bạn bè trong giới truyền thông.

Ngôi sao màn bạc Brigitte Bardot qua đời tuổi 91 - Ảnh 3.

Vẻ gợi cảm của Brigitte Bardot thời trẻ

Cả hai vẫn hẹn hò lén lút bất chấp cha mẹ ngăn cản, dọa sẽ gửi nữ diễn viên này đến Anh để tránh xa Roger Vadim. Brigitte Bardot đòi tự tử, cha mẹ bà nhượng bộ nhưng họ không đồng ý để cả hai kết hôn cho đến khi Brigitte Bardot được 18 tuổi. Năm 1952, bà và Roger Vadim kết hôn. Tuy vậy, cuộc hôn nhân này kết thúc chóng vánh vào năm 1957, nguyên nhân bởi thiếu sự thủy chung từ cả hai.

Bà kết hôn lần nữa cùng Jacques Charrier năm 1959 và ly hôn năm 1962. Cuộc hôn nhân thứ ba của bà là với Gunter Sachs năm 1966, kết thúc năm 1969. Sau cùng, bà cưới Bernard d'Oramale năm 1992 và hạnh phúc đến nay.

Trong cuộc đời của Brigitte Bardot, bà từng gây không ít tranh cãi về quan điểm chính trị khi phê phán nạn nhập cư và Hồi giáo ở Pháp. Bà cũng có 5 tiền án vì tội danh kích động hận thù chủng tộc.

