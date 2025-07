"Ngôi trường đặc biệt" ở chùa Long Thạnh

Trường Tiểu học - THCS - THPT Bồ Đề Phương Duy (gọi tắt là Trường Bồ Đề Phương Duy) nằm trong khuôn viên chùa Long Thạnh thuộc Trung tâm Hành chính xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh. Hàng chục năm qua, nơi đây đã nuôi dưỡng, dạy học miễn phí cho hàng trăm học sinh mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tốt nghiệp THPT đạt 100% nhiều năm liền

Năm học 2024 -2025 đã kết thúc, học sinh cả nước được nghỉ hè và đang quây quần bên gia đình, người thân… để tận hưởng những ngày hè còn lại. Thế nhưng, đối với 175 em học sinh của Trường Bồ Đề Phương Duy những ngày này, ngoài chuyện vui chơi với các bạn trong trường, quây quần với thầy cô và các sư thầy của Chùa Long Thạnh, các em còn phải lên lớp để ôn lại kiến thức.

Trường Bồ Đề Phương Duy là trường tư thục duy nhất của tỉnh Tây Ninh nhiều năm qua đã dạy dỗ, nuôi dưỡng miễn phí cho học sinh mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Theo bà Huỳnh Thị Thu Loan, Hiệu trưởng Trường Bồ Đề Phương Duy, do hầu hết các em khi vào ngôi trường này đều như tờ giấy trắng nên ngoài thời gian học chính khóa, các em còn phải lên lớp ôn tập kiến thức đã học. Việc ôn tập này không chỉ các em ở bậc THPT mà cả các em cấp Tiểu học và THCS.

Không những vậy, ngoài học các môn trong chương trình giáo dục phổ thông, các em còn được học thêm một số môn kỹ năng như võ thuật, âm nhạc, múa lân. Trường đặc biệt rèn học sinh về kỷ luật, lối sống và cử giám thị theo dõi sinh hoạt hàng ngày của các em.

Theo đó, cứ 5 giờ sáng, học sinh phải thức dậy để tập thể dục, sau khi ăn sáng sẽ thay nhau trực nhật, soạn tập vở để lên lớp. Khu lưu trú có 3 phòng nam, 2 phòng nữ riêng biệt. Học sinh nội trú muốn ra ngoài phải được giám thị cho phép.

Chị Lê Thị Hoàng Yến (40 tuổi, hiện sinh sống tại phường Long An), trưởng nhóm thiện nguyện Hoa Sen Tân An, cho biết hơn 10 năm nay, cứ 1-2 tháng nhóm đến hỗ trợ bữa cơm cho các em của trường. Thương hoàn cảnh của các trẻ nên chị tìm cách kết nối với các trường để dạy thêm một số môn ngoại khóa cho các em.

Dù quen thuộc ở đây, nhưng chị Yến ít khi hỏi hoàn cảnh từng em bởi biết các em đều là trẻ mồ côi, cơ nhỡ.

Chị Yến kể có lần nhóm tình nguyện hướng dẫn các em vẽ tranh về chủ đề gia đình thì thấy một bé vẽ ngôi nhà nằm giữa vườn cây, dưới gốc cây có người mẹ ngồi bồng con, các tình nguyện viên xoa đầu khen bé vẽ đẹp.

"Bé bất ngờ bảo thật ra con chỉ tưởng tượng ra mẹ thôi vì mẹ con bỏ đi lúc con còn nhỏ, còn ba con lấy vợ khác nên mới đưa con vô đây" - chị Yến kể trong xúc động.

Dù nghỉ hè nhưng các em vẫn lên lớp mỗi ngày 2 tiết học để ôn lại kiến thức đã học

Sau giờ nghỉ, các em vẫn chăm chỉ ôn tập

Sau bữa cơm chiều, em Triệu Tiến Trường (vừa học xong lớp 11) băng qua một con đường nhỏ để đến gần khu vực chánh điện. Cha mẹ của Trường ở một tỉnh thuộc vùng Nam Trung bộ, không có ruộng vườn canh tác nên chủ yến đi làm thuê, làm mướn để nuôi 3 anh em của Trường. Do cha mẹ bận đi làm thuê nên 3 anh em Trường không được đi học, Trường phải đến làm thuê cho các chủ vườn, quán ăn.

"Một lần em tình cờ gặp đoàn từ thiện từ Long An ra, em xin theo về và ở đây 4 năm nay" - Trường kể và cho biết ở đây em được ăn no, được học văn hóa, kỹ năng sống và được thầy cô cùng các sư thầy yêu mến. Do đó, em rất biết ơn và hứa cố gắng học tập tốt.

Theo ông Nguyễn Quang Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, Trường Bồ Đề Phương Duy là trường tư thục duy nhất của tỉnh nhiều năm qua đã dạy dỗ, nuôi dưỡng miễn phí nhiều học sinh mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. "Điều đặc biệt là nhiều năm liền trường có tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%, góp phần cùng địa phương phổ cập giáo dục, xóa mù chữ" - ông Thái thông tin.

Ngôi trường của tấm lòng từ tâm

Kết quả học tập nêu trên là sự kiên nhẫn và tấm lòng thương yêu của nhà trường và những nhà hảo tâm, trong đó đặc biệt là Thượng tọa Thích Quảng Tâm - Trụ trì Chùa Long Thạnh, người sáng lập và Chủ tịch Hội đồng trường.

Nhiều năm trước, Thủ Thừa còn hạn chế về đường sá, học sinh vùng sâu đi học chủ yếu bằng xuồng. Thượng tọa Thích Quảng Tâm khi ấy quyết định nhận các em có hoàn cảnh khó khăn vào ở tại chùa cho tiện việc học. Ban đầu, nhóm chỉ khoảng 10 em, do khuôn viên chùa khá hẹp nên mọi sinh hoạt chủ yếu ở khu vực chánh điện.

Bữa cơm ấm áp ở chùa

Về sau, một nhà hảo tâm đã hiến tặng 3.000 m2 đất và năm 2010, chùa vận động kinh phí xây trường với quy mô 8 phòng học cùng phòng thí nghiệm, thư viện, bếp ăn và khu nội trú. Trường khai giảng khóa đầu tiên vào năm 2012.

Gần 50 giáo viên, trong đó có khoảng 30 giáo viên về hưu, đến dạy mà không nhận lương, chỉ nhận phụ cấp đi lại. Học sinh ở nội trú, mọi chi phí về ăn ở, học tập đều được miễn phí từ nguồn đóng góp của các nhà hảo tâm. Theo thời gian, số học sinh tăng dần, trong đó nhiều em đến từ các, tỉnh thành khác trong cả nước.

Mọi sự giúp đỡ các em, bạn đọc vui lòng liên hệ: 1. Trường Tiểu học - THCS – THPT Bồ Đề Phương Duy: - Địa chỉ: 6/115 Nguyễn Trung Trực, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh - Số tài khoản của trường: 6608201001209, Agribank (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam) Chi nhánh Thủ Thừa. 2. Báo Người Lao Động: - Địa chỉ: Số 123-127 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP HCM - Số tài khoản: 117000004884, Vietinbank (Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam) Chi nhánh TP HCM, ghi rõ nội dung "chuyển Trường Bồ Đề Phương Duy ở Tây Ninh". - Điện thoại: 028 3930 6262 hoặc 028 3930 5376.