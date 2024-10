Ngồi trên lửa vì mua đất dự án

Đứng đầu danh sách này phải kể đến là dự án khu dân cư Nam Tân Uyên (phường Khánh Bình, TP Tân Uyên), với khoảng 3.700 nền. Đây là dự án do Công ty TNHH Công nghiệp và Đô thị Nam Tân Uyên làm chủ đầu tư.

Chưa đủ pháp lý đã vội "bán lúa non"

Pháp lý duy nhất của dự án khu dân cư Nam Tân Uyên là quy hoạch chi tiết 1/500 do doanh nghiệp vẽ ra. Thế nhưng, bằng hình thức "hợp đồng ủy quyền" cho đơn vị phân phối là Công ty CP Địa ốc Núi Hồng (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), nhiều khách hàng đã đóng số tiền lớn trên một sản phẩm tại dự án.

Những ngày qua, hàng ngàn khách hàng mua dự án này đang đi "gõ cửa" cầu cứu khắp nơi. Anh T.V.H (ngụ TP Dĩ An) cho biết anh đã đóng tiền đến 40% để mua nền đất 100 m2 tại dự án, với số tiền là 500 triệu đồng, chưa kể tiền chênh lệch phải trả cho đơn vị phân phối, nhưng 6 năm trôi qua, dự án chưa có chuyển biến, khu đất được chào bán rầm rộ ngày nào giờ cỏ mọc um tùm, không có bóng người qua lại. "Đây là số tiền dành dụm của vợ chồng tôi, với mong muốn có chỗ an cư lạc nghiệp nhưng không ngờ lại mua phải dự án không đàng hoàng, giờ chỉ biết nhờ cơ quan chức năng can thiệp để chúng tôi được nhận lại số tiền đã đóng" - anh H. nói.

Một dự án khác tại Bình Dương cũng đang được dư luận hết sức quan tâm là dự án khu nhà ở thương mại đường sắt (mở rộng) do Công ty TNHH Phát triển Nhà xe lửa Dĩ An (tại phường Dĩ An, TP Dĩ An) làm chủ đầu tư. Đây là một trong ba dự án của doanh nghiệp này vừa bị Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm, trong đó có hành vi huy động vốn trái phép.

Mới đây, tại buổi đối thoại giữa chủ đầu tư và khách hàng, anh T. - một người mua dự án - nói trong nghẹn ngào, cách đây 3 năm anh mua lô đất 100 m2 tại dự án, với mục đích xây nhà để ở, mặc dù đến tận công ty để mua nhưng anh phải chấp nhận trả tiền chênh lệch cho người mua trước lên tới 750 triệu đồng, do mua sang tay. Cho nên, nếu trong trường hợp dự án không tiếp tục thực hiện và công ty không có khả năng trả lại tiền cho khách hàng thì anh T. phải chấp nhận mất số tiền chênh lệch này.

Nói trong bức xúc, anh T. cho biết gia đình đã phải đi vay mượn, thế chấp sổ đỏ cho ngân hàng để có tiền mua đất. Dù đất chưa được nhận nhưng anh cũng như một số người đang phải trả lãi cho các khoản vay. Anh T. chỉ mong các cấp chính quyền vào cuộc, dự án sai đến đâu sửa đến đó, trên tinh thần bảo vệ người dân.

Dự án khu dân cư Võ Minh Đức đã triển khai nhưng người dân không được nhận nhà

Tìm lối ra cho các dự án

Dự án khu dân cư Võ Minh Đức, với diện tích gần 20 ha, tại phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương sau 14 năm triển khai vẫn chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý và bàn giao nhà cho cư dân. Điều đáng nói là dù chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý và chưa được cấp phép xây dựng nhưng chủ đầu tư vẫn triển khai thi công và tiến hành bán nhà cho người dân. Do vi phạm pháp luật nên cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính và yêu cầu dừng ngay các hoạt động xây dựng không phép tại dự án. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng cắm biển cảnh báo người dân về tình trạng pháp lý của dự án và ngăn chặn việc mua bán, chuyển nhượng trái phép.

Theo chia sẻ của người dân, họ đã đặt cọc mua nhà tại dự án này từ nhiều năm trước với hy vọng sớm có nơi an cư. Tuy nhiên, chủ đầu tư liên tục trì hoãn việc bàn giao nhà và không cung cấp thông tin rõ ràng về tiến độ dự án. Sau nhiều lần tìm hiểu, người dân mới biết dự án chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý và khả năng bàn giao nhà.

Ông Võ Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, cho biết UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư khu dân cư Võ Minh Đức từ tháng 8-2024. Theo quyết định này thì quý IV/2026 dự án sẽ hoàn tất các thủ tục môi trường, giải phóng mặt bằng và hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng quý IV/2028.

Đối với dự án khu nhà ở thương mại đường sắt (mở rộng) do Công ty TNHH Phát triển Nhà xe lửa Dĩ An làm chủ đầu tư, ông Tuấn cho hay Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu chủ đầu tư phải nộp bổ sung số tiền hơn 14,7 tỉ đồng như kết luận đã nêu, cùng với đó là phải ngồi lại với khách hàng để tìm sự đồng thuận. Đồng thời yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra những hạn chế, thiếu sót, sai phạm như đã nêu tại kết luận thanh tra. Trên cơ sở đó, có hình thức xử lý phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật đối với các tập thể, cá nhân có liên quan.

Trong khi đó, Công ty TNHH Phát triển Nhà xe lửa Dĩ An cùng khoảng 300 khách hàng kiến nghị cơ quan chức năng hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án.

Mua dự án mà không có đất Riêng dự án khu dân cư Nam Tân Uyên gần như không có lối ra khi đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương khẳng định đến nay dự án chưa có bất kỳ quyết định nào cho phép thực hiện từ cơ quan chức năng, bởi dự án còn vướng đất công. Cho nên, việc chủ đầu tư bán "lúa non" đã dồn hết thiệt thòi cho người mua. Như vậy, tình trạng mua bán ở đây là mua dự án mà không có đất. Các hợp đồng theo kiểu giữ chỗ hay hợp tác đầu tư chỉ là dân sự, khi xảy ra tranh chấp hay dự án không thực hiện được, nhà nước khó can thiệp.