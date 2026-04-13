“Ngôi sao mới” của thị trường bất động sản

Báo cáo quý I/2026 của các đơn vị nghiên cứu thị trường bất động sản tại TPHCM cho thấy phân khúc khách sạn cao cấp và văn phòng cho thuê hạng sang nổi lên, tích cực hơn so với các phân khúc khác.

Ổn định từ nhu cầu chất lượng cao

Theo Savills Việt Nam, trong quý I, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giải ngân đạt 5,4 tỉ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ năm 2021. Điều này không chỉ củng cố niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.

Đáng chú ý, thị trường văn phòng tiếp tục duy trì trạng thái cân bằng với công suất đạt 88%. Sự xuất hiện của các dự án biểu tượng như IFC TPHCM (đường Tôn Đức Thắng) trở thành "thỏi nam châm" thu hút khách thuê hạng A, đồng thời thúc đẩy khu vực Thủ Thiêm nhanh chóng định vị là trung tâm văn phòng mới của thành phố.

Trong quý I/2026, giao dịch thuê văn phòng tại TPHCM cải thiện nhẹ nhờ nhu cầu từ doanh nghiệp quốc tế.

Tỉ lệ lấp đầy đạt 92% đối với hạng A và 90% với hạng B. Một số dự án như ThaiSquare The Merit và The Hallmark đạt tỉ lệ lấp đầy 100%.

Savills cho biết nguồn cung văn phòng hạng A tại TPHCM và Hà Nội tăng đều trong những năm gần đây, phản ánh xu hướng đầu tư vào tài sản chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn vận hành, tiện ích và chứng chỉ xanh. Khách thuê ngày càng chú trọng tối ưu diện tích, nâng cao trải nghiệm và không gian làm việc linh hoạt.

Tòa nhà The Hallmark có tỉ lệ lấp đầy cho thuê rất cao

Khách sạn chuyển hướng nâng chất

Ở phân khúc khách sạn, cả ba thị trường lớn gồm TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng đều ghi nhận tăng trưởng tích cực trong quý I nhờ cao điểm du lịch lễ, Tết. Lượng khách lưu trú đạt 17,8 triệu lượt, tăng 15% so với cùng kỳ, qua đó thúc đẩy nhu cầu bất động sản nghỉ dưỡng.

Tại TPHCM, nhiều thương hiệu quốc tế tham gia với các dự án quy mô lớn như Caption by Hyatt Ba Son, The Okura Prestige Saigon và Nobu Ho Chi Minh Hotel, góp phần nâng cao tiêu chuẩn thị trường và gia tăng sức cạnh tranh của điểm đến.

Theo Avison Young Việt Nam, thị trường khách sạn và nghỉ dưỡng đang bước vào "giai đoạn chuyển đổi", khi trọng tâm không còn là gia tăng nguồn cung mà chuyển sang nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả vận hành.

Giá phòng khách sạn 4-5 sao tại trung tâm TPHCM đạt khoảng 167 USD/đêm, trong khi khu vực lân cận như Vũng Tàu lên tới 200 USD/đêm. Các dự án mới tập trung nhiều hơn vào phân khúc trung, cao cấp và hạng sang nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao.