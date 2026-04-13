HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

“Ngôi sao mới” của thị trường bất động sản

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO) - Khách sạn cao cấp, văn phòng hạng A nổi lên do thu hút khách hạng sang khi nhà đầu tư nước ngoài tích cực tìm đến Việt Nam.

Báo cáo quý I/2026 của các đơn vị nghiên cứu thị trường bất động sản tại TPHCM cho thấy phân khúc khách sạn cao cấp và văn phòng cho thuê hạng sang nổi lên, tích cực hơn so với các phân khúc khác.

Ổn định từ nhu cầu chất lượng cao

Theo Savills Việt Nam, trong quý I, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giải ngân đạt 5,4 tỉ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ năm 2021. Điều này không chỉ củng cố niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.

Đáng chú ý, thị trường văn phòng tiếp tục duy trì trạng thái cân bằng với công suất đạt 88%. Sự xuất hiện của các dự án biểu tượng như IFC TPHCM (đường Tôn Đức Thắng) trở thành "thỏi nam châm" thu hút khách thuê hạng A, đồng thời thúc đẩy khu vực Thủ Thiêm nhanh chóng định vị là trung tâm văn phòng mới của thành phố.

Trong quý I/2026, giao dịch thuê văn phòng tại TPHCM cải thiện nhẹ nhờ nhu cầu từ doanh nghiệp quốc tế. 

Tỉ lệ lấp đầy đạt 92% đối với hạng A và 90% với hạng B. Một số dự án như ThaiSquare The Merit và The Hallmark đạt tỉ lệ lấp đầy 100%.

Savills cho biết nguồn cung văn phòng hạng A tại TPHCM và Hà Nội tăng đều trong những năm gần đây, phản ánh xu hướng đầu tư vào tài sản chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn vận hành, tiện ích và chứng chỉ xanh. Khách thuê ngày càng chú trọng tối ưu diện tích, nâng cao trải nghiệm và không gian làm việc linh hoạt.

Phân khúc bất động sản nào nổi lên trong quý I? - Ảnh 1.

Tòa nhà The Hallmark có tỉ lệ lấp đầy cho thuê rất cao

Khách sạn chuyển hướng nâng chất

Ở phân khúc khách sạn, cả ba thị trường lớn gồm TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng đều ghi nhận tăng trưởng tích cực trong quý I nhờ cao điểm du lịch lễ, Tết. Lượng khách lưu trú đạt 17,8 triệu lượt, tăng 15% so với cùng kỳ, qua đó thúc đẩy nhu cầu bất động sản nghỉ dưỡng.

Tại TPHCM, nhiều thương hiệu quốc tế tham gia với các dự án quy mô lớn như Caption by Hyatt Ba Son, The Okura Prestige Saigon và Nobu Ho Chi Minh Hotel, góp phần nâng cao tiêu chuẩn thị trường và gia tăng sức cạnh tranh của điểm đến.

Theo Avison Young Việt Nam, thị trường khách sạn và nghỉ dưỡng đang bước vào "giai đoạn chuyển đổi", khi trọng tâm không còn là gia tăng nguồn cung mà chuyển sang nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả vận hành.

Giá phòng khách sạn 4-5 sao tại trung tâm TPHCM đạt khoảng 167 USD/đêm, trong khi khu vực lân cận như Vũng Tàu lên tới 200 USD/đêm. Các dự án mới tập trung nhiều hơn vào phân khúc trung, cao cấp và hạng sang nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao.

Tin liên quan

Giá văn phòng cho thuê TP HCM và Hà Nội đang tăng trở lại

Thị trường văn phòng cho thuê tại TP HCM đã sôi động trở lại khi tỉ lệ lấp đầy tăng ở tất cả các phân khúc. Còn tại Hà Nội, tính đến hết quý I/2022, tổng nguồn cung văn phòng vượt 1,6 triệu m2 diện tích sàn hiệu dụng. Tỷ lệ hấp thụ của thị trường Hà Nội đạt 6.000 m2. Giá chào thuê văn phòng hạng A đạt 27,6 USD/m2/tháng, tăng 1,2% theo quý và 1,9% theo năm.

nhà đầu tư nước ngoài bất động sản thị trường bất động sản nhà đầu tư văn phòng hạng A
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo