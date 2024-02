Ngôi sao nhạc đồng quê qua đời do ung thư

"Toby Keith đã ra đi yên bình vào tối ngày 5-2 trong vòng tay của gia đình. Ông ấy đã chiến đấu trong cuộc chiến của mình với bệnh tật một cách dũng cảm" – thông cáo được đăng tải trên trang web chính thức của Toby Keith và các trang mạng xã hội khác.



Đại diện phát ngôn cho Toby Keith từ năm 2003 đến nay là Elaine Schock xác nhận tin buồn với CNN.

Toby Keith qua đời ở tuổi 62

Ngôi sao nhạc đồng quê này tiết lộ với công chúng rằng ông bị bệnh ung thư dạ dày vào năm 2022. Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ bày tỏ sự thương tiếc trên mạng xã hội.

Toby Keith là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, nhà sản xuất thu âm, hoạt động liên tục từ năm 1993 đến nay. Ông đã ra mắt 19 album phòng thu và một số album khác, tổng lượng tiêu thụ lên đến 40 triệu bản trên toàn thế giới. Kết hợp với nhiều chuyến lưu diễn thành công, Toby Keith sở hữu tài sản kếch xù.

Ông sở hữu nhiều ca khúc đình đám, trong đó phải kể đến "Beer for My Horses" (song ca cùng Willie Nelson năm 2003), "As Good as I Once Was" năm 2005. Những ca khúc này trụ lâu dài ở vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard's Hot Country Songs. Ông lấn sân diễn xuất năm 2006 và tham gia một vài phim.

Năm 2021, Toby Keith từng được Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump trao tặng Huân chương Nghệ thuật Quốc gia.

Ông là ngôi sao, biểu tượng của nhạc đồng quê Mỹ